https://ria.ru/20230818/spetsoperatsiya-1890734805.html

Российские войска сорвали ротацию ВСУ у Урожайного в ДНР

Российские войска сорвали ротацию ВСУ у Урожайного в ДНР - РИА Новости, 18.08.2023

Российские войска сорвали ротацию ВСУ у Урожайного в ДНР

Подразделения группировки ВС РФ "Восток" сорвали ротацию ВСУ у Урожайного в ДНР, уничтожено две группы пехоты, минометный расчет, скопления живой силы, сообщил... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T05:03

2023-08-18T05:03

2023-08-18T05:18

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

угледар

старомайорское

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вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Восток" сорвали ротацию ВСУ у Урожайного в ДНР, уничтожено две группы пехоты, минометный расчет, скопления живой силы, сообщил в пятницу начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного. В ходе боя уничтожены две группы пехоты, минометный расчет, сорвана попытка ротаций подразделений ВСУ, поражены скопления живой силы, в том числе в лесополосах на окраинах населенного пункта", - сообщил Чехов. Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы уничтожена гаубица Д-20 в районе Времевки, американское артиллерийское орудие M119 в районе Нескучного. Также огнем артиллерии уничтожены два украинских танка в районах Урожайного и совхоза "Октябрь", пункт временной дислокации ВСУ в Угледаре, наземная станция управления беспилотниками в районе Новомихайловки, поражены опорные пункты и места скопления живой силы ВСУ в районах Старомайорского, Приютного, Ровнополь и севернее Никольского.

https://ria.ru/20230818/proval-1890730783.html

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донецкая народная республика, угледар, старомайорское, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность