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В центре Сочи появились первые знаки, запрещающие езду на электросамокатах - РИА Новости, 18.08.2023
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Туризм
 
15:29 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/sochi-1890859479.html
В центре Сочи появились первые знаки, запрещающие езду на электросамокатах
В центре Сочи появились первые знаки, запрещающие езду на электросамокатах - РИА Новости, 18.08.2023
В центре Сочи появились первые знаки, запрещающие езду на электросамокатах
Знаки, запрещающие езду на электросамокатах, впервые установили в центре Сочи - на Навагинской улице, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T15:29
2023-08-18T15:29
туризм
сочи
алексей копайгородский
новости - туризм
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СОЧИ, 18 авг - РИА Новости. Знаки, запрещающие езду на электросамокатах, впервые установили в центре Сочи - на Навагинской улице, передает корреспондент РИА Новости. Ранее мэр города Алексей Копайгородский говорил, что езду на самокатах запретят в парках, скверах, на набережных и по всей улице Навагинской, которая пролегает через центр курорта по направлению к городским пляжам и является популярным местом среди туристов и сочинцев. Знаки, запрещающие катание на электросамокате, установили перед началом улицы, со стороны центрального универмага, и в конце - неподалеку от торговой галереи. "Мы видим эффект от этой межведомственной работы, сочинцы обращают внимание на знаки, помогает информация в СМИ и социальных сетях. Однако случаи нарушения правил пользователями средств индивидуальной мобильности в пешеходных зонах и на проезжей части пока частое явление в Сочи", - заявил РИА Новости заместитель мэра Сочи Николай Бескровный. По его словам, что Навагинская - не единственное место, где установят запрещающие знаки. "Наши мониторинговые группы продолжат работу, в городе будут устанавливаться знаки о запрете передвижения на СИМ в парках, скверах, на набережных и других пешеходных зонах", - пояснил Бескровный. По данным сочинских властей, на сегодняшний день определено 23 участка, где запретят езду на электросамокатах. Кроме того, как заявили в пресс-службе городской мэрии, на курорте совместно с полицией регулярно проводят рейды по выявлению самокатчиков-нарушителей, которым теперь грозит административный штраф.
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сочи, алексей копайгородский, новости - туризм
Туризм, Сочи, Алексей Копайгородский, Новости - Туризм
В центре Сочи появились первые знаки, запрещающие езду на электросамокатах

В Сочи на Навагинской улице появились запрещающие езду на электросамокатах знаки

© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Сочи
Вид на Сочи - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид на Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 18 авг - РИА Новости. Знаки, запрещающие езду на электросамокатах, впервые установили в центре Сочи - на Навагинской улице, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее мэр города Алексей Копайгородский говорил, что езду на самокатах запретят в парках, скверах, на набережных и по всей улице Навагинской, которая пролегает через центр курорта по направлению к городским пляжам и является популярным местом среди туристов и сочинцев.
Знаки, запрещающие катание на электросамокате, установили перед началом улицы, со стороны центрального универмага, и в конце - неподалеку от торговой галереи.
"Мы видим эффект от этой межведомственной работы, сочинцы обращают внимание на знаки, помогает информация в СМИ и социальных сетях. Однако случаи нарушения правил пользователями средств индивидуальной мобильности в пешеходных зонах и на проезжей части пока частое явление в Сочи", - заявил РИА Новости заместитель мэра Сочи Николай Бескровный.
По его словам, что Навагинская - не единственное место, где установят запрещающие знаки. "Наши мониторинговые группы продолжат работу, в городе будут устанавливаться знаки о запрете передвижения на СИМ в парках, скверах, на набережных и других пешеходных зонах", - пояснил Бескровный.
По данным сочинских властей, на сегодняшний день определено 23 участка, где запретят езду на электросамокатах. Кроме того, как заявили в пресс-службе городской мэрии, на курорте совместно с полицией регулярно проводят рейды по выявлению самокатчиков-нарушителей, которым теперь грозит административный штраф.
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Проголосовали:18760
2 августа, 16:01
 
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