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РПЦ назвала освящение памятника Сталину возмутительным - РИА Новости, 18.08.2023
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Религия
 
15:24 18.08.2023 (обновлено: 16:47 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/stalin-1890857586.html
РПЦ назвала освящение памятника Сталину возмутительным
РПЦ назвала освящение памятника Сталину возмутительным - РИА Новости, 18.08.2023
РПЦ назвала освящение памятника Сталину возмутительным
Ситуацию с освящением памятника Иосифу Сталину взяли на контроль в центральном аппарате РПЦ, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T15:24
2023-08-18T16:47
религия
великие луки
псковская область
иосиф сталин (джугашвили)
владимир легойда
русская православная церковь
московская патриархия
московский патриархат
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ситуацию с освящением памятника Иосифу Сталину взяли на контроль в центральном аппарате РПЦ, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва. Об этом он написал в Telegram-канале.Памятник Сталину открыли 15 августа на территории завода "Микрон" в Великих Луках. Его освятил один из священников Великолукской епархии, но выяснилось, что он участвовал в этом мероприятии без благословения и согласования с епархиальным управлением. Епископ Савва назвал ситуацию с освящением памятника совершенно возмутительной."Тем более возмутительны слова священнослужителя, что "пострадала Церковь в годы правления Иосифа Виссарионовича, но благодаря этому у нас много новомучеников и исповедников". Эти слова кощунственны. Да, Господь обратил зло во благо, явив в дни гонений стойкость в вере множества христиан, которые теперь нам служат примером и молятся за нас перед Его небесным престолом. Но злодеяния от этого меньшим злом не становятся, и никак не следует испытывать чувство благодарности в адрес гонений и гонителей", — считает он.Епископ напомнил, что в епархии уже начали проверку. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, со своей стороны, написал в Telegram, что полностью поддерживает позицию епископа Саввы.
https://ria.ru/20230818/proverka-1890793742.html
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великие луки, псковская область, иосиф сталин (джугашвили), владимир легойда, русская православная церковь, московская патриархия, московский патриархат
Религия, Великие Луки, Псковская область, Иосиф Сталин (Джугашвили), Владимир Легойда, Русская православная церковь, Московская Патриархия, Московский Патриархат
РПЦ назвала освящение памятника Сталину возмутительным

Московская патриархия взяла на контроль ситуацию с освящением памятника Сталину

© РИА Новости / Игорь Палкин | Перейти в медиабанкЗдание Синодальной резиденции Патриарха Московского и Всея Руси в Свято-Даниловом монастыре в Москве
Здание Синодальной резиденции Патриарха Московского и Всея Руси в Свято-Даниловом монастыре в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Игорь Палкин
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ситуацию с освящением памятника Иосифу Сталину взяли на контроль в центральном аппарате РПЦ, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва. Об этом он написал в Telegram-канале.
Памятник Сталину открыли 15 августа на территории завода "Микрон" в Великих Луках. Его освятил один из священников Великолукской епархии, но выяснилось, что он участвовал в этом мероприятии без благословения и согласования с епархиальным управлением.
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Епископ Савва назвал ситуацию с освящением памятника совершенно возмутительной.
"Тем более возмутительны слова священнослужителя, что "пострадала Церковь в годы правления Иосифа Виссарионовича, но благодаря этому у нас много новомучеников и исповедников". Эти слова кощунственны. Да, Господь обратил зло во благо, явив в дни гонений стойкость в вере множества христиан, которые теперь нам служат примером и молятся за нас перед Его небесным престолом. Но злодеяния от этого меньшим злом не становятся, и никак не следует испытывать чувство благодарности в адрес гонений и гонителей", — считает он.
Епископ напомнил, что в епархии уже начали проверку.
Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, со своей стороны, написал в Telegram, что полностью поддерживает позицию епископа Саввы.
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РелигияВеликие ЛукиПсковская областьИосиф Сталин (Джугашвили)Владимир ЛегойдаРусская православная церковьМосковская ПатриархияМосковский Патриархат
 
 
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