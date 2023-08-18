https://ria.ru/20230818/tramp-1890733098.html

Трамп передумал рассказывать о нарушениях на выборах в Джорджии

Трамп передумал рассказывать о нарушениях на выборах в Джорджии - РИА Новости, 18.08.2023

Трамп передумал рассказывать о нарушениях на выборах в Джорджии

Бывший президент США Дональд Трамп отменил пресс-конференцию, на которой планировал рассказать о нарушениях на выборах в штате Джорджия, где ему предъявили... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T03:54

2023-08-18T03:54

2023-08-18T03:54

джорджия

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сша

дональд трамп

арест трампа

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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп отменил пресс-конференцию, на которой планировал рассказать о нарушениях на выборах в штате Джорджия, где ему предъявили обвинения о вмешательстве в электоральные процессы. "Мои адвокаты предпочтут приложить эти неопровержимые доказательcтва мошенничества на выборах к материалам дела, пока мы боремся за отмену этого позорного обвинения со стороны ищущего публичности и финансирования окружного прокурора", - написал Трамп в своей соцсети Truth. Как заявил Трамп, запланированная на понедельник пресс-конференция "больше не является необходимой". Ранее Трамп пообещал представить "неопровержимый" доклад о выборах в штате Джорджия, который, как он уверен, приведет к его полному оправданию. Большое жюри присяжных предъявило Трампу и 18 его приближенным обвинения в попытке изменить в свою пользу проигранные в штате президентские выборы 2020 года. Коллегия также одобрила ордер об ареста политика. После проигранных выборов в 2020 году Трамп звонил республиканским чиновникам в Джорджии и требовал от них найти голоса, которых не доставало для победы в ключевом для президентской гонки штате.

https://ria.ru/20230817/tramp-1890716641.html

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джорджия, в мире, сша, дональд трамп, арест трампа