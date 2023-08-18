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Слуцкий предложил создать после победы Музей спецоперации - РИА Новости, 18.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:32 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/spetsoperatsiya-1890819181.html
Слуцкий предложил создать после победы Музей спецоперации
Слуцкий предложил создать после победы Музей спецоперации - РИА Новости, 18.08.2023
Слуцкий предложил создать после победы Музей спецоперации
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на вручении наград волонтерам предложил создать Музей СВО после неизбежной победы в ней. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T13:32
2023-08-18T13:32
специальная военная операция на украине
безопасность
леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на вручении наград волонтерам предложил создать Музей СВО после неизбежной победы в ней. "Мы собрались, чтобы почтить тех, кто в тылу куёт нашу общую Победу. Во многом именно благодаря сотням тысяч волонтёров по всей стране наши ребята на фронте совершают подвиги подобно их предкам, вставшим на защиту Родины более 80 лет назад, отбросившим в 1941 г. германских фашистов от Москвы и прогнавших их по всей Европе вплоть до Берлина. Поэтому после новой и неизбежной Победы России ЛДПР обязательно выступит с предложением учредить Музей Победы в СВО. Чествовать своих героев – это старая и славная традиция России", – заявил он в Зале славы Музея Победы в Великой Отечественной войне, его слова приводит пресс-служба фракции ЛДПР в ГД. На церемонии волонтёры получили от Слуцкого учреждённую партией медаль "За помощь в специальной военной операции". Ее получили лидеры и представители таких организаций, как движение "Шьем для наших", движения "НЕРАВНОДУШНЫЕ. Москва своих не бросает", штаб помощи беженцам "Опора", благотворительный фонд "Мы едины", "Золотые руки Ангела", "Zаботливые сердца".
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безопасность, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Слуцкий предложил создать после победы Музей спецоперации

Слуцкий: ЛДПР выступит с идеей учредить Музей победы в спецоперации

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на вручении наград волонтерам предложил создать Музей СВО после неизбежной победы в ней.
"Мы собрались, чтобы почтить тех, кто в тылу куёт нашу общую Победу. Во многом именно благодаря сотням тысяч волонтёров по всей стране наши ребята на фронте совершают подвиги подобно их предкам, вставшим на защиту Родины более 80 лет назад, отбросившим в 1941 г. германских фашистов от Москвы и прогнавших их по всей Европе вплоть до Берлина. Поэтому после новой и неизбежной Победы России ЛДПР обязательно выступит с предложением учредить Музей Победы в СВО. Чествовать своих героев – это старая и славная традиция России", – заявил он в Зале славы Музея Победы в Великой Отечественной войне, его слова приводит пресс-служба фракции ЛДПР в ГД.
На церемонии волонтёры получили от Слуцкого учреждённую партией медаль "За помощь в специальной военной операции". Ее получили лидеры и представители таких организаций, как движение "Шьем для наших", движения "НЕРАВНОДУШНЫЕ. Москва своих не бросает", штаб помощи беженцам "Опора", благотворительный фонд "Мы едины", "Золотые руки Ангела", "Zаботливые сердца".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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