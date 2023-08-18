Рейтинг@Mail.ru
ВКС ударили по ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 18.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 18.08.2023 (обновлено: 09:15 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/spetsolperatsiya-1890735166.html
ВКС ударили по ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР
ВКС ударили по ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 18.08.2023
ВКС ударили по ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР
Российская авиация нанесла удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток"... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T05:06
2023-08-18T09:15
специальная военная операция на украине
старомайорское
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865300330_0:147:2730:1683_1920x0_80_0_0_7dec6c30bcb20ea2121792c07192e328.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов."Баражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" в Великой Новоселке и Времевке. Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Великой Новоселки, совхоза "Октябрь", Урожайного, Старомайорского и Раздольного", — отметил Чехов.В свою очередь, средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника "Валькирия", "Фурия" и "Лелека".Кроме того, группировка "Восток" сорвала ротацию ВСУ у Урожайного, уничтожив две группы пехоты, минометный расчет и скопления живой силы противника, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230818/proval-1890730783.html
старомайорское
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865300330_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_fee0c15ad02e86c607c46405259cb6a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
старомайорское, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Старомайорское, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВКС ударили по ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР

МО: ВКС ударили по скоплениям сил и техники ВСУ у пяти населенных пунктов

© РИА Новости / Андрей КоцБПЛА-камикадзе Ланцет
БПЛА-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
БПЛА-камикадзе Ланцет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"Баражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" в Великой Новоселке и Времевке. Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Великой Новоселки, совхоза "Октябрь", Урожайного, Старомайорского и Раздольного", — отметил Чехов.
В свою очередь, средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника "Валькирия", "Фурия" и "Лелека".
Кроме того, группировка "Восток" сорвала ротацию ВСУ у Урожайного, уничтожив две группы пехоты, минометный расчет и скопления живой силы противника, заключил собеседник агентства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
В конгрессе сообщили Зеленскому неприятную новость из-за ситуации на фронте
02:30
 
Специальная военная операция на УкраинеСтаромайорскоеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала