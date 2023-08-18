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"Ангарского маньяка" будут судить еще за три убийства - РИА Новости, 18.08.2023
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08:45 18.08.2023 (обновлено: 12:58 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/ubiystvo-1890744486.html
"Ангарского маньяка" будут судить еще за три убийства
"Ангарского маньяка" будут судить еще за три убийства - РИА Новости, 18.08.2023
"Ангарского маньяка" будут судить еще за три убийства
Бывшего милиционера из Ангарска Михаила Попкова, осужденного за 80 убийств, обвиняют в убийстве еще трех женщин. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T08:45
2023-08-18T12:58
происшествия
иркутская область
ангарск
иркутск
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 18 авг — РИА Новости. Бывшего милиционера из Ангарска Михаила Попкова, осужденного за 80 убийств, обвиняют в убийстве еще трех женщин. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Иркутской области.Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по новому уголовному делу, и вскоре его направят для рассмотрения в Ленинский районный суд Иркутска."По версии следствия, в период с 1997 года по 2003 год житель Ангарска Иркутской области Попков совершил убийство трех женщин. В октябре 1997 года и марте 1998 года две женщины были им задушены, тело одной из них он облил бензином и поджег. В октябре 2003 года обвиняемый расправился с потерпевшей, нанеся ей не менее 40 ударов ножом", — говорится в релизе. Попков, которому сейчас 59 лет, осужден на два пожизненных срока. В январе 2015 года его признали виновным в убийстве 22 женщин и причинении тяжких телесных повреждений еще двум. Уже после суда Попков признался, что убил еще 59 женщин. Второй приговор, за 56 убийств, ему вынесли в декабре 2018-го.После этого маньяк продолжил сознаваться в преступлениях. В июне 2021 года Ангарский городской суд признал его виновным в еще двух убийствах, так что сейчас их общее число достигло 80. Но и это не все: по информации Следственного комитета, Попков причастен к 83 убийствам и трем покушениям. В январе этого года он написал новые явки с повинной.
https://ria.ru/20210802/ubiytsy-1743947956.html
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иркутская область
ангарск
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происшествия, иркутская область, ангарск, иркутск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутская область, Ангарск, Иркутск, Следственный комитет России (СК РФ)
"Ангарского маньяка" будут судить еще за три убийства

Прокуратура обвинила маньяка из Ангарска Попкова в убийстве еще трех женщин

© Фото : Следственный Комитет РФМихаил Попков
Михаил Попков - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Фото : Следственный Комитет РФ
Михаил Попков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 18 авг — РИА Новости. Бывшего милиционера из Ангарска Михаила Попкова, осужденного за 80 убийств, обвиняют в убийстве еще трех женщин. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Иркутской области.
Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по новому уголовному делу, и вскоре его направят для рассмотрения в Ленинский районный суд Иркутска.
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"По версии следствия, в период с 1997 года по 2003 год житель Ангарска Иркутской области Попков совершил убийство трех женщин. В октябре 1997 года и марте 1998 года две женщины были им задушены, тело одной из них он облил бензином и поджег. В октябре 2003 года обвиняемый расправился с потерпевшей, нанеся ей не менее 40 ударов ножом", — говорится в релизе.
Попков, которому сейчас 59 лет, осужден на два пожизненных срока. В январе 2015 года его признали виновным в убийстве 22 женщин и причинении тяжких телесных повреждений еще двум. Уже после суда Попков признался, что убил еще 59 женщин. Второй приговор, за 56 убийств, ему вынесли в декабре 2018-го.
После этого маньяк продолжил сознаваться в преступлениях. В июне 2021 года Ангарский городской суд признал его виновным в еще двух убийствах, так что сейчас их общее число достигло 80. Но и это не все: по информации Следственного комитета, Попков причастен к 83 убийствам и трем покушениям. В январе этого года он написал новые явки с повинной.
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