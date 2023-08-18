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Источник прокомментировал проход украинского судна по Босфору - РИА Новости, 18.08.2023
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09:49 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/sudno-1890755526.html
Источник прокомментировал проход украинского судна по Босфору
Источник прокомментировал проход украинского судна по Босфору - РИА Новости, 18.08.2023
Источник прокомментировал проход украинского судна по Босфору
Проход первого судна через Босфорский пролив после прекращения зерновой сделки не означает согласие Анкары на альтернативные маршруты, пролив используется для... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T09:49
2023-08-18T09:49
украина
черное море
в мире
турция
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АНКАРА, 18 авг - РИА Новости. Проход первого судна через Босфорский пролив после прекращения зерновой сделки не означает согласие Анкары на альтернативные маршруты, пролив используется для прохода коммерческих судов, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Первое торговое судно после прекращения действия зерновой сделки покинуло одесский порт и вошло в Босфорский пролив, передал в пятницу турецкий телеканал TV100. В среду министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что контейнеровоз Joseph Schulte с более чем 30 тысячами тонн груза вышел из порта Одессы, где находился с 23 февраля 2022 года. Кубраков отметил, что это первое судно, вышедшее из порта Одессы с 16 июля. "Нет, мы уже заявляли о том, что ведем работу только в том направлении, чтобы возобновить зерновую сделку. Наши проливы используются для прохода коммерческих судов, в этом их предназначение", - заявил собеседник агентства в ответ на вопрос о том, означает ли проход через Босфор украинского судна согласие Анкары на создание альтернативных зерновому коридору маршрутов. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230816/sdelka-1890374105.html
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украина
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украина, черное море, в мире, турция
Украина, Черное море, В мире, Турция
Источник прокомментировал проход украинского судна по Босфору

Проход судна по Босфору не значит одобрения Турцией альтернатив зерновой сделке

© AFP 2023 / YASIN AKGULСудно "Joseph Schulte", следующее из Одессы, проходит через Босфорский пролив в Стамбуле
Судно Joseph Schulte, следующее из Одессы, проходит через Босфорский пролив в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AFP 2023 / YASIN AKGUL
Судно "Joseph Schulte", следующее из Одессы, проходит через Босфорский пролив в Стамбуле
Читать ria.ru в
АНКАРА, 18 авг - РИА Новости. Проход первого судна через Босфорский пролив после прекращения зерновой сделки не означает согласие Анкары на альтернативные маршруты, пролив используется для прохода коммерческих судов, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Первое торговое судно после прекращения действия зерновой сделки покинуло одесский порт и вошло в Босфорский пролив, передал в пятницу турецкий телеканал TV100. В среду министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что контейнеровоз Joseph Schulte с более чем 30 тысячами тонн груза вышел из порта Одессы, где находился с 23 февраля 2022 года. Кубраков отметил, что это первое судно, вышедшее из порта Одессы с 16 июля.
Погрузка зерна в порту Измаила - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Посол в Анкаре напомнил условия возобновления зерновой сделки
16 августа, 12:26
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"Нет, мы уже заявляли о том, что ведем работу только в том направлении, чтобы возобновить зерновую сделку. Наши проливы используются для прохода коммерческих судов, в этом их предназначение", - заявил собеседник агентства в ответ на вопрос о том, означает ли проход через Босфор украинского судна согласие Анкары на создание альтернативных зерновому коридору маршрутов.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Киев использовал зерновую сделку как прикрытие, заявил Шойгу
15 августа, 10:49
 
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