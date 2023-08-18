https://ria.ru/20230818/temp-1890730642.html
Сами виноваты. В США обрушились на союзников Украины из-за провала ВСУ
Сами виноваты. В США обрушились на союзников Украины из-за провала ВСУ - РИА Новости, 18.08.2023
Сами виноваты. В США обрушились на союзников Украины из-за провала ВСУ
Западные союзники Украины несут ответственность за неудачное контрнаступление, считает обозреватель Politico Джейми Деттмер. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T02:30
2023-08-18T02:30
2023-08-18T05:47
в мире
украина
владимир путин
politico
вооруженные силы украины
нато
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883650415_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_2559425b4312e356b063e68963585f6b.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Западные союзники Украины несут ответственность за неудачное контрнаступление, считает обозреватель Politico Джейми Деттмер."Складывается ощущение, что мы вернулись к войне на изнурение. Между тем, вооруженный конфликт на Украине может истощить терпение нетерпеливых союзников, которые сами виноваты в медленных темпах продвижения", — заявил автор.Он отметил, что контрнаступление украинских войск длится уже третий месяц, но нет никаких "малейших признаков существенных изменений", которые могут повлиять на ход событий. Деттмер добавил, что ожидания Запада по успехам наступления ВСУ оказались завышенными.Киев 4 июня начал контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо успехов, а западные кураторы явно разочарованы этими результатами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230814/kontrnastup-1889601446.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883650415_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_a26cc14f98594e8055e522d0c36b9c7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир путин, politico, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Владимир Путин, Politico, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Сами виноваты. В США обрушились на союзников Украины из-за провала ВСУ
Politico: в неудачах контрнаступления ВСУ виноваты союзники Украины