Слуцкий предложил создать после победы Музей спецоперации
Слуцкий: ЛДПР выступит с идеей учредить Музей победы в спецоперации
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на вручении наград волонтерам предложил создать Музей СВО после неизбежной победы в ней.
"Мы собрались, чтобы почтить тех, кто в тылу куёт нашу общую Победу. Во многом именно благодаря сотням тысяч волонтёров по всей стране наши ребята на фронте совершают подвиги подобно их предкам, вставшим на защиту Родины более 80 лет назад, отбросившим в 1941 г. германских фашистов от Москвы и прогнавших их по всей Европе вплоть до Берлина. Поэтому после новой и неизбежной Победы России ЛДПР обязательно выступит с предложением учредить Музей Победы в СВО. Чествовать своих героев – это старая и славная традиция России", – заявил он в Зале славы Музея Победы в Великой Отечественной войне, его слова приводит пресс-служба фракции ЛДПР в ГД.
На церемонии волонтёры получили от Слуцкого учреждённую партией медаль "За помощь в специальной военной операции". Ее получили лидеры и представители таких организаций, как движение "Шьем для наших", движения "НЕРАВНОДУШНЫЕ. Москва своих не бросает", штаб помощи беженцам "Опора", благотворительный фонд "Мы едины", "Золотые руки Ангела", "Zаботливые сердца".