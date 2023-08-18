https://ria.ru/20230818/ukraina-1890755104.html

В Киеве захотели восстановить экономику Украины с помощью выпуска оружия

В Киеве захотели восстановить экономику Украины с помощью выпуска оружия - РИА Новости, 18.08.2023

В Киеве захотели восстановить экономику Украины с помощью выпуска оружия

Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин написал в Telegram-канале, что создание совместных с международными... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T09:47

2023-08-18T09:47

2023-08-18T09:48

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин написал в Telegram-канале, что создание совместных с международными производителями предприятий вооружений на территории Украины станет локомотивом восстановления экономики страны. "Готовим к осени форум оборонных индустрий. Собираем на Украине передовых мировых производителей вооружения и украинских оружейников. Поделимся наработками, покажем партнерам перспективы запуска производства на Украине. Я исповедую экономический национализм и верю, что производство вооружения на Украине станет локомотивом восстановления нашей экономики", - написал Камышин.Он подчеркнул, что перед международными партнерами открывается "уникальная возможность" производить, тестировать и модернизировать "свои изделия" на территории одной страны. Как заявил 3 августа Владимир Зеленский, на осень в стране запланирован международный форум оборонной промышленности, который должен привлечь максимальное количество иностранных компаний по производству вооружений. Ранее советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что украинский фронт выступает полигоном для западного оружия. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html

https://ria.ru/20230817/tanki-1890454573.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, в мире