https://ria.ru/20230818/sistema-1890807683.html
Общероссийскую систему 112 приспособят для мониторинга беспилотников
Общероссийскую систему 112 приспособят для мониторинга беспилотников - РИА Новости, 18.08.2023
Общероссийскую систему 112 приспособят для мониторинга беспилотников
Система мониторинга дронов, отслеживающая и подавляющая вражеские беспилотники, может быть интегрирована в единую экстренную службу 112, данный проект... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T12:41
2023-08-18T12:41
2023-08-18T12:41
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КУБИНКА (Московская область), 18 авг - РИА Новости. Система мониторинга дронов, отслеживающая и подавляющая вражеские беспилотники, может быть интегрирована в единую экстренную службу 112, данный проект разрабатывается консорциумом предприятий в рамках ассоциации "Доверенная платформа", сообщил РИА Новости в ходе форума "Армия-2023" ее руководитель Андрей Тихонов. "Мы разрабатываем совместное решение для интеграции системы мониторинга дронов в систему 112, которая действует уже во всех регионах России. Она объединит различные источники информации, а также технические средства - радары, мониторинговые беспилотники, а также антидроновые ружья, которыми планируется сажать те БЛА, которые будут идентифицированы как аппараты-"злоумышленники", - сказал Тихонов. Собеседник агентства пояснил, что актуальность данного решения объясняется тем, что сегодня первыми на появление беспилотников реагируют местные жители, которые "демонстрируют высокий уровень сознательности" и сообщают о появлении неопознанных дронов в систему 112: "Это создает потенциал для оперативного реагирования правоохранительных органов и экстренных служб. Вместе с тем систему необходимо существенно доработать для реализации новых возможностей". Как рассказал Тихонов, сейчас определяются регионы-кандидаты для пилотных проектов по внедрению системы. В создании данной системы планируют участвовать ведущие предприятия отрасли, в том числе ведущий поставщик системы 112 - компания "Сфера", а также поставщик промышленных систем и контроллеров - компания "Прософт", Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов имени Карцева (Москва) и другие компании, которые представили свои разработки в рамках объединенной экспозиции "Доверенной платформы" на "Армии-2023". Ассоциация "Доверенная платформа" - ведущий индустриальный консорциум в области технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры, средств кибербезопасности, промышленного оборудования, интернета вещей, автономных беспилотных систем. "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230817/prilozhenie-1890595274.html
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технологии, россия, форум "армия — 2023", кубинка, безопасность
Технологии, Россия, Форум "Армия — 2023", Кубинка, Безопасность
Общероссийскую систему 112 приспособят для мониторинга беспилотников
Единую экстренную службу 112 приспособят для мониторинга беспилотников
КУБИНКА (Московская область), 18 авг - РИА Новости. Система мониторинга дронов, отслеживающая и подавляющая вражеские беспилотники, может быть интегрирована в единую экстренную службу 112, данный проект разрабатывается консорциумом предприятий в рамках ассоциации "Доверенная платформа", сообщил РИА Новости в ходе форума "Армия-2023" ее руководитель Андрей Тихонов.
«
"Мы разрабатываем совместное решение для интеграции системы мониторинга дронов в систему 112, которая действует уже во всех регионах России. Она объединит различные источники информации, а также технические средства - радары, мониторинговые беспилотники, а также антидроновые ружья, которыми планируется сажать те БЛА, которые будут идентифицированы как аппараты-"злоумышленники", - сказал Тихонов.
В Google Play появилось приложение, через которое можно сообщить о БПЛА
Собеседник агентства пояснил, что актуальность данного решения объясняется тем, что сегодня первыми на появление беспилотников реагируют местные жители, которые "демонстрируют высокий уровень сознательности" и сообщают о появлении неопознанных дронов в систему 112: "Это создает потенциал для оперативного реагирования правоохранительных органов и экстренных служб. Вместе с тем систему необходимо существенно доработать для реализации новых возможностей".
Как рассказал Тихонов, сейчас определяются регионы-кандидаты для пилотных проектов по внедрению системы.
В создании данной системы планируют участвовать ведущие предприятия отрасли, в том числе ведущий поставщик системы 112 - компания "Сфера", а также поставщик промышленных систем и контроллеров - компания "Прософт", Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов имени Карцева (Москва) и другие компании, которые представили свои разработки в рамках объединенной экспозиции "Доверенной платформы" на "Армии-2023".
Ассоциация "Доверенная платформа" - ведущий индустриальный консорциум в области технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры, средств кибербезопасности, промышленного оборудования, интернета вещей, автономных беспилотных систем.
"Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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