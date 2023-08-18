https://ria.ru/20230818/ucheniya-1890844359.html

В России пройдут учения по действиям при ЧС в образовательных учреждениях

В России пройдут учения по действиям при ЧС в образовательных учреждениях - РИА Новости, 18.08.2023

В России пройдут учения по действиям при ЧС в образовательных учреждениях

Учения по отработке действий персонала и сотрудников охраны при возникновении нештатных ситуаций в образовательных учреждениях пройдут 29 августа во всех... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T14:51

2023-08-18T14:51

2023-08-18T14:54

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Учения по отработке действий персонала и сотрудников охраны при возникновении нештатных ситуаций в образовательных учреждениях пройдут 29 августа во всех регионах России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "Сотрудники охраны и персонал учреждений отработают действия при нештатных ситуациях в рамках всероссийского учения. Оно состоится во всех субъектах России 29 августа", - говорится в сообщении. Отмечается, что силы и средства МЧС также будут задействованы в обеспечении комплексной безопасности при проведении торжественных мероприятий в День знаний. "В первой декаде сентября во всех школах пройдут дополнительные инструктажи с персоналом образовательных организаций по вопросам обеспечения комплексной безопасности. Сотрудники МЧС России проведут с воспитанниками школ и гимназий уроки безопасности и организуют практические тренировки по отработке действий при эвакуации", - приводит пресс-служба слова министра Александра Куренкова. По данным МЧС, в стране готовы к началу учебного года 85% образовательных учреждений. При этом полностью соответствуют требованиям безопасности, в том числе пожарной, пока только школы в 13 регионах. Всем остальным предстоит в ближайшее время исправить выявленные недостатки в обеспечении условий безопасности людей.

https://ria.ru/20230726/gladkov-1886422222.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество