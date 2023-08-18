https://ria.ru/20230818/travlya-1890907725.html

Омбудсмен пообещала разобраться в ситуации вокруг умершей девочки в Лобне

Омбудсмен пообещала разобраться в ситуации вокруг умершей девочки в Лобне - РИА Новости, 18.08.2023

Омбудсмен пообещала разобраться в ситуации вокруг умершей девочки в Лобне

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова изучила ситуацию, произошедшую с 11-летней девочкой в Лобне, которая покончила с собой... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T17:44

2023-08-18T17:44

2023-08-18T17:45

происшествия

лобня

ксения мишонова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:91:2748:1637_1920x0_80_0_0_601b246e1ac2c1d3db366e9ff09179ff.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова изучила ситуацию, произошедшую с 11-летней девочкой в Лобне, которая покончила с собой вероятно из-за травли одноклассников, и сообщила, что следствие ведется, и, если это была травля, – она будет установлена. Ранее в Telegram-канале "Новости Москвы" опубликовали информацию о том, что 11-летняя девочка покончила с собой в Лобне из-за травли её за внешность. "Причины, которые толкнули девочку на такой страшный шаг, пока устанавливает следствие. В последнее время девочка училась в одной из московских онлайн-школ. Активистка, занималась стрельбой из лука… В школе, в которой она училась раньше, отрицают какие-либо конфликты на национальной почве… Но следствие изъяло телефон, изучает переписку. Если была травля, это обязательно будет установлено", - заявила Мишонова РИА Новости. Также детский омбудсмен выразила соболезнования родителям погибшей девочки на фоне трагического события. "Что бы ни произошло, ребенка, к сожалению, не вернуть. Страшная трагедия. Мои соболезнования родителям", - сказала детский омбудсмен.

https://ria.ru/20230512/travlya-1871237872.html

лобня

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, лобня, ксения мишонова