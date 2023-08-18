Рейтинг@Mail.ru
Казань и Ульяновск связал речной туристический маршрут - РИА Новости, 18.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
19:12 18.08.2023 (обновлено: 19:40 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/turizm-1890924393.html
Казань и Ульяновск связал речной туристический маршрут
Казань и Ульяновск связал речной туристический маршрут - РИА Новости, 18.08.2023
Казань и Ульяновск связал речной туристический маршрут
Новый метеор "Муса Джалиль", построенный в Татарстане, отправился в первый туристический рейс из Казани в Ульяновск, сообщает Госкомитет Татарстана по туризму. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T19:12
2023-08-18T19:40
казань
ульяновск
муса джалиль (муса джалилов)
сергей иванов (политик)
рустам минниханов
ульяновская область
республика татарстан (татарстан)
республика татарстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871756742_0:264:3076:1994_1920x0_80_0_0_e6c4e472f674ac3945b8b7ca3e46d786.jpg
КАЗАНЬ, 18 авг - РИА Новости. Новый метеор "Муса Джалиль", построенный в Татарстане, отправился в первый туристический рейс из Казани в Ульяновск, сообщает Госкомитет Татарстана по туризму. "Новый "Метеор-2020" отправился в первый рейс из Казани в Ульяновск... Старт речным пассажирским перевозкам между Казанью и Ульяновском дал председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. Он отметил, что пассажиры рейса - свидетели исторического возрождения транспортных взаимосвязей между двумя регионами", - говорится в сообщении. Глава Татарстана Рустам Минниханов, находящийся в пятницу в Ульяновске с рабочей поездкой, отметил, что Татарстан и Ульяновская область должны поддерживать связи как регионы, близкие по территории и интересам, и новый речной рейс поможет этому. По словам Минниханова, имея такой транспорт, регионы должны больше общаться. Новый метеор вмещает 120 пассажиров. Путь от Казани до Ульяновска составляет порядка 4 часов. На регулярной основе рейс планируется запустить в 2024 году. "Со следующего года, если не будет дотаций, планируем в Ульяновск расписание составить так: в пятницу утром судно уходит из Казани в Ульяновск, в обед отправляется в обратный пусть – до Казани. В воскресенье планируем выполнять рейсы в обратном направлении: утром из Ульяновска в Казань, а вечером из Казани в Ульяновск. Сегодня мы хотим показать Ульяновской области наше судно, провести предварительные переговоры", - рассказал директор компании "Флот Республики Татарстан" (владеет метеором "Муса Джалиль") Роман Лизалин. Он также сообщил, что аналогичные рейсы могут быть запущены в Самару и Нижний Новгород, если они будут заинтересованы в развитии речного сообщения с Казанью. Компания "Флот Республики Татарстан" была создана весной 2023 года со 100%-ным участием республики в уставном капитале. Основные задачи компании - обновление речного флота, развитие речного туризма и межрегиональных пассажирских перевозок. Флот компании включает в том числе два новых метеора производства Зеленодольского завода имени А.М. Горького "Михаил Девятаев" и "Муса Джалиль" (переданы компании в июне и июле текущего года).
https://ria.ru/20230818/gruz-1890746880.html
https://ria.ru/20230816/kazan-1890343463.html
казань
ульяновск
ульяновская область
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871756742_239:0:2968:2047_1920x0_80_0_0_d391d02ac7ffa0c196f6ad447315265c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, ульяновск, муса джалиль (муса джалилов), сергей иванов (политик), рустам минниханов, ульяновская область, республика татарстан (татарстан)
Казань, Ульяновск, Муса Джалиль (Муса Джалилов), Сергей Иванов (политик), Рустам Минниханов, Ульяновская область, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Татарстан
Казань и Ульяновск связал речной туристический маршрут

Казань и Ульяновск связал речной туристический маршрут

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкМолодые люди на смотровой площадке в Казани
Молодые люди на смотровой площадке в Казани - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Молодые люди на смотровой площадке в Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 18 авг - РИА Новости. Новый метеор "Муса Джалиль", построенный в Татарстане, отправился в первый туристический рейс из Казани в Ульяновск, сообщает Госкомитет Татарстана по туризму.
"Новый "Метеор-2020" отправился в первый рейс из Казани в Ульяновск... Старт речным пассажирским перевозкам между Казанью и Ульяновском дал председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. Он отметил, что пассажиры рейса - свидетели исторического возрождения транспортных взаимосвязей между двумя регионами", - говорится в сообщении.
Улица в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Казань отправила в Лисичанск и Рубежное 85 тонн гуманитарного груза
Вчера, 08:59
Глава Татарстана Рустам Минниханов, находящийся в пятницу в Ульяновске с рабочей поездкой, отметил, что Татарстан и Ульяновская область должны поддерживать связи как регионы, близкие по территории и интересам, и новый речной рейс поможет этому. По словам Минниханова, имея такой транспорт, регионы должны больше общаться.
Новый метеор вмещает 120 пассажиров. Путь от Казани до Ульяновска составляет порядка 4 часов. На регулярной основе рейс планируется запустить в 2024 году.
"Со следующего года, если не будет дотаций, планируем в Ульяновск расписание составить так: в пятницу утром судно уходит из Казани в Ульяновск, в обед отправляется в обратный пусть – до Казани. В воскресенье планируем выполнять рейсы в обратном направлении: утром из Ульяновска в Казань, а вечером из Казани в Ульяновск. Сегодня мы хотим показать Ульяновской области наше судно, провести предварительные переговоры", - рассказал директор компании "Флот Республики Татарстан" (владеет метеором "Муса Джалиль") Роман Лизалин.
Он также сообщил, что аналогичные рейсы могут быть запущены в Самару и Нижний Новгород, если они будут заинтересованы в развитии речного сообщения с Казанью.
Компания "Флот Республики Татарстан" была создана весной 2023 года со 100%-ным участием республики в уставном капитале. Основные задачи компании - обновление речного флота, развитие речного туризма и межрегиональных пассажирских перевозок. Флот компании включает в том числе два новых метеора производства Зеленодольского завода имени А.М. Горького "Михаил Девятаев" и "Муса Джалиль" (переданы компании в июне и июле текущего года).
Город Казань - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
В Казани появится детский парк отдыха
16 августа, 09:59
 
Республика ТатарстанКазаньУльяновскМуса Джалиль (Муса Джалилов)Сергей Иванов (политик)Рустам МиннихановУльяновская областьРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала