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Омбудсмен пообещала разобраться в ситуации вокруг умершей девочки в Лобне - РИА Новости, 18.08.2023
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17:44 18.08.2023 (обновлено: 17:45 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/travlya-1890907725.html
Омбудсмен пообещала разобраться в ситуации вокруг умершей девочки в Лобне
Омбудсмен пообещала разобраться в ситуации вокруг умершей девочки в Лобне - РИА Новости, 18.08.2023
Омбудсмен пообещала разобраться в ситуации вокруг умершей девочки в Лобне
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова изучила ситуацию, произошедшую с 11-летней девочкой в Лобне, которая покончила с собой... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T17:44
2023-08-18T17:45
происшествия
лобня
ксения мишонова
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова изучила ситуацию, произошедшую с 11-летней девочкой в Лобне, которая покончила с собой вероятно из-за травли одноклассников, и сообщила, что следствие ведется, и, если это была травля, – она будет установлена. Ранее в Telegram-канале "Новости Москвы" опубликовали информацию о том, что 11-летняя девочка покончила с собой в Лобне из-за травли её за внешность. "Причины, которые толкнули девочку на такой страшный шаг, пока устанавливает следствие. В последнее время девочка училась в одной из московских онлайн-школ. Активистка, занималась стрельбой из лука… В школе, в которой она училась раньше, отрицают какие-либо конфликты на национальной почве… Но следствие изъяло телефон, изучает переписку. Если была травля, это обязательно будет установлено", - заявила Мишонова РИА Новости. Также детский омбудсмен выразила соболезнования родителям погибшей девочки на фоне трагического события. "Что бы ни произошло, ребенка, к сожалению, не вернуть. Страшная трагедия. Мои соболезнования родителям", - сказала детский омбудсмен.
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происшествия, лобня, ксения мишонова
Происшествия, Лобня, Ксения Мишонова
Омбудсмен пообещала разобраться в ситуации вокруг умершей девочки в Лобне

Омбудсмен: если была травля умершей девочки в Лобне, то она будет установлена

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова изучила ситуацию, произошедшую с 11-летней девочкой в Лобне, которая покончила с собой вероятно из-за травли одноклассников, и сообщила, что следствие ведется, и, если это была травля, – она будет установлена.
Ранее в Telegram-канале "Новости Москвы" опубликовали информацию о том, что 11-летняя девочка покончила с собой в Лобне из-за травли её за внешность.
"Причины, которые толкнули девочку на такой страшный шаг, пока устанавливает следствие. В последнее время девочка училась в одной из московских онлайн-школ. Активистка, занималась стрельбой из лука… В школе, в которой она училась раньше, отрицают какие-либо конфликты на национальной почве… Но следствие изъяло телефон, изучает переписку. Если была травля, это обязательно будет установлено", - заявила Мишонова РИА Новости.
Также детский омбудсмен выразила соболезнования родителям погибшей девочки на фоне трагического события. "Что бы ни произошло, ребенка, к сожалению, не вернуть. Страшная трагедия. Мои соболезнования родителям", - сказала детский омбудсмен.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
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12 мая, 11:25
 
ПроисшествияЛобняКсения Мишонова
 
 
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