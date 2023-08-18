https://ria.ru/20230818/turtsiya-1890801989.html

Источник в Анкаре опроверг утверждения о помощи Москве в обходе санкций

Источник в Анкаре опроверг утверждения о помощи Москве в обходе санкций - РИА Новости, 18.08.2023

Источник в Анкаре опроверг утверждения о помощи Москве в обходе санкций

Утверждения на Западе о том, что Анкара якобы помогает Москве обходить санкции – чушь, у турецкой стороны особая роль в посредничестве по урегулированию... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T12:21

2023-08-18T12:21

2023-08-18T12:40

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реакция на санкции

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АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Утверждения на Западе о том, что Анкара якобы помогает Москве обходить санкции – чушь, у турецкой стороны особая роль в посредничестве по урегулированию ситуации на Украине. Об этом РИА Новости заявил дипломатический источник в турецкой столице. Ранее Wall Street Journal сообщила, что США могут принять жесткие меры в отношении Турции в связи с тем, что Анкара якобы помогает Москве обходить санкции. Издание процитировало неназванного западного дипломата, который заявил, что Вашингтон обеспокоен расширением торговли Турции с Россией после начала спецоперации, но стремится "избежать сценария, при котором турецкая сторона будет подвергнута санкциям". Он подчеркнул, что американская сторона уведомила Анкару о последствиях помощи Москве в обходе ограничений. Собеседник газеты добавил, что США "находятся в постоянном контакте" с турецкими властями по этому вопросу. "Это чушь, что Турция якобы помогает России обходить санкции. У нас есть принципиальная позиция по этому вопросу: мы поддерживаем решения ООН, не присоединяемся к санкциям и не позволяем кому-то нас использовать. Цель нашей дипломатии, нашего посредничества состоит в том, что добиться прекращения огня и мира в регионе. Иных целей нет", - сказал собеседник агентства, реагируя на публикации. Ранее на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном, теперь уже экс-глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявлял, что санкции Турции против России сыграют прежде всего против самой Анкары. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти России отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Москвы. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230816/ssha-1889986490.html

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, россия, санкции, реакция на санкции