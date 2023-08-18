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ВСУ усиливают линию обороны на границе с Белоруссией - РИА Новости, 18.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:37 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/ukraina-1890763138.html
ВСУ усиливают линию обороны на границе с Белоруссией
ВСУ усиливают линию обороны на границе с Белоруссией - РИА Новости, 18.08.2023
ВСУ усиливают линию обороны на границе с Белоруссией
Украинские военные проинспектировали северный рубеж Волынской области, граничащий с Белоруссией, принято решение укреплять линию обороны, несмотря на отсутствие РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T10:37
2023-08-18T10:37
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
сергей наев
вооруженные силы украины
украина
волынская область
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинские военные проинспектировали северный рубеж Волынской области, граничащий с Белоруссией, принято решение укреплять линию обороны, несмотря на отсутствие опасности, сообщил в пятницу командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев в Telegram-канале. "Волынская область граничит с Белоруссией. Определено четкое задание относительно усиления наших оборонительных возможностей. Обошел каждую позицию на опорном пункте... Определили, что и как нужно сделать для повышения стойкости обороны и улучшения огневого поражения", - заявил Наев в видео. При этом он отметил, что сейчас ситуация "спокойная и контролируемая". Как сообщал в июле Наев, Украина усиливает участки северной границы из-за прибытия в Белоруссию бойцов "Группы Вагнер", в Черниговской области на одном из направлений вырыто более 40 километров противотанковых рвов. Ранее Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному усилить белорусское направление. Президент Польши Анджей Дуда также заявлял, что Варшава готова еще больше укрепить границу с Белоруссией в связи с прибытием в эту страну бойцов "Вагнера".
https://ria.ru/20230817/otvet-1890702297.html
https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html
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в мире, белоруссия, сергей наев, вооруженные силы украины, украина, волынская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Сергей Наев, Вооруженные силы Украины, Украина, Волынская область
ВСУ усиливают линию обороны на границе с Белоруссией

Наев: ВСУ усиливают линию обороны в Волынской области на границе с Белоруссией

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинские военные проинспектировали северный рубеж Волынской области, граничащий с Белоруссией, принято решение укреплять линию обороны, несмотря на отсутствие опасности, сообщил в пятницу командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев в Telegram-канале.
«
"Волынская область граничит с Белоруссией. Определено четкое задание относительно усиления наших оборонительных возможностей. Обошел каждую позицию на опорном пункте... Определили, что и как нужно сделать для повышения стойкости обороны и улучшения огневого поражения", - заявил Наев в видео.
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При этом он отметил, что сейчас ситуация "спокойная и контролируемая".
Как сообщал в июле Наев, Украина усиливает участки северной границы из-за прибытия в Белоруссию бойцов "Группы Вагнер", в Черниговской области на одном из направлений вырыто более 40 километров противотанковых рвов.
Ранее Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному усилить белорусское направление. Президент Польши Анджей Дуда также заявлял, что Варшава готова еще больше укрепить границу с Белоруссией в связи с прибытием в эту страну бойцов "Вагнера".
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