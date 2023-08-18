https://ria.ru/20230818/tara-1890752134.html

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" вдвое нарастил выпуск пластиковой тары

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" вдвое нарастил выпуск пластиковой тары - РИА Новости, 18.08.2023

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" вдвое нарастил выпуск пластиковой тары

Московский производитель пластиковой тары во II квартале текущего года нарастил производство более, чем вдвое благодаря новому оборудованию и использованию... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T10:15

2023-08-18T10:15

2023-08-18T10:21

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890752320_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_3b50b3c179cfaee744fd8cd6a9c405e7.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Московский производитель пластиковой тары во II квартале текущего года нарастил производство более, чем вдвое благодаря новому оборудованию и использованию автоматизированных систем, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Владислав Овчинский.Компания "Легопласт", являющаяся резидентом ОЭЗ "Технополис Москва", также расширила линейку продукции, сегодня она предлагает предлагает широкий ассортимент ящиков, контейнеров, паллет, в том числе изделия из вторсырья."Увеличение перечня продукции для реализации, рост спроса на нее со стороны отечественных производителей, логистических, фармацевтических и других компаний, а также ряд новых крупных проектов позволил резиденту масштабировать производство. В реальных цифрах объем вырос с тысячи единиц продукции в первом квартале года до 2,2 тысячи во втором", - приводятся в сообщении пресс-службы ДИПП слова Овчинского."Легопласт" также развивает промкооперацию с другими предприятиями, входящими в "Технополис Москва". Всего на территории ОЭЗ работают более 200 предприятий, из которых около 90 имеют статус резидента и могут пользоваться преференциальным режимом предпринимательской деятельности для инвесторов, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230706/lifestyle-1882415341.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владислав овчинский