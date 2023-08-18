https://ria.ru/20230818/turizm-1890924393.html

Казань и Ульяновск связал речной туристический маршрут

Казань и Ульяновск связал речной туристический маршрут - РИА Новости, 18.08.2023

Казань и Ульяновск связал речной туристический маршрут

Новый метеор "Муса Джалиль", построенный в Татарстане, отправился в первый туристический рейс из Казани в Ульяновск, сообщает Госкомитет Татарстана по туризму. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T19:12

2023-08-18T19:12

2023-08-18T19:40

казань

ульяновск

муса джалиль (муса джалилов)

сергей иванов (политик)

рустам минниханов

ульяновская область

республика татарстан (татарстан)

республика татарстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871756742_0:264:3076:1994_1920x0_80_0_0_e6c4e472f674ac3945b8b7ca3e46d786.jpg

КАЗАНЬ, 18 авг - РИА Новости. Новый метеор "Муса Джалиль", построенный в Татарстане, отправился в первый туристический рейс из Казани в Ульяновск, сообщает Госкомитет Татарстана по туризму. "Новый "Метеор-2020" отправился в первый рейс из Казани в Ульяновск... Старт речным пассажирским перевозкам между Казанью и Ульяновском дал председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. Он отметил, что пассажиры рейса - свидетели исторического возрождения транспортных взаимосвязей между двумя регионами", - говорится в сообщении. Глава Татарстана Рустам Минниханов, находящийся в пятницу в Ульяновске с рабочей поездкой, отметил, что Татарстан и Ульяновская область должны поддерживать связи как регионы, близкие по территории и интересам, и новый речной рейс поможет этому. По словам Минниханова, имея такой транспорт, регионы должны больше общаться. Новый метеор вмещает 120 пассажиров. Путь от Казани до Ульяновска составляет порядка 4 часов. На регулярной основе рейс планируется запустить в 2024 году. "Со следующего года, если не будет дотаций, планируем в Ульяновск расписание составить так: в пятницу утром судно уходит из Казани в Ульяновск, в обед отправляется в обратный пусть – до Казани. В воскресенье планируем выполнять рейсы в обратном направлении: утром из Ульяновска в Казань, а вечером из Казани в Ульяновск. Сегодня мы хотим показать Ульяновской области наше судно, провести предварительные переговоры", - рассказал директор компании "Флот Республики Татарстан" (владеет метеором "Муса Джалиль") Роман Лизалин. Он также сообщил, что аналогичные рейсы могут быть запущены в Самару и Нижний Новгород, если они будут заинтересованы в развитии речного сообщения с Казанью. Компания "Флот Республики Татарстан" была создана весной 2023 года со 100%-ным участием республики в уставном капитале. Основные задачи компании - обновление речного флота, развитие речного туризма и межрегиональных пассажирских перевозок. Флот компании включает в том числе два новых метеора производства Зеленодольского завода имени А.М. Горького "Михаил Девятаев" и "Муса Джалиль" (переданы компании в июне и июле текущего года).

https://ria.ru/20230818/gruz-1890746880.html

https://ria.ru/20230816/kazan-1890343463.html

казань

ульяновск

ульяновская область

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казань, ульяновск, муса джалиль (муса джалилов), сергей иванов (политик), рустам минниханов, ульяновская область, республика татарстан (татарстан)