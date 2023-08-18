https://ria.ru/20230818/trevoga-1890808279.html
СМС о воздушной тревоге на Крымском мосту оказались украинским фейком
СМС о воздушной тревоге на Крымском мосту оказались украинским фейком - РИА Новости, 18.08.2023
СМС о воздушной тревоге на Крымском мосту оказались украинским фейком
Жители Крыма начали получать ложные сообщения о воздушной тревоге в районе моста через Керченский пролив. Об этом в Telegram-канале рассказал советник главы... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T12:48
2023-08-18T12:48
2023-08-18T13:11
специальная военная операция на украине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости. Жители Крыма начали получать ложные сообщения о воздушной тревоге в районе моста через Керченский пролив. Об этом в Telegram-канале рассказал советник главы региона по информационной политике Олег Крючков. "На крымские номера телефонов приходят сообщения якобы от оперативного штаба и МЧС о воздушной тревоге на Крымском мосту. Это украинский вброс и фейк", — говорится в публикации.Крючков призвал доверять только официальным ресурсам.Это не первая попытка посеять панику среди населения. Так, в начале лета неизвестные взломали эфиры радиостанций в нескольких регионах России и передали ложные сообщения о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара.Специалисты, расследовавшие произошедшее, сообщили РИА Новости, что злоумышленники также пытались отправить сигнал на российские спутники и заблокировать вещание СМИ.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), олег крючков
Специальная военная операция на Украине, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Олег Крючков
СМС о воздушной тревоге на Крымском мосту оказались украинским фейком
Крючков назвал СМС о воздушной тревоге на Крымском мосту вбросом