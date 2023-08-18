Источник в Анкаре опроверг утверждения о помощи Москве в обходе санкций
В Анкаре назвали утверждения WSJ о помощи России и шантаже Вашингтона чушью
Государственные флаги России и Турции. Архивное фото
АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Утверждения на Западе о том, что Анкара якобы помогает Москве обходить санкции – чушь, у турецкой стороны особая роль в посредничестве по урегулированию ситуации на Украине. Об этом РИА Новости заявил дипломатический источник в турецкой столице.
Ранее Wall Street Journal сообщила, что США могут принять жесткие меры в отношении Турции в связи с тем, что Анкара якобы помогает Москве обходить санкции. Издание процитировало неназванного западного дипломата, который заявил, что Вашингтон обеспокоен расширением торговли Турции с Россией после начала спецоперации, но стремится "избежать сценария, при котором турецкая сторона будет подвергнута санкциям".
Он подчеркнул, что американская сторона уведомила Анкару о последствиях помощи Москве в обходе ограничений. Собеседник газеты добавил, что США "находятся в постоянном контакте" с турецкими властями по этому вопросу.
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"Это чушь, что Турция якобы помогает России обходить санкции. У нас есть принципиальная позиция по этому вопросу: мы поддерживаем решения ООН, не присоединяемся к санкциям и не позволяем кому-то нас использовать. Цель нашей дипломатии, нашего посредничества состоит в том, что добиться прекращения огня и мира в регионе. Иных целей нет", - сказал собеседник агентства, реагируя на публикации.
Ранее на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном, теперь уже экс-глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявлял, что санкции Турции против России сыграют прежде всего против самой Анкары.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти России отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Москвы. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.