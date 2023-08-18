https://ria.ru/20230818/tramp-1890730495.html
Защита Трампа предлагает начать процесс против него в 2026 году
Защита Трампа предлагает начать процесс против него в 2026 году - РИА Новости, 18.08.2023
Защита Трампа предлагает начать процесс против него в 2026 году
Защита бывшего президента США Дональда Трампа просит суд начать процесс по делу о штурме Капитолия только в 2026 году. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T02:15
2023-08-18T02:15
2023-08-18T02:15
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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Защита бывшего президента США Дональда Трампа просит суд начать процесс по делу о штурме Капитолия только в 2026 году. "С уважением просим суд внести этот процесс в календарь на апрель 2026 года", - говорится в зарегистрированном в судебной базе обращении защиты. Ранее Трамп заявил, что его нельзя судить до завершения выборной кампании 2024 года. Прокурор по делу о штурме Капитолия говорил, что будет просить суд об ускоренной процедуре проведения процесса. По этому делу Трампа привлекают за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав". Вмененные деяния Трамп якобы совершил, прибегнув к помощи шестерых неназванных сообщников. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Защита Трампа предлагает начать процесс против него в 2026 году
Защита Трампа предлагает начать процесс против него не раньше 2026 года
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Защита бывшего президента США Дональда Трампа просит суд начать процесс по делу о штурме Капитолия только в 2026 году.
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"С уважением просим суд внести этот процесс в календарь на апрель 2026 года", - говорится в зарегистрированном в судебной базе обращении защиты.
Ранее Трамп заявил, что его нельзя судить до завершения выборной кампании 2024 года. Прокурор по делу о штурме Капитолия говорил, что будет просить суд об ускоренной процедуре проведения процесса.
По этому делу Трампа привлекают за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав". Вмененные деяния Трамп якобы совершил, прибегнув к помощи шестерых неназванных сообщников.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена
на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
Трамп заявил о попытке посадить его в тюрьму пожизненно