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Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" вдвое нарастил выпуск пластиковой тары - РИА Новости, 18.08.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:15 18.08.2023 (обновлено: 10:21 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/tara-1890752134.html
Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" вдвое нарастил выпуск пластиковой тары
Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" вдвое нарастил выпуск пластиковой тары - РИА Новости, 18.08.2023
Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" вдвое нарастил выпуск пластиковой тары
Московский производитель пластиковой тары во II квартале текущего года нарастил производство более, чем вдвое благодаря новому оборудованию и использованию... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T10:15
2023-08-18T10:21
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Московский производитель пластиковой тары во II квартале текущего года нарастил производство более, чем вдвое благодаря новому оборудованию и использованию автоматизированных систем, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Владислав Овчинский.Компания "Легопласт", являющаяся резидентом ОЭЗ "Технополис Москва", также расширила линейку продукции, сегодня она предлагает предлагает широкий ассортимент ящиков, контейнеров, паллет, в том числе изделия из вторсырья."Увеличение перечня продукции для реализации, рост спроса на нее со стороны отечественных производителей, логистических, фармацевтических и других компаний, а также ряд новых крупных проектов позволил резиденту масштабировать производство. В реальных цифрах объем вырос с тысячи единиц продукции в первом квартале года до 2,2 тысячи во втором", - приводятся в сообщении пресс-службы ДИПП слова Овчинского."Легопласт" также развивает промкооперацию с другими предприятиями, входящими в "Технополис Москва". Всего на территории ОЭЗ работают более 200 предприятий, из которых около 90 имеют статус резидента и могут пользоваться преференциальным режимом предпринимательской деятельности для инвесторов, отмечается в сообщении.
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" вдвое нарастил выпуск пластиковой тары

© Фото : пресс-служба ДИППРезидент ОЭЗ "Технополис Москва" вдвое нарастил выпуск пластиковой тары
Резидент ОЭЗ Технополис Москва вдвое нарастил выпуск пластиковой тары - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" вдвое нарастил выпуск пластиковой тары
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Московский производитель пластиковой тары во II квартале текущего года нарастил производство более, чем вдвое благодаря новому оборудованию и использованию автоматизированных систем, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Компания "Легопласт", являющаяся резидентом ОЭЗ "Технополис Москва", также расширила линейку продукции, сегодня она предлагает предлагает широкий ассортимент ящиков, контейнеров, паллет, в том числе изделия из вторсырья.
«
"Увеличение перечня продукции для реализации, рост спроса на нее со стороны отечественных производителей, логистических, фармацевтических и других компаний, а также ряд новых крупных проектов позволил резиденту масштабировать производство. В реальных цифрах объем вырос с тысячи единиц продукции в первом квартале года до 2,2 тысячи во втором", - приводятся в сообщении пресс-службы ДИПП слова Овчинского.
"Легопласт" также развивает промкооперацию с другими предприятиями, входящими в "Технополис Москва". Всего на территории ОЭЗ работают более 200 предприятий, из которых около 90 имеют статус резидента и могут пользоваться преференциальным режимом предпринимательской деятельности для инвесторов, отмечается в сообщении.
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