https://ria.ru/20230818/ukraina-1890735978.html

Часть конгрессменов выступила против помощи Киеву, пишут СМИ

Часть конгрессменов выступила против помощи Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 18.08.2023

Часть конгрессменов выступила против помощи Киеву, пишут СМИ

Часть американских конгрессменов выступила против нового пакета помощи Украине из-за негативного прогноза разведки по поводу контрнаступления ВСУ. Об этом пишет РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T05:27

2023-08-18T05:27

2023-08-18T14:13

украина

россия

киев

джо байден

нато

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Часть американских конгрессменов выступила против нового пакета помощи Украине из-за негативного прогноза разведки по поводу контрнаступления ВСУ. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники. На прошлой неделе президент Джо Байден направил в конгресс запрос о новых ассигнованиях для Украины. На военную, финансовую и гуманитарную помощь Киеву он просит порядка 24 миллиардов долларов. "Некоторые республиканцы теперь возражают против просьбы президента Байдена о выделении более 20 миллиардов долларов на помощь Украине, учитывая скромные результаты контрнаступления", — подчеркивает газета. В публикации говорится, что, согласно засекреченному прогнозу американской разведки, украинские войска "не смогут дойти" до ключевого города Мелитополя. При этом оценка американских агентов привела к скандалам на закрытых заседаниях, утверждает издание.Как отмечается, другие республиканцы и в меньшей степени демократы из числа "ястребов" упрекают администрацию в том, что она не направила на Украину более мощные вооружения. Киев 4 июня начал контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо успехов, а западные кураторы явно разочарованы этими результатами.По информации российского Минобороны, с начала контрнаступления, за июнь-июль, ВСУ потеряли не менее 43 тысяч человек и почти пять тысяч единиц вооружения.

https://ria.ru/20230814/pomosch-1890072679.html

https://ria.ru/20230818/konflikt-1890732473.html

https://ria.ru/20230818/proschet-1890734263.html

украина

россия

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киев, джо байден, нато, сша, в мире