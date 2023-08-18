https://ria.ru/20230818/ubiystvo-1890744486.html

"Ангарского маньяка" будут судить еще за три убийства

"Ангарского маньяка" будут судить еще за три убийства - РИА Новости, 18.08.2023

"Ангарского маньяка" будут судить еще за три убийства

Бывшего милиционера из Ангарска Михаила Попкова, осужденного за 80 убийств, обвиняют в убийстве еще трех женщин. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T08:45

2023-08-18T08:45

2023-08-18T12:58

происшествия

иркутская область

ангарск

иркутск

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 18 авг — РИА Новости. Бывшего милиционера из Ангарска Михаила Попкова, осужденного за 80 убийств, обвиняют в убийстве еще трех женщин. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Иркутской области.Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по новому уголовному делу, и вскоре его направят для рассмотрения в Ленинский районный суд Иркутска."По версии следствия, в период с 1997 года по 2003 год житель Ангарска Иркутской области Попков совершил убийство трех женщин. В октябре 1997 года и марте 1998 года две женщины были им задушены, тело одной из них он облил бензином и поджег. В октябре 2003 года обвиняемый расправился с потерпевшей, нанеся ей не менее 40 ударов ножом", — говорится в релизе. Попков, которому сейчас 59 лет, осужден на два пожизненных срока. В январе 2015 года его признали виновным в убийстве 22 женщин и причинении тяжких телесных повреждений еще двум. Уже после суда Попков признался, что убил еще 59 женщин. Второй приговор, за 56 убийств, ему вынесли в декабре 2018-го.После этого маньяк продолжил сознаваться в преступлениях. В июне 2021 года Ангарский городской суд признал его виновным в еще двух убийствах, так что сейчас их общее число достигло 80. Но и это не все: по информации Следственного комитета, Попков причастен к 83 убийствам и трем покушениям. В январе этого года он написал новые явки с повинной.

https://ria.ru/20210802/ubiytsy-1743947956.html

https://ria.ru/20200707/1573973254.html

иркутская область

ангарск

иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутская область, ангарск, иркутск, следственный комитет россии (ск рф)