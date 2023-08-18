https://ria.ru/20230818/strany-1890781621.html
Лавров призвал учитывать голос каждой страны по глобальным решениям
Лавров призвал учитывать голос каждой страны по глобальным решениям - РИА Новости, 18.08.2023
Лавров призвал учитывать голос каждой страны по глобальным решениям
Россия выступает за то, чтобы голос каждой страны учитывался при принятии глобально значимых решений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T11:28
2023-08-18T11:28
2023-08-18T11:28
политика
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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КАЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Россия выступает за то, чтобы голос каждой страны учитывался при принятии глобально значимых решений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе открытия VI Глобального форума молодых дипломатов. "Россия последовательно выступает за то, чтобы голос каждой страны учитывался при принятии глобально значимых решений. Российская дипломатия открыта для самого тесного взаимодействия со всеми, кто, как и мы, разделяет ценности равноправия, взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела", - сказал Лавров в приветствии участникам форума, которое зачитал председатель Совета молодых дипломатов МИД РФ Константин Колпаков. Лавров отметил, что за прошедшие годы молодежный дипломатический слет обрел замечательные традиции. Опираясь на концепцию "горизонтальной дипломатии", он предоставляет отличную возможность молодым специалистам внешнеполитических служб, представителям органов власти, экспертного сообщества провести неформальный обмен мнениями по ключевым проблемам международной жизни. "В сегодняшней турбулентной геополитической обстановке такое сложение интеллектуальных усилий, направленное на расширение пространства взаимопонимания, особенно ценно", - подчеркнул глава МИД РФ. По словам Лаврова, нельзя не подчеркнуть и актуальность тематики нынешнего форума - "Дипломатия нового многополярного мира". Он отметил, что формирование полицентричного миропорядка - это длительный процесс, и он связан, прежде всего, с демократизацией межгосударственных отношений, которые должны опираться на общепризнанные нормы международного права и учитывать культурно-цивилизационное многообразие мира. Министр также напомнил, что в марте 2024 года в Сочи пройдет Всемирный фестиваль молодежи, который призван стать еще одним крупным событием объединительной повестки дня глобального значения. VI Глобальный форум молодых дипломатов проходит в Казани 18-21 августа. В нем принимают участие порядка 100 делегатов из почти 40 дружественных России стран. Тема нынешнего форума - "Дипломатия нового многополярного мира".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров призвал учитывать голос каждой страны по глобальным решениям
Лавров: Россия считает важным голос каждой страны по глобальным решениям
КАЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Россия выступает за то, чтобы голос каждой страны учитывался при принятии глобально значимых решений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе открытия VI Глобального форума молодых дипломатов.
"Россия последовательно выступает за то, чтобы голос каждой страны учитывался при принятии глобально значимых решений. Российская дипломатия открыта для самого тесного взаимодействия со всеми, кто, как и мы, разделяет ценности равноправия, взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела", - сказал Лавров в приветствии участникам форума, которое зачитал председатель Совета молодых дипломатов МИД РФ Константин Колпаков.
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Лавров отметил, что за прошедшие годы молодежный дипломатический слет обрел замечательные традиции. Опираясь на концепцию "горизонтальной дипломатии", он предоставляет отличную возможность молодым специалистам внешнеполитических служб, представителям органов власти, экспертного сообщества провести неформальный обмен мнениями по ключевым проблемам международной жизни.
"В сегодняшней турбулентной геополитической обстановке такое сложение интеллектуальных усилий, направленное на расширение пространства взаимопонимания, особенно ценно", - подчеркнул глава МИД РФ.
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По словам Лаврова, нельзя не подчеркнуть и актуальность тематики нынешнего форума - "Дипломатия нового многополярного мира". Он отметил, что формирование полицентричного миропорядка - это длительный процесс, и он связан, прежде всего, с демократизацией межгосударственных отношений, которые должны опираться на общепризнанные нормы международного права и учитывать культурно-цивилизационное многообразие мира.
Министр также напомнил, что в марте 2024 года в Сочи
пройдет Всемирный фестиваль молодежи, который призван стать еще одним крупным событием объединительной повестки дня глобального значения.
VI Глобальный форум молодых дипломатов проходит в Казани
18-21 августа. В нем принимают участие порядка 100 делегатов из почти 40 дружественных России стран. Тема нынешнего форума - "Дипломатия нового многополярного мира".
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