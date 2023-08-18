Источник прокомментировал проход украинского судна по Босфору
Проход судна по Босфору не значит одобрения Турцией альтернатив зерновой сделке
© AFP 2023 / YASIN AKGULСудно "Joseph Schulte", следующее из Одессы, проходит через Босфорский пролив в Стамбуле
Судно "Joseph Schulte", следующее из Одессы, проходит через Босфорский пролив в Стамбуле
АНКАРА, 18 авг - РИА Новости. Проход первого судна через Босфорский пролив после прекращения зерновой сделки не означает согласие Анкары на альтернативные маршруты, пролив используется для прохода коммерческих судов, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Первое торговое судно после прекращения действия зерновой сделки покинуло одесский порт и вошло в Босфорский пролив, передал в пятницу турецкий телеканал TV100. В среду министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что контейнеровоз Joseph Schulte с более чем 30 тысячами тонн груза вышел из порта Одессы, где находился с 23 февраля 2022 года. Кубраков отметил, что это первое судно, вышедшее из порта Одессы с 16 июля.
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"Нет, мы уже заявляли о том, что ведем работу только в том направлении, чтобы возобновить зерновую сделку. Наши проливы используются для прохода коммерческих судов, в этом их предназначение", - заявил собеседник агентства в ответ на вопрос о том, означает ли проход через Босфор украинского судна согласие Анкары на создание альтернативных зерновому коридору маршрутов.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.