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"Триумф Путина". Украина обвинила НАТО в предательстве - РИА Новости, 18.08.2023
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08:00 18.08.2023 (обновлено: 08:01 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/ukraina-1890664202.html
"Триумф Путина". Украина обвинила НАТО в предательстве
"Триумф Путина". Украина обвинила НАТО в предательстве - РИА Новости, 18.08.2023
"Триумф Путина". Украина обвинила НАТО в предательстве
Между Киевом и Западом разразился дипломатический скандал. Глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен сказал, что Украина может вступить в альянс в обмен на... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T08:00
2023-08-18T08:01
украина
россия
киев
олег николенко
александр дудчак
михаил подоляк
центральное разведывательное управление (цру)
нато
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Между Киевом и Западом разразился дипломатический скандал. Глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен сказал, что Украина может вступить в альянс в обмен на уступку некоторых спорных территорий России. Это вскоре дезавуировали, объяснили, что журналисты все неправильно поняли. Но учитывая, сколько раз самые разные политики намекали на "корейский сценарий", в мире заявление восприняли всерьез. К чему готовят киевский режим — в материале РИА Новости.Земельный вопросЙенсен уже извинился. Тем не менее украинские власти негодуют. Спикер МИД Олег Николенко назвал подобные разговоры абсолютно неприемлемыми. Он подчеркнул, что Киев не торгует территориями, а высказывание руководителя канцелярии "сыграло на руку России".Советник главы офиса президента Михаил Подоляк считает заявление Йенсена "триумфом Путина". С его точки зрения, подобная сделка приведет лишь к тому, что боевые действия перенесутся на следующие поколения. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уверен: отказ от территорий подстегнет "российскую агрессию".Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев уточнил: там все территории "в высшей степени спорные". В частности, перед тем как присоединиться к НАТО, Украине придется отказаться от Киева, а столицу перенести во Львов.Официальный представитель МИД России Мария Захарова расценила выступление Йенсена как признак того, что в США устали от украинского кейса. "Им нужно что-то делать, чтобы демонстрировать попытку выйти из того тупика, в который загнал весь мир Белый дом под руководством всей этой либеральной тусовки, либеральной группировки. Вот и начинаются подобные вбросы", — заключила она.Мир в обмен на территориюВ начале года швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung опубликовало статью, в которой говорилось, что США якобы предложили России и Украине завершить боевые действия на признании их нынешних результатов. В качестве парламентера выступил директор ЦРУ Уильям Бернс, посетивший Москву и Киев. Но противоборствующие стороны от этого отказались. В обеих столицах данную информацию, впрочем, опровергли.Сейчас, когда стало ясно, что украинское контрнаступление провалилось, западные СМИ вернулись к этой теме. К примеру, журнал The Economist указал: Украина может попасть в НАТО только при урегулировании территориальных споров с Россией. При этом в издании подчеркнули, что таким образом Киев преодолеет разрыв между способностью добиться целей в бою и тем, на что Запад готов давать деньги.Интернет-ресурс EUobserver отмечает: большинство имеющихся сейчас "мирных планов" основаны на обмене территорий на мир. И многих наблюдателей раздражает нетерпимость Киева, поскольку никто не заинтересован в длительном вооруженном противостоянии. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен накануне саммита в Вильнюсе предложил принимать Украину по частям и сослался на исторический прецедент с ФРГ и ГДР.Да и в украинских медиа все чаще упоминают "корейский сценарий". То есть территории, подконтрольные России, должны стать "северокорейским адом", а остальную Украину Запад чудесным образом превратит в "цветущий сад".Некоторые военные тоже говорят, что заканчивать надо побыстрее — мало кто расстроится, если Украина не выйдет к границам 1991-го. Независимость важнее.Пробный шарПолитолог Александр Дудчак считает выступление Йенсена попыткой прощупать почву. Как только в НАТО собрали всю нужную информацию, его слова дезавуировали. "Те, кто зарабатывает на боевых действиях, кричат, что это сдача интересов. Но есть и такие, кто хотел бы войну остановить. Москва готова рассмотреть предложение, однако нужно думать о последствиях. Прекращение СВО сейчас может привести к ее возобновлению в будущем, когда Киев опять почувствует в себе силы. Лучше продолжать до тех пор, пока Украине не за что будет цепляться", — сказал он РИА Новости.Политолог Сергей Марков полагает, что в НАТО еще не определились. "Базовым сценарием остается военное поражение России, но также рассматривают варианты по частичному включению Украины в альянс. Москву это не устраивает. Главная цель — демилитаризация и денацификация. То есть рядом с нами не должного быть такого антагониста, как, например, у Индии (Пакистан. — Прим. ред.) и Израиля (Палестина. — Прим. ред.)", — отметил эксперт.По его словам, поиск компромиссов возможен, но каждый в конечном счете означает уступку со стороны России. В этом смысле он согласен с Дудчаком: партнеры Киева расценят прекращение боевых действий не как завершение конфликта, а как передышку перед вторым раундом.
https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html
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украина, россия, киев, олег николенко, александр дудчак, михаил подоляк, центральное разведывательное управление (цру), нато, евросоюз, политика
Украина, Россия, Киев, Олег Николенко, Александр Дудчак, Михаил Подоляк, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, Евросоюз, Политика

"Триумф Путина". Украина обвинила НАТО в предательстве

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Между Киевом и Западом разразился дипломатический скандал. Глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен сказал, что Украина может вступить в альянс в обмен на уступку некоторых спорных территорий России. Это вскоре дезавуировали, объяснили, что журналисты все неправильно поняли. Но учитывая, сколько раз самые разные политики намекали на "корейский сценарий", в мире заявление восприняли всерьез. К чему готовят киевский режим — в материале РИА Новости.

