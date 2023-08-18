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Спецоперация, 18 августа: США утвердят передачу Украине истребителей F-16 - РИА Новости, 18.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:24 18.08.2023 (обновлено: 21:55 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/svo-1890939982.html
Спецоперация, 18 августа: США утвердят передачу Украине истребителей F-16
Спецоперация, 18 августа: США утвердят передачу Украине истребителей F-16 - РИА Новости, 18.08.2023
Спецоперация, 18 августа: США утвердят передачу Украине истребителей F-16
О ходе спецоперации, обещании США передать Украине истребители F-16 и попытке Киева атаковать Москву беспилотником — в материале РИА Новости. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T21:24
2023-08-18T21:55
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
сергей лавров
джейк салливан
сергей собянин
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. О ходе спецоперации, обещании США передать Украине истребители F-16 и попытке Киева атаковать Москву беспилотником — в материале РИА Новости.Истребители F-16 для УкраиныВ Белом доме заявили, что Украина получит американские истребители четвертого поколения F-16 от третьих стран после завершения подготовки летчиков ВСУ. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, по завершении обучения Вашингтон будет готов в консультациях с конгрессом одобрить передачу киевским властям этих самолетов. Подготовкой украинцев занимаются Дания и Нидерланды, но, как отметил Салливан, США полностью интегрированы в процесс, включая взаимодействие инструкторов. В свою очередь, новостной портал NL Times сообщил, что обучение пилотов ВСУ управлению истребителями завершится не раньше лета 2024 года. Ранее высокопоставленный представитель администрации Белого дома заявил, что Соединенные Штаты приняли решение предоставить Украине F-16 от Дании и Нидерландов. Попытка атаки БПЛА на МосквуСредства ПВО ночью уничтожили беспилотник в центре Москвы. Его обломки упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений нет, заявил мэр города Сергей Собянин.Как позднее сообщило Минобороны, киевский режим около 4:00 попытался атаковать с помощью БПЛА объекты в Москве и Подмосковье. После воздействия сил противовоздушной обороны дрон изменил траекторию и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной столицы, никто не пострадал.Ход операцииГарантии безопасности для КиеваГлава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что к вильнюсской декларации о гарантиях безопасности для Украины присоединилось уже 25 стран. Он выразил надежду, что их число будет расти. По словам чиновника, начать консультации по этому вопросу планируют в этом месяце. В последний день саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, предусматривающую заключение двусторонних соглашений о военной поддержке киевских властей, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Сколько времени потребуется на реализацию этих договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что гарантии безопасности заработают до саммита альянса в Вашингтоне в 2024 году. США об атаках ВСУ на КрымВ администрации президента США Джо Байдена назвали атаки киевского режима на объекты в Крыму пустой тратой ресурсов, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.По мнению некоторых военных и представителей Белого дома, украинские удары по полуострову в лучшем случае служат для отвлечения внимания, а в худшем представляют собой пустую трату большого количества ресурсов, говорится в публикации.Один из военнослужащих в беседе с изданием отметил, что эти атаки не приносят никаких значимых результатов, указав, что Украина должна уделять больше внимания контрнаступлению. В минувшую субботу Минобороны России сообщило о попытке киевского режима атаковать Крымский мост одной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, ее сбили, разрушений нет.
https://ria.ru/20230816/f-16-1890511601.html
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россия, киев, украина, сергей лавров, джейк салливан, сергей собянин, g7, нато, f-16, су-25, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Сергей Лавров, Джейк Салливан, Сергей Собянин, G7, НАТО, F-16, Су-25, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, США
Спецоперация, 18 августа: США утвердят передачу Украине истребителей F-16

Белый дом готов утвердить передачу Украине истребителей F-16 через третьи страны

CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022Истребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022
Истребитель F-16 . Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. О ходе спецоперации, обещании США передать Украине истребители F-16 и попытке Киева атаковать Москву беспилотником — в материале РИА Новости.

Истребители F-16 для Украины

В Белом доме заявили, что Украина получит американские истребители четвертого поколения F-16 от третьих стран после завершения подготовки летчиков ВСУ. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, по завершении обучения Вашингтон будет готов в консультациях с конгрессом одобрить передачу киевским властям этих самолетов.
Подготовкой украинцев занимаются Дания и Нидерланды, но, как отметил Салливан, США полностью интегрированы в процесс, включая взаимодействие инструкторов.
В свою очередь, новостной портал NL Times сообщил, что обучение пилотов ВСУ управлению истребителями завершится не раньше лета 2024 года.
Ранее высокопоставленный представитель администрации Белого дома заявил, что Соединенные Штаты приняли решение предоставить Украине F-16 от Дании и Нидерландов.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
В ВВС Украины признали, что не получат F-16 в этом году
16 августа, 23:17

Попытка атаки БПЛА на Москву

Средства ПВО ночью уничтожили беспилотник в центре Москвы. Его обломки упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений нет, заявил мэр города Сергей Собянин.
Как позднее сообщило Минобороны, киевский режим около 4:00 попытался атаковать с помощью БПЛА объекты в Москве и Подмосковье. После воздействия сил противовоздушной обороны дрон изменил траекторию и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной столицы, никто не пострадал.

Ход операции

  • На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 30 солдат, на Запорожском — до 195, на Купянском — до 75, на Донецком и Южнодонецком направлениях — более 400, на Краснолиманском — до 80;
  • Российские войска за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25. Один — в районе населенного пункта Веролюбовка в ДНР, другой — над Малой Токмачкой в Запорожской области. За сутки уничтожены 26 беспилотников противника в ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
"На полигонах все было проще". Почему западные танки не помогли ВСУ
17 августа, 08:00

Гарантии безопасности для Киева

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что к вильнюсской декларации о гарантиях безопасности для Украины присоединилось уже 25 стран. Он выразил надежду, что их число будет расти. По словам чиновника, начать консультации по этому вопросу планируют в этом месяце.
В последний день саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, предусматривающую заключение двусторонних соглашений о военной поддержке киевских властей, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Сколько времени потребуется на реализацию этих договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что гарантии безопасности заработают до саммита альянса в Вашингтоне в 2024 году.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
"Триумф Путина". Украина обвинила НАТО в предательстве
Вчера, 08:00

США об атаках ВСУ на Крым

В администрации президента США Джо Байдена назвали атаки киевского режима на объекты в Крыму пустой тратой ресурсов, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.
По мнению некоторых военных и представителей Белого дома, украинские удары по полуострову в лучшем случае служат для отвлечения внимания, а в худшем представляют собой пустую трату большого количества ресурсов, говорится в публикации.
Один из военнослужащих в беседе с изданием отметил, что эти атаки не приносят никаких значимых результатов, указав, что Украина должна уделять больше внимания контрнаступлению.
В минувшую субботу Минобороны России сообщило о попытке киевского режима атаковать Крымский мост одной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, ее сбили, разрушений нет.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:48
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаСергей ЛавровДжейк СалливанСергей СобянинG7НАТОF-16Су-25Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСША
 
 
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