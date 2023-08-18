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ВКС ударили по ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР
ВКС ударили по ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 18.08.2023
ВКС ударили по ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР
Российская авиация нанесла удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток"... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T05:06
2023-08-18T05:06
2023-08-18T09:15
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов."Баражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" в Великой Новоселке и Времевке. Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Великой Новоселки, совхоза "Октябрь", Урожайного, Старомайорского и Раздольного", — отметил Чехов.В свою очередь, средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника "Валькирия", "Фурия" и "Лелека".Кроме того, группировка "Восток" сорвала ротацию ВСУ у Урожайного, уничтожив две группы пехоты, минометный расчет и скопления живой силы противника, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230818/proval-1890730783.html
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старомайорское, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Старомайорское, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВКС ударили по ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР
МО: ВКС ударили по скоплениям сил и техники ВСУ у пяти населенных пунктов
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"Баражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" в Великой Новоселке и Времевке. Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Великой Новоселки, совхоза "Октябрь", Урожайного, Старомайорского и Раздольного", — отметил Чехов.
В свою очередь, средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника "Валькирия", "Фурия" и "Лелека".
Кроме того, группировка "Восток" сорвала ротацию ВСУ у Урожайного, уничтожив две группы пехоты, минометный расчет и скопления живой силы противника, заключил собеседник агентства.
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