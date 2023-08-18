https://ria.ru/20230818/trevoga-1890808279.html

СМС о воздушной тревоге на Крымском мосту оказались украинским фейком

СМС о воздушной тревоге на Крымском мосту оказались украинским фейком - РИА Новости, 18.08.2023

СМС о воздушной тревоге на Крымском мосту оказались украинским фейком

Жители Крыма начали получать ложные сообщения о воздушной тревоге в районе моста через Керченский пролив. Об этом в Telegram-канале рассказал советник главы... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T12:48

2023-08-18T12:48

2023-08-18T13:11

специальная военная операция на украине

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

олег крючков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости. Жители Крыма начали получать ложные сообщения о воздушной тревоге в районе моста через Керченский пролив. Об этом в Telegram-канале рассказал советник главы региона по информационной политике Олег Крючков. "На крымские номера телефонов приходят сообщения якобы от оперативного штаба и МЧС о воздушной тревоге на Крымском мосту. Это украинский вброс и фейк", — говорится в публикации.Крючков призвал доверять только официальным ресурсам.Это не первая попытка посеять панику среди населения. Так, в начале лета неизвестные взломали эфиры радиостанций в нескольких регионах России и передали ложные сообщения о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара.Специалисты, расследовавшие произошедшее, сообщили РИА Новости, что злоумышленники также пытались отправить сигнал на российские спутники и заблокировать вещание СМИ.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), олег крючков