https://ria.ru/20230818/ukraina-1890664202.html

"Триумф Путина". Украина обвинила НАТО в предательстве

"Триумф Путина". Украина обвинила НАТО в предательстве - РИА Новости, 18.08.2023

"Триумф Путина". Украина обвинила НАТО в предательстве

Между Киевом и Западом разразился дипломатический скандал. Глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен сказал, что Украина может вступить в альянс в обмен на... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T08:00

2023-08-18T08:00

2023-08-18T08:01

украина

россия

киев

олег николенко

александр дудчак

михаил подоляк

центральное разведывательное управление (цру)

нато

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Между Киевом и Западом разразился дипломатический скандал. Глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен сказал, что Украина может вступить в альянс в обмен на уступку некоторых спорных территорий России. Это вскоре дезавуировали, объяснили, что журналисты все неправильно поняли. Но учитывая, сколько раз самые разные политики намекали на "корейский сценарий", в мире заявление восприняли всерьез. К чему готовят киевский режим — в материале РИА Новости.Земельный вопросЙенсен уже извинился. Тем не менее украинские власти негодуют. Спикер МИД Олег Николенко назвал подобные разговоры абсолютно неприемлемыми. Он подчеркнул, что Киев не торгует территориями, а высказывание руководителя канцелярии "сыграло на руку России".Советник главы офиса президента Михаил Подоляк считает заявление Йенсена "триумфом Путина". С его точки зрения, подобная сделка приведет лишь к тому, что боевые действия перенесутся на следующие поколения. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уверен: отказ от территорий подстегнет "российскую агрессию".Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев уточнил: там все территории "в высшей степени спорные". В частности, перед тем как присоединиться к НАТО, Украине придется отказаться от Киева, а столицу перенести во Львов.Официальный представитель МИД России Мария Захарова расценила выступление Йенсена как признак того, что в США устали от украинского кейса. "Им нужно что-то делать, чтобы демонстрировать попытку выйти из того тупика, в который загнал весь мир Белый дом под руководством всей этой либеральной тусовки, либеральной группировки. Вот и начинаются подобные вбросы", — заключила она.Мир в обмен на территориюВ начале года швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung опубликовало статью, в которой говорилось, что США якобы предложили России и Украине завершить боевые действия на признании их нынешних результатов. В качестве парламентера выступил директор ЦРУ Уильям Бернс, посетивший Москву и Киев. Но противоборствующие стороны от этого отказались. В обеих столицах данную информацию, впрочем, опровергли.Сейчас, когда стало ясно, что украинское контрнаступление провалилось, западные СМИ вернулись к этой теме. К примеру, журнал The Economist указал: Украина может попасть в НАТО только при урегулировании территориальных споров с Россией. При этом в издании подчеркнули, что таким образом Киев преодолеет разрыв между способностью добиться целей в бою и тем, на что Запад готов давать деньги.Интернет-ресурс EUobserver отмечает: большинство имеющихся сейчас "мирных планов" основаны на обмене территорий на мир. И многих наблюдателей раздражает нетерпимость Киева, поскольку никто не заинтересован в длительном вооруженном противостоянии. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен накануне саммита в Вильнюсе предложил принимать Украину по частям и сослался на исторический прецедент с ФРГ и ГДР.Да и в украинских медиа все чаще упоминают "корейский сценарий". То есть территории, подконтрольные России, должны стать "северокорейским адом", а остальную Украину Запад чудесным образом превратит в "цветущий сад".Некоторые военные тоже говорят, что заканчивать надо побыстрее — мало кто расстроится, если Украина не выйдет к границам 1991-го. Независимость важнее.Пробный шарПолитолог Александр Дудчак считает выступление Йенсена попыткой прощупать почву. Как только в НАТО собрали всю нужную информацию, его слова дезавуировали. "Те, кто зарабатывает на боевых действиях, кричат, что это сдача интересов. Но есть и такие, кто хотел бы войну остановить. Москва готова рассмотреть предложение, однако нужно думать о последствиях. Прекращение СВО сейчас может привести к ее возобновлению в будущем, когда Киев опять почувствует в себе силы. Лучше продолжать до тех пор, пока Украине не за что будет цепляться", — сказал он РИА Новости.Политолог Сергей Марков полагает, что в НАТО еще не определились. "Базовым сценарием остается военное поражение России, но также рассматривают варианты по частичному включению Украины в альянс. Москву это не устраивает. Главная цель — демилитаризация и денацификация. То есть рядом с нами не должного быть такого антагониста, как, например, у Индии (Пакистан. — Прим. ред.) и Израиля (Палестина. — Прим. ред.)", — отметил эксперт.По его словам, поиск компромиссов возможен, но каждый в конечном счете означает уступку со стороны России. В этом смысле он согласен с Дудчаком: партнеры Киева расценят прекращение боевых действий не как завершение конфликта, а как передышку перед вторым раундом.

https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html

https://ria.ru/20230808/ukraina-1888599541.html

https://ria.ru/20230801/ukraina-1887403235.html

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украина, россия, киев, олег николенко, александр дудчак, михаил подоляк, центральное разведывательное управление (цру), нато, евросоюз, политика