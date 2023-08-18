Рейтинг@Mail.ru
Лавров призвал учитывать голос каждой страны по глобальным решениям - РИА Новости, 18.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/strany-1890781621.html
Лавров призвал учитывать голос каждой страны по глобальным решениям
Лавров призвал учитывать голос каждой страны по глобальным решениям - РИА Новости, 18.08.2023
Лавров призвал учитывать голос каждой страны по глобальным решениям
Россия выступает за то, чтобы голос каждой страны учитывался при принятии глобально значимых решений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T11:28
2023-08-18T11:28
политика
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_cf6fcb244fc246e440c8119edc25fe31.jpg
КАЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Россия выступает за то, чтобы голос каждой страны учитывался при принятии глобально значимых решений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе открытия VI Глобального форума молодых дипломатов. "Россия последовательно выступает за то, чтобы голос каждой страны учитывался при принятии глобально значимых решений. Российская дипломатия открыта для самого тесного взаимодействия со всеми, кто, как и мы, разделяет ценности равноправия, взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела", - сказал Лавров в приветствии участникам форума, которое зачитал председатель Совета молодых дипломатов МИД РФ Константин Колпаков. Лавров отметил, что за прошедшие годы молодежный дипломатический слет обрел замечательные традиции. Опираясь на концепцию "горизонтальной дипломатии", он предоставляет отличную возможность молодым специалистам внешнеполитических служб, представителям органов власти, экспертного сообщества провести неформальный обмен мнениями по ключевым проблемам международной жизни. "В сегодняшней турбулентной геополитической обстановке такое сложение интеллектуальных усилий, направленное на расширение пространства взаимопонимания, особенно ценно", - подчеркнул глава МИД РФ. По словам Лаврова, нельзя не подчеркнуть и актуальность тематики нынешнего форума - "Дипломатия нового многополярного мира". Он отметил, что формирование полицентричного миропорядка - это длительный процесс, и он связан, прежде всего, с демократизацией межгосударственных отношений, которые должны опираться на общепризнанные нормы международного права и учитывать культурно-цивилизационное многообразие мира. Министр также напомнил, что в марте 2024 года в Сочи пройдет Всемирный фестиваль молодежи, который призван стать еще одним крупным событием объединительной повестки дня глобального значения. VI Глобальный форум молодых дипломатов проходит в Казани 18-21 августа. В нем принимают участие порядка 100 делегатов из почти 40 дружественных России стран. Тема нынешнего форума - "Дипломатия нового многополярного мира".
https://ria.ru/20230621/braziliya-1879488701.html
https://ria.ru/20230527/politika-1874444654.html
https://ria.ru/20230424/izolyatsiya-1867209956.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_5c7f6fb3a32bca909197be881f66dacf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров призвал учитывать голос каждой страны по глобальным решениям

Лавров: Россия считает важным голос каждой страны по глобальным решениям

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Россия выступает за то, чтобы голос каждой страны учитывался при принятии глобально значимых решений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе открытия VI Глобального форума молодых дипломатов.
"Россия последовательно выступает за то, чтобы голос каждой страны учитывался при принятии глобально значимых решений. Российская дипломатия открыта для самого тесного взаимодействия со всеми, кто, как и мы, разделяет ценности равноправия, взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела", - сказал Лавров в приветствии участникам форума, которое зачитал председатель Совета молодых дипломатов МИД РФ Константин Колпаков.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Президент Бразилии заявил о необходимости реформировать Совбез ООН
21 июня, 09:52
Лавров отметил, что за прошедшие годы молодежный дипломатический слет обрел замечательные традиции. Опираясь на концепцию "горизонтальной дипломатии", он предоставляет отличную возможность молодым специалистам внешнеполитических служб, представителям органов власти, экспертного сообщества провести неформальный обмен мнениями по ключевым проблемам международной жизни.
"В сегодняшней турбулентной геополитической обстановке такое сложение интеллектуальных усилий, направленное на расширение пространства взаимопонимания, особенно ценно", - подчеркнул глава МИД РФ.
Бернар-Анри Леви - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Отнять и поделить: дикую идею Бернара-Анри Леви надо воспринимать всерьез
27 мая, 08:00
По словам Лаврова, нельзя не подчеркнуть и актуальность тематики нынешнего форума - "Дипломатия нового многополярного мира". Он отметил, что формирование полицентричного миропорядка - это длительный процесс, и он связан, прежде всего, с демократизацией межгосударственных отношений, которые должны опираться на общепризнанные нормы международного права и учитывать культурно-цивилизационное многообразие мира.
Министр также напомнил, что в марте 2024 года в Сочи пройдет Всемирный фестиваль молодежи, который призван стать еще одним крупным событием объединительной повестки дня глобального значения.
VI Глобальный форум молодых дипломатов проходит в Казани 18-21 августа. В нем принимают участие порядка 100 делегатов из почти 40 дружественных России стран. Тема нынешнего форума - "Дипломатия нового многополярного мира".
Вид на порт Нью-Джерси и статую Свободы в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Запад начал догадываться, за что его не любят
24 апреля, 08:00
 
ПолитикаРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала