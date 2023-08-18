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В Британии бывшую медсестру признали виновной в убийстве семи младенцев
В Британии бывшую медсестру признали виновной в убийстве семи младенцев - РИА Новости, 18.08.2023
В Британии бывшую медсестру признали виновной в убийстве семи младенцев
Суд присяжных в Великобритании признал бывшую медсестру из британского Честера Люси Летби виновной в убийстве семи младенцев, передает в пятницу телеканал Sky... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T16:29
2023-08-18T16:29
2023-08-18T16:29
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Суд присяжных в Великобритании признал бывшую медсестру из британского Честера Люси Летби виновной в убийстве семи младенцев, передает в пятницу телеканал Sky News. "Бывшая медсестра Люси Летби признана виновной в убийстве семи младенцев и покушении на убийство еще шести", - сообщает канал. Отмечается, что присяжные не смогли вынести вердикт по шести пунктам обвинения в покушении на убийство. Приговор будет оглашен в понедельник. Летби вменялось убийство семи младенцев и попытке убийства 10 младенцев в неонатальном отделении больницы в Честере с июня 2015 по июнь 2016 года. По словам обвинения, она пыталась убить некоторых младенцев несколько раз, поэтому ей было предъявлено в общей сложности 22 пункта обвинения. Летби все отрицает.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, честер
В мире, Великобритания, Честер
В Британии бывшую медсестру признали виновной в убийстве семи младенцев
Sky News: суд признал бывшую медсестру Летби виновной в убийстве семи младенцев