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Трамп передумал рассказывать о нарушениях на выборах в Джорджии
Трамп передумал рассказывать о нарушениях на выборах в Джорджии - РИА Новости, 18.08.2023
Трамп передумал рассказывать о нарушениях на выборах в Джорджии
Бывший президент США Дональд Трамп отменил пресс-конференцию, на которой планировал рассказать о нарушениях на выборах в штате Джорджия, где ему предъявили... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T03:54
2023-08-18T03:54
2023-08-18T03:54
джорджия
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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп отменил пресс-конференцию, на которой планировал рассказать о нарушениях на выборах в штате Джорджия, где ему предъявили обвинения о вмешательстве в электоральные процессы. "Мои адвокаты предпочтут приложить эти неопровержимые доказательcтва мошенничества на выборах к материалам дела, пока мы боремся за отмену этого позорного обвинения со стороны ищущего публичности и финансирования окружного прокурора", - написал Трамп в своей соцсети Truth. Как заявил Трамп, запланированная на понедельник пресс-конференция "больше не является необходимой". Ранее Трамп пообещал представить "неопровержимый" доклад о выборах в штате Джорджия, который, как он уверен, приведет к его полному оправданию. Большое жюри присяжных предъявило Трампу и 18 его приближенным обвинения в попытке изменить в свою пользу проигранные в штате президентские выборы 2020 года. Коллегия также одобрила ордер об ареста политика. После проигранных выборов в 2020 году Трамп звонил республиканским чиновникам в Джорджии и требовал от них найти голоса, которых не доставало для победы в ключевом для президентской гонки штате.
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джорджия, в мире, сша, дональд трамп, арест трампа
Джорджия, В мире, США, Дональд Трамп, Арест Трампа
Трамп передумал рассказывать о нарушениях на выборах в Джорджии
Трамп отменил пресс-конференцию о нарушениях на выборах в Джорджии в 2020 году
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп отменил пресс-конференцию, на которой планировал рассказать о нарушениях на выборах в штате Джорджия, где ему предъявили обвинения о вмешательстве в электоральные процессы.
«
"Мои адвокаты предпочтут приложить эти неопровержимые доказательcтва мошенничества на выборах к материалам дела, пока мы боремся за отмену этого позорного обвинения со стороны ищущего публичности и финансирования окружного прокурора", - написал Трамп в своей соцсети Truth.
Как заявил Трамп, запланированная на понедельник пресс-конференция "больше не является необходимой".
Ранее Трамп пообещал представить "неопровержимый" доклад о выборах в штате Джорджия, который, как он уверен, приведет к его полному оправданию. Большое жюри присяжных предъявило Трампу и 18 его приближенным обвинения в попытке изменить в свою пользу проигранные в штате президентские выборы 2020 года. Коллегия также одобрила ордер об ареста политика.
После проигранных выборов в 2020 году Трамп звонил республиканским чиновникам в Джорджии и требовал от них найти голоса, которых не доставало для победы в ключевом для президентской гонки штате.
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