Земельный вопрос

Йенсен уже извинился. Тем не менее украинские власти негодуют. Спикер МИД Олег Николенко назвал подобные разговоры абсолютно неприемлемыми. Он подчеркнул, что Киев не торгует территориями, а высказывание руководителя канцелярии "сыграло на руку России".
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Бюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Бюсселе - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Бюсселе
Советник главы офиса президента Михаил Подоляк считает заявление Йенсена "триумфом Путина". С его точки зрения, подобная сделка приведет лишь к тому, что боевые действия перенесутся на следующие поколения. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уверен: отказ от территорий подстегнет "российскую агрессию".
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев уточнил: там все территории "в высшей степени спорные". В частности, перед тем как присоединиться к НАТО, Украине придется отказаться от Киева, а столицу перенести во Львов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова расценила выступление Йенсена как признак того, что в США устали от украинского кейса. "Им нужно что-то делать, чтобы демонстрировать попытку выйти из того тупика, в который загнал весь мир Белый дом под руководством всей этой либеральной тусовки, либеральной группировки. Вот и начинаются подобные вбросы", — заключила она.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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Вчера, 08:00

Мир в обмен на территорию

В начале года швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung опубликовало статью, в которой говорилось, что США якобы предложили России и Украине завершить боевые действия на признании их нынешних результатов. В качестве парламентера выступил директор ЦРУ Уильям Бернс, посетивший Москву и Киев. Но противоборствующие стороны от этого отказались. В обеих столицах данную информацию, впрочем, опровергли.
Сейчас, когда стало ясно, что украинское контрнаступление провалилось, западные СМИ вернулись к этой теме. К примеру, журнал The Economist указал: Украина может попасть в НАТО только при урегулировании территориальных споров с Россией. При этом в издании подчеркнули, что таким образом Киев преодолеет разрыв между способностью добиться целей в бою и тем, на что Запад готов давать деньги.
Интернет-ресурс EUobserver отмечает: большинство имеющихся сейчас "мирных планов" основаны на обмене территорий на мир. И многих наблюдателей раздражает нетерпимость Киева, поскольку никто не заинтересован в длительном вооруженном противостоянии. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен накануне саммита в Вильнюсе предложил принимать Украину по частям и сослался на исторический прецедент с ФРГ и ГДР.
© AP Photo / Susan WalshПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе
Да и в украинских медиа все чаще упоминают "корейский сценарий". То есть территории, подконтрольные России, должны стать "северокорейским адом", а остальную Украину Запад чудесным образом превратит в "цветущий сад".
Некоторые военные тоже говорят, что заканчивать надо побыстрее — мало кто расстроится, если Украина не выйдет к границам 1991-го. Независимость важнее.
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Нашли крайнего. Запад решил отомстить Украине за провал контрнаступления
8 августа, 08:00

Пробный шар

Политолог Александр Дудчак считает выступление Йенсена попыткой прощупать почву. Как только в НАТО собрали всю нужную информацию, его слова дезавуировали. "Те, кто зарабатывает на боевых действиях, кричат, что это сдача интересов. Но есть и такие, кто хотел бы войну остановить. Москва готова рассмотреть предложение, однако нужно думать о последствиях. Прекращение СВО сейчас может привести к ее возобновлению в будущем, когда Киев опять почувствует в себе силы. Лучше продолжать до тех пор, пока Украине не за что будет цепляться", — сказал он РИА Новости.
Политолог Сергей Марков полагает, что в НАТО еще не определились. "Базовым сценарием остается военное поражение России, но также рассматривают варианты по частичному включению Украины в альянс. Москву это не устраивает. Главная цель — демилитаризация и денацификация. То есть рядом с нами не должного быть такого антагониста, как, например, у Индии (Пакистан. — Прим. ред.) и Израиля (Палестина. — Прим. ред.)", — отметил эксперт.
По его словам, поиск компромиссов возможен, но каждый в конечном счете означает уступку со стороны России. В этом смысле он согласен с Дудчаком: партнеры Киева расценят прекращение боевых действий не как завершение конфликта, а как передышку перед вторым раундом.
Президент Украины Владимир Зеленский вручил именное оружие Валерию Залужному - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Контрнаступлению ВСУ придали новый смысл. Что Украина готовит для России
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УкраинаРоссияКиевОлег НиколенкоАлександр ДудчакМихаил ПодолякЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТОЕвросоюзПолитика
 
 
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