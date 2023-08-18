https://ria.ru/20230818/strelba-1890791278.html
Директор московской школы объяснил, зачем стрелял на детской площадке
Директор московской школы объяснил, зачем стрелял на детской площадке - РИА Новости, 18.08.2023
Директор московской школы объяснил, зачем стрелял на детской площадке
Директор московской школы №734 Тимофей Сергеев, напугавший москвичей стрельбой из пистолета, сообщил РИА Новости, что снимал ролик для детского мероприятия, а... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T11:53
2023-08-18T11:53
2023-08-18T11:59
происшествия
образование - общество
москва
бородинское сражение
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Директор московской школы №734 Тимофей Сергеев, напугавший москвичей стрельбой из пистолета, сообщил РИА Новости, что снимал ролик для детского мероприятия, а выстрел имитировал театральный пистолет. Ранее телеграм-каналы опубликовали информацию, что директора московской школы задержали за стрельбу на детской площадке в Окружном проезде. "Администрация школы планирует организовать для детей выездное мероприятие на фестиваль "День Бородина – 2023" в музей-заповедник Бородинское поле, где пройдет военно-историческая реконструкция великого сражения. Для анонса мы решили снять ролик, на котором я стреляю из театрального пистолета, имитирующего звук выстрела", - рассказал Сергеев. Он отметил, что таким образом хотели привлечь внимание к мероприятию и заинтересовать родителей. "К сожалению, мы поступили неосмотрительно и встревожили местных жителей, которые обратились в полицию. В правоохранительных органах мы дали необходимые объяснения. Мы приносим извинения всем, кого побеспокоили", - добавил директор.
https://ria.ru/20221228/tanets-1841852242.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, образование - общество, москва, бородинское сражение
Происшествия, Образование - Общество, Москва, Бородинское сражение
Директор московской школы объяснил, зачем стрелял на детской площадке
Директор школы в Москве объяснил стрельбу на детской площадке съемками ролика
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Директор московской школы №734 Тимофей Сергеев, напугавший москвичей стрельбой из пистолета, сообщил РИА Новости, что снимал ролик для детского мероприятия, а выстрел имитировал театральный пистолет.
Ранее телеграм-каналы опубликовали информацию, что директора московской школы задержали за стрельбу на детской площадке в Окружном проезде.
"Администрация школы планирует организовать для детей выездное мероприятие на фестиваль "День Бородина – 2023" в музей-заповедник Бородинское поле, где пройдет военно-историческая реконструкция великого сражения. Для анонса мы решили снять ролик, на котором я стреляю из театрального пистолета, имитирующего звук выстрела", - рассказал Сергеев. Он отметил, что таким образом хотели привлечь внимание к мероприятию и заинтересовать родителей.
"К сожалению, мы поступили неосмотрительно и встревожили местных жителей, которые обратились в полицию. В правоохранительных органах мы дали необходимые объяснения. Мы приносим извинения всем, кого побеспокоили", - добавил директор.
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