Казань и Ульяновск связал речной туристический маршрут
Казань и Ульяновск связал речной туристический маршрут
Молодые люди на смотровой площадке в Казани. Архивное фото
КАЗАНЬ, 18 авг - РИА Новости. Новый метеор "Муса Джалиль", построенный в Татарстане, отправился в первый туристический рейс из Казани в Ульяновск, сообщает Госкомитет Татарстана по туризму.
"Новый "Метеор-2020" отправился в первый рейс из Казани в Ульяновск... Старт речным пассажирским перевозкам между Казанью и Ульяновском дал председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. Он отметил, что пассажиры рейса - свидетели исторического возрождения транспортных взаимосвязей между двумя регионами", - говорится в сообщении.
Глава Татарстана Рустам Минниханов, находящийся в пятницу в Ульяновске с рабочей поездкой, отметил, что Татарстан и Ульяновская область должны поддерживать связи как регионы, близкие по территории и интересам, и новый речной рейс поможет этому. По словам Минниханова, имея такой транспорт, регионы должны больше общаться.
Новый метеор вмещает 120 пассажиров. Путь от Казани до Ульяновска составляет порядка 4 часов. На регулярной основе рейс планируется запустить в 2024 году.
"Со следующего года, если не будет дотаций, планируем в Ульяновск расписание составить так: в пятницу утром судно уходит из Казани в Ульяновск, в обед отправляется в обратный пусть – до Казани. В воскресенье планируем выполнять рейсы в обратном направлении: утром из Ульяновска в Казань, а вечером из Казани в Ульяновск. Сегодня мы хотим показать Ульяновской области наше судно, провести предварительные переговоры", - рассказал директор компании "Флот Республики Татарстан" (владеет метеором "Муса Джалиль") Роман Лизалин.
Он также сообщил, что аналогичные рейсы могут быть запущены в Самару и Нижний Новгород, если они будут заинтересованы в развитии речного сообщения с Казанью.
Компания "Флот Республики Татарстан" была создана весной 2023 года со 100%-ным участием республики в уставном капитале. Основные задачи компании - обновление речного флота, развитие речного туризма и межрегиональных пассажирских перевозок. Флот компании включает в том числе два новых метеора производства Зеленодольского завода имени А.М. Горького "Михаил Девятаев" и "Муса Джалиль" (переданы компании в июне и июле текущего года).