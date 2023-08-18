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В Испании цены на продукты выросли на 30,8 процента с 2019 года - РИА Новости, 18.08.2023
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17:58 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/tseny-1890910673.html
В Испании цены на продукты выросли на 30,8 процента с 2019 года
В Испании цены на продукты выросли на 30,8 процента с 2019 года - РИА Новости, 18.08.2023
В Испании цены на продукты выросли на 30,8 процента с 2019 года
Цены на продукты питания в Испании выросли на 30,8% по сравнению с июлем, предшествующим пандемии коронавируса 2019 года, передает в пятницу газета El Mundo с... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T17:58
2023-08-18T17:58
испания
европа
экономика
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МАДРИД, 18 авг - РИА Новости. Цены на продукты питания в Испании выросли на 30,8% по сравнению с июлем, предшествующим пандемии коронавируса 2019 года, передает в пятницу газета El Mundo с ссылкой на аналитический центр Funcas. По информации издания, если за последние два десятилетия цены в Испании выросли в среднем на 54,4%, то непосредственно цены на продукты питания за тот же период выросли на 79,3%. Рост цен на продукты питания был обусловлен рядом факторов, начиная от повышения цен на энергоносители, необходимые для многих технологических процессов, подорожания удобрений, повышения цен на топливо, снижения предложения на международном рынке некоторых видов сырья. Кроме того, значительное влияние оказали климатические изменения, которые в последние месяцы привели к экстремальным засухам и беспрецедентным наводнениям в Европе. Согласно прогнозу газеты, в ближайшие месяцы тенденция на повышение цен будет сохраняться. Так, до конца года общая инфляция снова вырастет и в декабре составит около 5%. Самые высокие темпы будут наблюдаться именно в отношении переработанных продуктов питания. В частности, цены на обработанные пищевые продукты каждый месяц будут увеличиваться примерно на 0,4% по сравнению с предыдущим. Таким образом, инфляция в годовом исчислении продолжит оставаться двузначной, например, в октябре цены будут на 10,3% выше, чем в октябре 2022 года. Наряду с оливковым маслом за последний год больше всего подорожали сахар (44,2%), картофель - на 38,8%, рис - на 22%, фруктовые консервы - на 19,4%, кондитерские изделия - на 18,2%. Значительно подорожали и сырьевые товары: молоко за последний год поднялось в цене на 17,6%, свинина - на 15,8%, яйца - на 12,8%, рыба - на 8,9% мороженая и на 2,8% свежая; фрукты - на 11,6%, овощи - на 7%. В конце июня сообщалось, что кабинет министров Испании продлил на шесть месяцев пакет мер по борьбе с инфляцией, в том числе снижение НДС на основные продукты питания. По итогам июля прошлого года инфляция в королевстве ускорилась до 10,8%, что стало самым высоким показателем с 1984 года. По информации INE, основным фактором роста цен в Испании стала электроэнергия, которая на тот момент подорожала на 49,4%.
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испания, европа, экономика
Испания, Европа, Экономика
В Испании цены на продукты выросли на 30,8 процента с 2019 года

El Mundo: в Испании цены на продукты питания выросли на 30,8% с 2019 года

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтраны мира. Испания. Мадрид
Страны мира. Испания. Мадрид - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МАДРИД, 18 авг - РИА Новости. Цены на продукты питания в Испании выросли на 30,8% по сравнению с июлем, предшествующим пандемии коронавируса 2019 года, передает в пятницу газета El Mundo с ссылкой на аналитический центр Funcas.
По информации издания, если за последние два десятилетия цены в Испании выросли в среднем на 54,4%, то непосредственно цены на продукты питания за тот же период выросли на 79,3%.
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Рост цен на продукты питания был обусловлен рядом факторов, начиная от повышения цен на энергоносители, необходимые для многих технологических процессов, подорожания удобрений, повышения цен на топливо, снижения предложения на международном рынке некоторых видов сырья. Кроме того, значительное влияние оказали климатические изменения, которые в последние месяцы привели к экстремальным засухам и беспрецедентным наводнениям в Европе.
Согласно прогнозу газеты, в ближайшие месяцы тенденция на повышение цен будет сохраняться. Так, до конца года общая инфляция снова вырастет и в декабре составит около 5%. Самые высокие темпы будут наблюдаться именно в отношении переработанных продуктов питания.
В частности, цены на обработанные пищевые продукты каждый месяц будут увеличиваться примерно на 0,4% по сравнению с предыдущим. Таким образом, инфляция в годовом исчислении продолжит оставаться двузначной, например, в октябре цены будут на 10,3% выше, чем в октябре 2022 года.
Наряду с оливковым маслом за последний год больше всего подорожали сахар (44,2%), картофель - на 38,8%, рис - на 22%, фруктовые консервы - на 19,4%, кондитерские изделия - на 18,2%. Значительно подорожали и сырьевые товары: молоко за последний год поднялось в цене на 17,6%, свинина - на 15,8%, яйца - на 12,8%, рыба - на 8,9% мороженая и на 2,8% свежая; фрукты - на 11,6%, овощи - на 7%.
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В конце июня сообщалось, что кабинет министров Испании продлил на шесть месяцев пакет мер по борьбе с инфляцией, в том числе снижение НДС на основные продукты питания.
По итогам июля прошлого года инфляция в королевстве ускорилась до 10,8%, что стало самым высоким показателем с 1984 года. По информации INE, основным фактором роста цен в Испании стала электроэнергия, которая на тот момент подорожала на 49,4%.
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