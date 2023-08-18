https://ria.ru/20230818/ukraina-1890735978.html
Часть конгрессменов выступила против помощи Киеву, пишут СМИ
Часть конгрессменов выступила против помощи Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 18.08.2023
Часть конгрессменов выступила против помощи Киеву, пишут СМИ
Часть американских конгрессменов выступила против нового пакета помощи Украине из-за негативного прогноза разведки по поводу контрнаступления ВСУ. Об этом пишет РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T05:27
2023-08-18T05:27
2023-08-18T14:13
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Часть американских конгрессменов выступила против нового пакета помощи Украине из-за негативного прогноза разведки по поводу контрнаступления ВСУ. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники. На прошлой неделе президент Джо Байден направил в конгресс запрос о новых ассигнованиях для Украины. На военную, финансовую и гуманитарную помощь Киеву он просит порядка 24 миллиардов долларов. "Некоторые республиканцы теперь возражают против просьбы президента Байдена о выделении более 20 миллиардов долларов на помощь Украине, учитывая скромные результаты контрнаступления", — подчеркивает газета. В публикации говорится, что, согласно засекреченному прогнозу американской разведки, украинские войска "не смогут дойти" до ключевого города Мелитополя. При этом оценка американских агентов привела к скандалам на закрытых заседаниях, утверждает издание.Как отмечается, другие республиканцы и в меньшей степени демократы из числа "ястребов" упрекают администрацию в том, что она не направила на Украину более мощные вооружения. Киев 4 июня начал контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо успехов, а западные кураторы явно разочарованы этими результатами.По информации российского Минобороны, с начала контрнаступления, за июнь-июль, ВСУ потеряли не менее 43 тысяч человек и почти пять тысяч единиц вооружения.
https://ria.ru/20230814/pomosch-1890072679.html
https://ria.ru/20230818/konflikt-1890732473.html
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украина, россия, киев, джо байден, нато, сша, в мире
Украина, Россия, Киев, Джо Байден, НАТО, США, В мире
Часть конгрессменов выступила против помощи Киеву, пишут СМИ
WP: в конгрессе США выступили против помощи Украине после прогноза разведки
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости.
Часть американских конгрессменов выступила против нового пакета помощи Украине из-за негативного прогноза разведки по поводу контрнаступления ВСУ. Об этом пишет газета Washington Post
со ссылкой на источники.
На прошлой неделе президент Джо Байден
направил в конгресс запрос о новых ассигнованиях для Украины
. На военную, финансовую и гуманитарную помощь Киеву он просит порядка 24 миллиардов долларов.
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"Некоторые республиканцы теперь возражают против просьбы президента Байдена о выделении более 20 миллиардов долларов на помощь Украине, учитывая скромные результаты контрнаступления", — подчеркивает газета.
В публикации говорится, что, согласно засекреченному прогнозу американской разведки, украинские войска "не смогут дойти" до ключевого города Мелитополя
. При этом оценка американских агентов привела к скандалам на закрытых заседаниях, утверждает издание.
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Как отмечается, другие республиканцы и в меньшей степени демократы из числа "ястребов" упрекают администрацию в том, что она не направила на Украину более мощные вооружения.
Киев 4 июня начал контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо успехов, а западные кураторы явно разочарованы этими результатами.
По информации российского Минобороны, с начала контрнаступления, за июнь-июль, ВСУ потеряли не менее 43 тысяч человек и почти пять тысяч единиц вооружения.
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