https://ria.ru/20230818/ucheniya-1890844359.html
В России пройдут учения по действиям при ЧС в образовательных учреждениях
В России пройдут учения по действиям при ЧС в образовательных учреждениях - РИА Новости, 18.08.2023
В России пройдут учения по действиям при ЧС в образовательных учреждениях
Учения по отработке действий персонала и сотрудников охраны при возникновении нештатных ситуаций в образовательных учреждениях пройдут 29 августа во всех... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T14:51
2023-08-18T14:51
2023-08-18T14:54
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Учения по отработке действий персонала и сотрудников охраны при возникновении нештатных ситуаций в образовательных учреждениях пройдут 29 августа во всех регионах России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "Сотрудники охраны и персонал учреждений отработают действия при нештатных ситуациях в рамках всероссийского учения. Оно состоится во всех субъектах России 29 августа", - говорится в сообщении. Отмечается, что силы и средства МЧС также будут задействованы в обеспечении комплексной безопасности при проведении торжественных мероприятий в День знаний. "В первой декаде сентября во всех школах пройдут дополнительные инструктажи с персоналом образовательных организаций по вопросам обеспечения комплексной безопасности. Сотрудники МЧС России проведут с воспитанниками школ и гимназий уроки безопасности и организуют практические тренировки по отработке действий при эвакуации", - приводит пресс-служба слова министра Александра Куренкова. По данным МЧС, в стране готовы к началу учебного года 85% образовательных учреждений. При этом полностью соответствуют требованиям безопасности, в том числе пожарной, пока только школы в 13 регионах. Всем остальным предстоит в ближайшее время исправить выявленные недостатки в обеспечении условий безопасности людей.
https://ria.ru/20230726/gladkov-1886422222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В России пройдут учения по действиям при ЧС в образовательных учреждениях
Учения по действиям при ЧС в образовательных учреждениях пройдут 29 августа
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
Учения по отработке действий персонала и сотрудников охраны при возникновении нештатных ситуаций в образовательных учреждениях пройдут 29 августа во всех регионах России, рассказали РИА Новости в пресс-службе
МЧС РФ.
«
"Сотрудники охраны и персонал учреждений отработают действия при нештатных ситуациях в рамках всероссийского учения. Оно состоится во всех субъектах России 29 августа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что силы и средства МЧС также будут задействованы в обеспечении комплексной безопасности при проведении торжественных мероприятий в День знаний.
"В первой декаде сентября во всех школах пройдут дополнительные инструктажи с персоналом образовательных организаций по вопросам обеспечения комплексной безопасности. Сотрудники МЧС России проведут с воспитанниками школ и гимназий уроки безопасности и организуют практические тренировки по отработке действий при эвакуации", - приводит пресс-служба слова министра Александра Куренкова.
По данным МЧС, в стране готовы к началу учебного года 85% образовательных учреждений. При этом полностью соответствуют требованиям безопасности, в том числе пожарной, пока только школы в 13 регионах. Всем остальным предстоит в ближайшее время исправить выявленные недостатки в обеспечении условий безопасности людей.
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