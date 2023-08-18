https://ria.ru/20230818/spetsoperatsiya-1890819181.html

Слуцкий предложил создать после победы Музей спецоперации

Слуцкий предложил создать после победы Музей спецоперации - РИА Новости, 18.08.2023

Слуцкий предложил создать после победы Музей спецоперации

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на вручении наград волонтерам предложил создать Музей СВО после неизбежной победы в ней. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T13:32

2023-08-18T13:32

2023-08-18T13:32

специальная военная операция на украине

безопасность

леонид слуцкий (политик)

лдпр

госдума рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на вручении наград волонтерам предложил создать Музей СВО после неизбежной победы в ней. "Мы собрались, чтобы почтить тех, кто в тылу куёт нашу общую Победу. Во многом именно благодаря сотням тысяч волонтёров по всей стране наши ребята на фронте совершают подвиги подобно их предкам, вставшим на защиту Родины более 80 лет назад, отбросившим в 1941 г. германских фашистов от Москвы и прогнавших их по всей Европе вплоть до Берлина. Поэтому после новой и неизбежной Победы России ЛДПР обязательно выступит с предложением учредить Музей Победы в СВО. Чествовать своих героев – это старая и славная традиция России", – заявил он в Зале славы Музея Победы в Великой Отечественной войне, его слова приводит пресс-служба фракции ЛДПР в ГД. На церемонии волонтёры получили от Слуцкого учреждённую партией медаль "За помощь в специальной военной операции". Ее получили лидеры и представители таких организаций, как движение "Шьем для наших", движения "НЕРАВНОДУШНЫЕ. Москва своих не бросает", штаб помощи беженцам "Опора", благотворительный фонд "Мы едины", "Золотые руки Ангела", "Zаботливые сердца".

https://ria.ru/20230716/tekhnika-1884407849.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, ситуация в днр и лнр