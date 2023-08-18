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Российские войска сорвали ротацию ВСУ у Урожайного в ДНР - РИА Новости, 18.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 18.08.2023 (обновлено: 05:18 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/spetsoperatsiya-1890734805.html
Российские войска сорвали ротацию ВСУ у Урожайного в ДНР
Российские войска сорвали ротацию ВСУ у Урожайного в ДНР - РИА Новости, 18.08.2023
Российские войска сорвали ротацию ВСУ у Урожайного в ДНР
Подразделения группировки ВС РФ "Восток" сорвали ротацию ВСУ у Урожайного в ДНР, уничтожено две группы пехоты, минометный расчет, скопления живой силы, сообщил... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T05:03
2023-08-18T05:18
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
угледар
старомайорское
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Восток" сорвали ротацию ВСУ у Урожайного в ДНР, уничтожено две группы пехоты, минометный расчет, скопления живой силы, сообщил в пятницу начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного. В ходе боя уничтожены две группы пехоты, минометный расчет, сорвана попытка ротаций подразделений ВСУ, поражены скопления живой силы, в том числе в лесополосах на окраинах населенного пункта", - сообщил Чехов. Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы уничтожена гаубица Д-20 в районе Времевки, американское артиллерийское орудие M119 в районе Нескучного. Также огнем артиллерии уничтожены два украинских танка в районах Урожайного и совхоза "Октябрь", пункт временной дислокации ВСУ в Угледаре, наземная станция управления беспилотниками в районе Новомихайловки, поражены опорные пункты и места скопления живой силы ВСУ в районах Старомайорского, Приютного, Ровнополь и севернее Никольского.
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донецкая народная республика
угледар
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донецкая народная республика, угледар, старомайорское, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Угледар, Старомайорское, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские войска сорвали ротацию ВСУ у Урожайного в ДНР

МО: войска сорвали ротацию ВСУ у Урожайного, уничтожена артиллерия противника

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая стрельба самоходной артиллерийской установки
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Восток" сорвали ротацию ВСУ у Урожайного в ДНР, уничтожено две группы пехоты, минометный расчет, скопления живой силы, сообщил в пятницу начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного. В ходе боя уничтожены две группы пехоты, минометный расчет, сорвана попытка ротаций подразделений ВСУ, поражены скопления живой силы, в том числе в лесополосах на окраинах населенного пункта", - сообщил Чехов.
Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы уничтожена гаубица Д-20 в районе Времевки, американское артиллерийское орудие M119 в районе Нескучного.
Также огнем артиллерии уничтожены два украинских танка в районах Урожайного и совхоза "Октябрь", пункт временной дислокации ВСУ в Угледаре, наземная станция управления беспилотниками в районе Новомихайловки, поражены опорные пункты и места скопления живой силы ВСУ в районах Старомайорского, Приютного, Ровнополь и севернее Никольского.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУгледарСтаромайорскоеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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