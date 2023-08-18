https://ria.ru/20230818/soda-1890903371.html

Цены на пищевую соду из Башкирии до конца года не изменятся

Цены на пищевую соду из Башкирии до конца года не изменятся - РИА Новости, 18.08.2023

Цены на пищевую соду из Башкирии до конца года не изменятся

Торговый дом "Башкирской содовой компании" не планирует повышение цен на пищевую соду до конца года, сама компания сохраняет объем производства, сообщили в... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T17:23

2023-08-18T17:23

2023-08-18T17:23

экономика

россия

башкирская содовая компания

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Торговый дом "Башкирской содовой компании" не планирует повышение цен на пищевую соду до конца года, сама компания сохраняет объем производства, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ. "Торговый дом "Башхим", который является поставщиком пищевой соды производства Башкирской содовой компании, не планирует повышение закупочных цен на бикарбонат натрия до конца текущего года", - сообщили в пресс-службе, комментируя информацию о том, что завод компании в Башкирии планирует поднять закупочные цены после 20 сентября. В пресс-службе добавили, что в самой компании отмечают отсутствие дефицита продукции и сохранение объема производства пищевой соды на прежнем уровне. "Все потребности потребителей пищевой соды закрываются на 100%. В пиковый сезон большая часть готовой продукции находится на внешних складах для упрощения логистики и работы с потребителями. Часть продукции отпускается покупателям напрямую с завода. Это делает продукт дешевле, так как нет дополнительных расходов на хранение", - сообщили в компании. Пищевая сода - товар, который большинством бытовых потребителей используется не ежедневно, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211203/zoloto-1762019885.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, башкирская содовая компания, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)