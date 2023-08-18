https://ria.ru/20230818/stavka-1890730352.html
Ставки вкладов в банках растут вслед за ключевой ставкой Центробанка
Ставки вкладов в банках растут вслед за ключевой ставкой Центробанка - РИА Новости, 18.08.2023
Ставки вкладов в банках растут вслед за ключевой ставкой Центробанка
Ставки по вкладам в российских банках поползли вверх после роста ключевой ставки Центробанка, тем не менее барьер в 12% годовых им пробить пока не удалось,... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T02:04
2023-08-18T02:04
2023-08-18T02:04
экономика
сбербанк россии
втб
совкомбанк
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Ставки по вкладам в российских банках поползли вверх после роста ключевой ставки Центробанка, тем не менее барьер в 12% годовых им пробить пока не удалось, показал анализ РИА Новости. Совет директоров Банка России во вторник принял решение повысить ключевую ставку сразу до 12% с 8,5%. Такое решение регулятор объяснил необходимостью ограничения рисков для "ценовой стабильности". После этого стали дорожать и сберегательные вклады в банках. Так, Сбербанк в четверг объявил о повышении ставок по рублевым вкладам, максимальная теперь составляет 12%. Не остались в стороне и другие участники рынка. С 17 августа розничные клиенты ВТБ также могут получить увеличенную доходность по всей линейке вкладов в рублях. Размещение средств для вкладчиков банка доступно с доходностью до 11% годовых в зависимости от срока и типа вклада. О росте этих ставок объявили также Совкомбанк, Россельхозбанк, банк "Уралсиб", Альфа-банк и другие участники рынка. Некоторые банки предлагают сберегать под 12% годовых, однако "более выгодными", чем размер ключевой ставки, вклады не стали.
https://ria.ru/20230817/stavki-1890706231.html
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экономика, сбербанк россии, втб, совкомбанк, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Сбербанк России, ВТБ, Совкомбанк, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Ставки вкладов в банках растут вслед за ключевой ставкой Центробанка
Ставки вкладов в банках растут за ключевой ставкой ЦБ, но пока не обогнали ее