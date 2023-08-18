https://ria.ru/20230818/sistema-1890807683.html

Общероссийскую систему 112 приспособят для мониторинга беспилотников

Общероссийскую систему 112 приспособят для мониторинга беспилотников - РИА Новости, 18.08.2023

Общероссийскую систему 112 приспособят для мониторинга беспилотников

Система мониторинга дронов, отслеживающая и подавляющая вражеские беспилотники, может быть интегрирована в единую экстренную службу 112, данный проект... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T12:41

2023-08-18T12:41

2023-08-18T12:41

технологии

россия

форум "армия — 2023"

кубинка

безопасность

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КУБИНКА (Московская область), 18 авг - РИА Новости. Система мониторинга дронов, отслеживающая и подавляющая вражеские беспилотники, может быть интегрирована в единую экстренную службу 112, данный проект разрабатывается консорциумом предприятий в рамках ассоциации "Доверенная платформа", сообщил РИА Новости в ходе форума "Армия-2023" ее руководитель Андрей Тихонов. "Мы разрабатываем совместное решение для интеграции системы мониторинга дронов в систему 112, которая действует уже во всех регионах России. Она объединит различные источники информации, а также технические средства - радары, мониторинговые беспилотники, а также антидроновые ружья, которыми планируется сажать те БЛА, которые будут идентифицированы как аппараты-"злоумышленники", - сказал Тихонов. Собеседник агентства пояснил, что актуальность данного решения объясняется тем, что сегодня первыми на появление беспилотников реагируют местные жители, которые "демонстрируют высокий уровень сознательности" и сообщают о появлении неопознанных дронов в систему 112: "Это создает потенциал для оперативного реагирования правоохранительных органов и экстренных служб. Вместе с тем систему необходимо существенно доработать для реализации новых возможностей". Как рассказал Тихонов, сейчас определяются регионы-кандидаты для пилотных проектов по внедрению системы. В создании данной системы планируют участвовать ведущие предприятия отрасли, в том числе ведущий поставщик системы 112 - компания "Сфера", а также поставщик промышленных систем и контроллеров - компания "Прософт", Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов имени Карцева (Москва) и другие компании, которые представили свои разработки в рамках объединенной экспозиции "Доверенной платформы" на "Армии-2023". Ассоциация "Доверенная платформа" - ведущий индустриальный консорциум в области технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры, средств кибербезопасности, промышленного оборудования, интернета вещей, автономных беспилотных систем. "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230817/prilozhenie-1890595274.html

https://ria.ru/20230817/operatory-1890557823.html

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технологии, россия, форум "армия — 2023", кубинка, безопасность