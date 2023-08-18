https://ria.ru/20230818/tekhnologiya-1890926105.html

В России разработали технологию, позволяющую роботам различать скрытые цели

В России разработали технологию, позволяющую роботам различать скрытые цели - РИА Новости, 18.08.2023

В России разработали технологию, позволяющую роботам различать скрытые цели

Российское научно-производственное объединение "Андроидная техника" разработало технологию, позволяющую робототехническим комплексам различать на фоне леса... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T19:29

2023-08-18T19:29

2023-08-18T19:29

технологии

россия

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА (Московская обл.), 18 авг - РИА Новости. Российское научно-производственное объединение "Андроидная техника" разработало технологию, позволяющую робототехническим комплексам различать на фоне леса закамуфлированных солдат и технику противника, следует из материалов, которые НПО представило в ходе научно-деловой программы форума "Армия-2023". "Современный аппарат глубоких конволюционных нейронных сетей успешно решает эти задачи в достаточно сложных условиях, выполняя распознавание камуфлированных мишеней на фоне лесистой местности при движении робототехнического комплекса", - говорится в материалах. Кроме этого, нейросети обеспечивают систему автономного управления движением необходимой информацией об окружающем пространстве. Чтобы такие средства могли передвигаться на пересечённой местности, да ещё и в разные времена года, применяются технологии семантической сегментации изображения местности, говорится в материалах. В НПО разработали и технологии нейронных сетей, которые в перспективе позволят алгоритмам автономного управления движением понимать, какое препятствие на каком расстоянии находится. Отмечается, что если раньше системы не могли различать, например, мелкие кустарники и высокую траву, то теперь такие препятствия не считаются для них непроходимыми. РИА Новости - официальное информационное агентство форума "Армия-2023".

https://ria.ru/20230818/vintovka-1890767131.html

https://ria.ru/20230818/kompleks-1890750995.html

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технологии, россия, форум "армия — 2023"