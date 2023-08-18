https://ria.ru/20230818/stalin-1890857586.html

РПЦ назвала освящение памятника Сталину возмутительным

РПЦ назвала освящение памятника Сталину возмутительным - РИА Новости, 18.08.2023

РПЦ назвала освящение памятника Сталину возмутительным

Ситуацию с освящением памятника Иосифу Сталину взяли на контроль в центральном аппарате РПЦ, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T15:24

2023-08-18T15:24

2023-08-18T16:47

религия

великие луки

псковская область

иосиф сталин (джугашвили)

владимир легойда

русская православная церковь

московская патриархия

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ситуацию с освящением памятника Иосифу Сталину взяли на контроль в центральном аппарате РПЦ, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва. Об этом он написал в Telegram-канале.Памятник Сталину открыли 15 августа на территории завода "Микрон" в Великих Луках. Его освятил один из священников Великолукской епархии, но выяснилось, что он участвовал в этом мероприятии без благословения и согласования с епархиальным управлением. Епископ Савва назвал ситуацию с освящением памятника совершенно возмутительной."Тем более возмутительны слова священнослужителя, что "пострадала Церковь в годы правления Иосифа Виссарионовича, но благодаря этому у нас много новомучеников и исповедников". Эти слова кощунственны. Да, Господь обратил зло во благо, явив в дни гонений стойкость в вере множества христиан, которые теперь нам служат примером и молятся за нас перед Его небесным престолом. Но злодеяния от этого меньшим злом не становятся, и никак не следует испытывать чувство благодарности в адрес гонений и гонителей", — считает он.Епископ напомнил, что в епархии уже начали проверку. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, со своей стороны, написал в Telegram, что полностью поддерживает позицию епископа Саввы.

https://ria.ru/20230818/proverka-1890793742.html

https://ria.ru/20230818/afrika-1890796182.html

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великие луки, псковская область, иосиф сталин (джугашвили), владимир легойда, русская православная церковь, московская патриархия, московский патриархат