https://ria.ru/20230818/ukraina-1890763138.html
ВСУ усиливают линию обороны на границе с Белоруссией
ВСУ усиливают линию обороны на границе с Белоруссией - РИА Новости, 18.08.2023
ВСУ усиливают линию обороны на границе с Белоруссией
Украинские военные проинспектировали северный рубеж Волынской области, граничащий с Белоруссией, принято решение укреплять линию обороны, несмотря на отсутствие РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T10:37
2023-08-18T10:37
2023-08-18T10:37
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
сергей наев
вооруженные силы украины
украина
волынская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935514_26:0:3082:1719_1920x0_80_0_0_6abd73323f497121539bd8c6f1ac92b1.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинские военные проинспектировали северный рубеж Волынской области, граничащий с Белоруссией, принято решение укреплять линию обороны, несмотря на отсутствие опасности, сообщил в пятницу командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев в Telegram-канале. "Волынская область граничит с Белоруссией. Определено четкое задание относительно усиления наших оборонительных возможностей. Обошел каждую позицию на опорном пункте... Определили, что и как нужно сделать для повышения стойкости обороны и улучшения огневого поражения", - заявил Наев в видео. При этом он отметил, что сейчас ситуация "спокойная и контролируемая". Как сообщал в июле Наев, Украина усиливает участки северной границы из-за прибытия в Белоруссию бойцов "Группы Вагнер", в Черниговской области на одном из направлений вырыто более 40 километров противотанковых рвов. Ранее Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному усилить белорусское направление. Президент Польши Анджей Дуда также заявлял, что Варшава готова еще больше укрепить границу с Белоруссией в связи с прибытием в эту страну бойцов "Вагнера".
https://ria.ru/20230817/otvet-1890702297.html
https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html
белоруссия
украина
волынская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935514_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_728cf65c7a2c3d7385e998b3ca1c8090.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, сергей наев, вооруженные силы украины, украина, волынская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Сергей Наев, Вооруженные силы Украины, Украина, Волынская область
ВСУ усиливают линию обороны на границе с Белоруссией
Наев: ВСУ усиливают линию обороны в Волынской области на границе с Белоруссией