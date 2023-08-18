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Правительство расширило перечень медработников, получающих соцвыплаты
Правительство расширило перечень медработников, получающих соцвыплаты - РИА Новости, 18.08.2023
Правительство расширило перечень медработников, получающих соцвыплаты
Правительство России расширило перечень категорий медицинских работников, которые могут получать специальные социальные выплаты, теперь они распространяются в... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T19:53
2023-08-18T19:53
2023-08-18T19:59
общество
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Правительство России расширило перечень категорий медицинских работников, которые могут получать специальные социальные выплаты, теперь они распространяются в том числе и на сотрудников с немедицинским образованием, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление правительства Российской Федерации от 31 декабря 2022 г. "О дополнительной государственной социальной поддержке медицинских работников медицинских организаций, входящих в государственную и муниципальную системы здравоохранения",- говорится в документе.В пресс-службе Минздрава России пояснили, что решение затронет порядка 3 тысяч сотрудников. В их числе - работники с высшим немедицинским образованием, которые трудятся в первичном звене здравоохранения в клинико-диагностических лабораториях центральных районных, районных и участковых больниц, а также в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по территориальному принципу прикрепленному населению.Этим же постановлением высшим исполнительным органам субъектов рекомендовано установить за счет средств региональных бюджетов специальные социальные выплаты медицинским работникам, работающим в отделениях выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым.С 1 января 2023 года медикам первичного звена производятся специальные социальные выплаты в размере от 4,5 тысяч до 18,5 тысяч рублей. В 2023 году в бюджете ФФОМС на эти цели предусмотрено 152,4 миллиарда рублей, уточнили в пресс-службе.
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общество, россия
Правительство расширило перечень медработников, получающих соцвыплаты
Правительство расширило перечень категорий медработников, получающих соцвыплаты
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Правительство России расширило перечень категорий медицинских работников, которые могут получать специальные социальные выплаты, теперь они распространяются в том числе и на сотрудников с немедицинским образованием, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление правительства Российской Федерации от 31 декабря 2022 г. "О дополнительной государственной социальной поддержке медицинских работников медицинских организаций, входящих в государственную и муниципальную системы здравоохранения",- говорится в документе.
В пресс-службе Минздрава России пояснили, что решение затронет порядка 3 тысяч сотрудников. В их числе - работники с высшим немедицинским образованием, которые трудятся в первичном звене здравоохранения в клинико-диагностических лабораториях центральных районных, районных и участковых больниц, а также в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по территориальному принципу прикрепленному населению.
Этим же постановлением высшим исполнительным органам субъектов рекомендовано установить за счет средств региональных бюджетов специальные социальные выплаты медицинским работникам, работающим в отделениях выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым.
С 1 января 2023 года медикам первичного звена производятся специальные социальные выплаты в размере от 4,5 тысяч до 18,5 тысяч рублей. В 2023 году в бюджете ФФОМС на эти цели предусмотрено 152,4 миллиарда рублей, уточнили в пресс-службе.
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