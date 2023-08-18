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Этого не избежать. Украинцев призвали готовиться к худшим сценариям - РИА Новости, 18.08.2023
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06:19 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/udary-1890736818.html
Этого не избежать. Украинцев призвали готовиться к худшим сценариям
Этого не избежать. Украинцев призвали готовиться к худшим сценариям - РИА Новости, 18.08.2023
Этого не избежать. Украинцев призвали готовиться к худшим сценариям
Зимой на Украине может проводиться отключение электричества на долгое время даже без ракетных ударов по инфраструктуре, рассказал эксперт в области энергетики... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T06:19
2023-08-18T06:19
в мире
украина
россия
юрий корольчук
укрэнерго
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Зимой на Украине может проводиться отключение электричества на долгое время даже без ракетных ударов по инфраструктуре, рассказал эксперт в области энергетики Юрий Корольчук UBR.ua.&quot;Даже если не будет ударов — все равно будут отключения. Если будет теплая зима — без ударов будет так же, как и год назад. В самом худшем случае отключения могут длиться и по восемь, и по десять часов&quot;, — поделился эксперт.Ранее председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что компания "готова к худшим сценариям" и что подстанции зимой могут работать в условиях пиковых нагрузок.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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в мире, украина, россия, юрий корольчук, укрэнерго
В мире, Украина, Россия, Юрий Корольчук, Укрэнерго
Этого не избежать. Украинцев призвали готовиться к худшим сценариям

Украинский эксперт: зимой электричество будут отключать даже без ракетных ударов

© AP Photo / David GoldmanМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / David Goldman
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Зимой на Украине может проводиться отключение электричества на долгое время даже без ракетных ударов по инфраструктуре, рассказал эксперт в области энергетики Юрий Корольчук UBR.ua.
«

"Даже если не будет ударов — все равно будут отключения. Если будет теплая зима — без ударов будет так же, как и год назад. В самом худшем случае отключения могут длиться и по восемь, и по десять часов", — поделился эксперт.

Ранее председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что компания "готова к худшим сценариям" и что подстанции зимой могут работать в условиях пиковых нагрузок.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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