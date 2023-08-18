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Цены на пищевую соду из Башкирии до конца года не изменятся - РИА Новости, 18.08.2023
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17:23 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/soda-1890903371.html
Цены на пищевую соду из Башкирии до конца года не изменятся
Цены на пищевую соду из Башкирии до конца года не изменятся - РИА Новости, 18.08.2023
Цены на пищевую соду из Башкирии до конца года не изменятся
Торговый дом "Башкирской содовой компании" не планирует повышение цен на пищевую соду до конца года, сама компания сохраняет объем производства, сообщили в... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T17:23
2023-08-18T17:23
экономика
россия
башкирская содовая компания
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Торговый дом "Башкирской содовой компании" не планирует повышение цен на пищевую соду до конца года, сама компания сохраняет объем производства, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ. "Торговый дом "Башхим", который является поставщиком пищевой соды производства Башкирской содовой компании, не планирует повышение закупочных цен на бикарбонат натрия до конца текущего года", - сообщили в пресс-службе, комментируя информацию о том, что завод компании в Башкирии планирует поднять закупочные цены после 20 сентября. В пресс-службе добавили, что в самой компании отмечают отсутствие дефицита продукции и сохранение объема производства пищевой соды на прежнем уровне. "Все потребности потребителей пищевой соды закрываются на 100%. В пиковый сезон большая часть готовой продукции находится на внешних складах для упрощения логистики и работы с потребителями. Часть продукции отпускается покупателям напрямую с завода. Это делает продукт дешевле, так как нет дополнительных расходов на хранение", - сообщили в компании. Пищевая сода - товар, который большинством бытовых потребителей используется не ежедневно, напомнили в пресс-службе.
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экономика, россия, башкирская содовая компания, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Башкирская содовая компания, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Цены на пищевую соду из Башкирии до конца года не изменятся

"Башкирская содовая компания" не планирует повышать цены до конца года

© Depositphotos.com / Eugene_RБашкирская содовая компания
Башкирская содовая компания - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Depositphotos.com / Eugene_R
Башкирская содовая компания. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Торговый дом "Башкирской содовой компании" не планирует повышение цен на пищевую соду до конца года, сама компания сохраняет объем производства, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.
"Торговый дом "Башхим", который является поставщиком пищевой соды производства Башкирской содовой компании, не планирует повышение закупочных цен на бикарбонат натрия до конца текущего года", - сообщили в пресс-службе, комментируя информацию о том, что завод компании в Башкирии планирует поднять закупочные цены после 20 сентября. В пресс-службе добавили, что в самой компании отмечают отсутствие дефицита продукции и сохранение объема производства пищевой соды на прежнем уровне.
"Все потребности потребителей пищевой соды закрываются на 100%. В пиковый сезон большая часть готовой продукции находится на внешних складах для упрощения логистики и работы с потребителями. Часть продукции отпускается покупателям напрямую с завода. Это делает продукт дешевле, так как нет дополнительных расходов на хранение", - сообщили в компании.
Пищевая сода - товар, который большинством бытовых потребителей используется не ежедневно, напомнили в пресс-службе.
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ЭкономикаРоссияБашкирская содовая компанияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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