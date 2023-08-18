https://ria.ru/20230818/sochi-1890859479.html

В центре Сочи появились первые знаки, запрещающие езду на электросамокатах

В центре Сочи появились первые знаки, запрещающие езду на электросамокатах - РИА Новости, 18.08.2023

В центре Сочи появились первые знаки, запрещающие езду на электросамокатах

Знаки, запрещающие езду на электросамокатах, впервые установили в центре Сочи - на Навагинской улице, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T15:29

2023-08-18T15:29

2023-08-18T15:29

туризм

сочи

алексей копайгородский

новости - туризм

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СОЧИ, 18 авг - РИА Новости. Знаки, запрещающие езду на электросамокатах, впервые установили в центре Сочи - на Навагинской улице, передает корреспондент РИА Новости. Ранее мэр города Алексей Копайгородский говорил, что езду на самокатах запретят в парках, скверах, на набережных и по всей улице Навагинской, которая пролегает через центр курорта по направлению к городским пляжам и является популярным местом среди туристов и сочинцев. Знаки, запрещающие катание на электросамокате, установили перед началом улицы, со стороны центрального универмага, и в конце - неподалеку от торговой галереи. "Мы видим эффект от этой межведомственной работы, сочинцы обращают внимание на знаки, помогает информация в СМИ и социальных сетях. Однако случаи нарушения правил пользователями средств индивидуальной мобильности в пешеходных зонах и на проезжей части пока частое явление в Сочи", - заявил РИА Новости заместитель мэра Сочи Николай Бескровный. По его словам, что Навагинская - не единственное место, где установят запрещающие знаки. "Наши мониторинговые группы продолжат работу, в городе будут устанавливаться знаки о запрете передвижения на СИМ в парках, скверах, на набережных и других пешеходных зонах", - пояснил Бескровный. По данным сочинских властей, на сегодняшний день определено 23 участка, где запретят езду на электросамокатах. Кроме того, как заявили в пресс-службе городской мэрии, на курорте совместно с полицией регулярно проводят рейды по выявлению самокатчиков-нарушителей, которым теперь грозит административный штраф.

сочи

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, алексей копайгородский, новости - туризм