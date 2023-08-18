https://ria.ru/20230818/ukraina-1890763138.html

ВСУ усиливают линию обороны на границе с Белоруссией

ВСУ усиливают линию обороны на границе с Белоруссией - РИА Новости, 18.08.2023

ВСУ усиливают линию обороны на границе с Белоруссией

Украинские военные проинспектировали северный рубеж Волынской области, граничащий с Белоруссией, принято решение укреплять линию обороны, несмотря на отсутствие РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T10:37

2023-08-18T10:37

2023-08-18T10:37

специальная военная операция на украине

в мире

белоруссия

сергей наев

вооруженные силы украины

украина

волынская область

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинские военные проинспектировали северный рубеж Волынской области, граничащий с Белоруссией, принято решение укреплять линию обороны, несмотря на отсутствие опасности, сообщил в пятницу командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев в Telegram-канале. "Волынская область граничит с Белоруссией. Определено четкое задание относительно усиления наших оборонительных возможностей. Обошел каждую позицию на опорном пункте... Определили, что и как нужно сделать для повышения стойкости обороны и улучшения огневого поражения", - заявил Наев в видео. При этом он отметил, что сейчас ситуация "спокойная и контролируемая". Как сообщал в июле Наев, Украина усиливает участки северной границы из-за прибытия в Белоруссию бойцов "Группы Вагнер", в Черниговской области на одном из направлений вырыто более 40 километров противотанковых рвов. Ранее Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному усилить белорусское направление. Президент Польши Анджей Дуда также заявлял, что Варшава готова еще больше укрепить границу с Белоруссией в связи с прибытием в эту страну бойцов "Вагнера".

https://ria.ru/20230817/otvet-1890702297.html

https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html

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волынская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, сергей наев, вооруженные силы украины, украина, волынская область