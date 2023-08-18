https://ria.ru/20230818/spetsolperatsiya-1890735166.html

ВКС ударили по ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР

ВКС ударили по ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 18.08.2023

ВКС ударили по ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР

Российская авиация нанесла удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток"... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T05:06

2023-08-18T05:06

2023-08-18T09:15

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов."Баражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" в Великой Новоселке и Времевке. Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Великой Новоселки, совхоза "Октябрь", Урожайного, Старомайорского и Раздольного", — отметил Чехов.В свою очередь, средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника "Валькирия", "Фурия" и "Лелека".Кроме того, группировка "Восток" сорвала ротацию ВСУ у Урожайного, уничтожив две группы пехоты, минометный расчет и скопления живой силы противника, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230818/proval-1890730783.html

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старомайорское, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность