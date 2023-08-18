Рейтинг@Mail.ru
В Киеве захотели восстановить экономику Украины с помощью выпуска оружия - РИА Новости, 18.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:47 18.08.2023 (обновлено: 09:48 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/ukraina-1890755104.html
В Киеве захотели восстановить экономику Украины с помощью выпуска оружия
В Киеве захотели восстановить экономику Украины с помощью выпуска оружия - РИА Новости, 18.08.2023
В Киеве захотели восстановить экономику Украины с помощью выпуска оружия
Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин написал в Telegram-канале, что создание совместных с международными... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T09:47
2023-08-18T09:48
специальная военная операция на украине
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228963_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_e6936dc66239ec3a55d12733d78a9703.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин написал в Telegram-канале, что создание совместных с международными производителями предприятий вооружений на территории Украины станет локомотивом восстановления экономики страны. &quot;Готовим к осени форум оборонных индустрий. Собираем на Украине передовых мировых производителей вооружения и украинских оружейников. Поделимся наработками, покажем партнерам перспективы запуска производства на Украине. Я исповедую экономический национализм и верю, что производство вооружения на Украине станет локомотивом восстановления нашей экономики&quot;, - написал Камышин.Он подчеркнул, что перед международными партнерами открывается "уникальная возможность" производить, тестировать и модернизировать "свои изделия" на территории одной страны. Как заявил 3 августа Владимир Зеленский, на осень в стране запланирован международный форум оборонной промышленности, который должен привлечь максимальное количество иностранных компаний по производству вооружений. Ранее советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что украинский фронт выступает полигоном для западного оружия. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html
https://ria.ru/20230817/tanki-1890454573.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228963_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_fe0729e9576b3c870ffaaa4b50be9906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
В Киеве захотели восстановить экономику Украины с помощью выпуска оружия

В Киеве хотят сделать производство оружия локомотивом восстановления экономики

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие во время тренировки на военной базе
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин написал в Telegram-канале, что создание совместных с международными производителями предприятий вооружений на территории Украины станет локомотивом восстановления экономики страны.
«

"Готовим к осени форум оборонных индустрий. Собираем на Украине передовых мировых производителей вооружения и украинских оружейников. Поделимся наработками, покажем партнерам перспективы запуска производства на Украине. Я исповедую экономический национализм и верю, что производство вооружения на Украине станет локомотивом восстановления нашей экономики", - написал Камышин.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Запад устал. Украину готовят к поражению
Вчера, 08:00
Он подчеркнул, что перед международными партнерами открывается "уникальная возможность" производить, тестировать и модернизировать "свои изделия" на территории одной страны.
Как заявил 3 августа Владимир Зеленский, на осень в стране запланирован международный форум оборонной промышленности, который должен привлечь максимальное количество иностранных компаний по производству вооружений.
Ранее советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что украинский фронт выступает полигоном для западного оружия.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
"На полигонах все было проще". Почему западные танки не помогли ВСУ
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала