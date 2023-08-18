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Сами виноваты. В США обрушились на союзников Украины из-за провала ВСУ

Сами виноваты. В США обрушились на союзников Украины из-за провала ВСУ - РИА Новости, 18.08.2023

Сами виноваты. В США обрушились на союзников Украины из-за провала ВСУ

Западные союзники Украины несут ответственность за неудачное контрнаступление, считает обозреватель Politico Джейми Деттмер. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T02:30

2023-08-18T02:30

2023-08-18T05:47

в мире

украина

владимир путин

politico

вооруженные силы украины

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Западные союзники Украины несут ответственность за неудачное контрнаступление, считает обозреватель Politico Джейми Деттмер."Складывается ощущение, что мы вернулись к войне на изнурение. Между тем, вооруженный конфликт на Украине может истощить терпение нетерпеливых союзников, которые сами виноваты в медленных темпах продвижения", — заявил автор.Он отметил, что контрнаступление украинских войск длится уже третий месяц, но нет никаких "малейших признаков существенных изменений", которые могут повлиять на ход событий. Деттмер добавил, что ожидания Запада по успехам наступления ВСУ оказались завышенными.Киев 4 июня начал контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо успехов, а западные кураторы явно разочарованы этими результатами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, украина, владимир путин, politico, вооруженные силы украины, нато