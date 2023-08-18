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Сами виноваты. В США обрушились на союзников Украины из-за провала ВСУ - РИА Новости, 18.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:30 18.08.2023 (обновлено: 05:47 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/temp-1890730642.html
Сами виноваты. В США обрушились на союзников Украины из-за провала ВСУ
Сами виноваты. В США обрушились на союзников Украины из-за провала ВСУ - РИА Новости, 18.08.2023
Сами виноваты. В США обрушились на союзников Украины из-за провала ВСУ
Западные союзники Украины несут ответственность за неудачное контрнаступление, считает обозреватель Politico Джейми Деттмер. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T02:30
2023-08-18T05:47
в мире
украина
владимир путин
politico
вооруженные силы украины
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Западные союзники Украины несут ответственность за неудачное контрнаступление, считает обозреватель Politico Джейми Деттмер."Складывается ощущение, что мы вернулись к войне на изнурение. Между тем, вооруженный конфликт на Украине может истощить терпение нетерпеливых союзников, которые сами виноваты в медленных темпах продвижения", — заявил автор.Он отметил, что контрнаступление украинских войск длится уже третий месяц, но нет никаких "малейших признаков существенных изменений", которые могут повлиять на ход событий. Деттмер добавил, что ожидания Запада по успехам наступления ВСУ оказались завышенными.Киев 4 июня начал контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо успехов, а западные кураторы явно разочарованы этими результатами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230814/kontrnastup-1889601446.html
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в мире, украина, владимир путин, politico, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Владимир Путин, Politico, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Сами виноваты. В США обрушились на союзников Украины из-за провала ВСУ

Politico: в неудачах контрнаступления ВСУ виноваты союзники Украины

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Западные союзники Украины несут ответственность за неудачное контрнаступление, считает обозреватель Politico Джейми Деттмер.
«
"Складывается ощущение, что мы вернулись к войне на изнурение. Между тем, вооруженный конфликт на Украине может истощить терпение нетерпеливых союзников, которые сами виноваты в медленных темпах продвижения", — заявил автор.
Он отметил, что контрнаступление украинских войск длится уже третий месяц, но нет никаких "малейших признаков существенных изменений", которые могут повлиять на ход событий. Деттмер добавил, что ожидания Запада по успехам наступления ВСУ оказались завышенными.
Киев 4 июня начал контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо успехов, а западные кураторы явно разочарованы этими результатами.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
"Россияне быстро учатся". Чем обернулось украинское контрнаступление
14 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинPoliticoВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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