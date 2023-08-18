https://ria.ru/20230818/shaurma-1890928735.html
Даванков подготовит обращение в Минздрав о федеральном стандарте шаурмы
Даванков подготовит обращение в Минздрав о федеральном стандарте шаурмы - РИА Новости, 18.08.2023
Даванков подготовит обращение в Минздрав о федеральном стандарте шаурмы
Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков заявил РИА Новости, что готовит специальное обращение в Минздрав о стандарте шаурмы, потому что... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T19:52
2023-08-18T19:52
2023-08-18T19:52
россия
владислав даванков
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков заявил РИА Новости, что готовит специальное обращение в Минздрав о стандарте шаурмы, потому что покупатели ей травятся. Политик заявил, что в стране началась "эпидемия отравлений шаурмой". "Новости только за сегодня: в Братске отравились 35 человек, 11 оказались в больнице, в том числе пятеро подростков. Во Владимирской области сальмонеллу подхватили 56 человек, из них 13 - дети", - сообщил он, ссылаясь на собственные данные. Он отметил, что предлагал ранее разработать московский стандарт шаурмы, чтобы "люди не ели что попало". "Роспотребнадзор медлит с ответом. Готовлю дополнительное обращение в Минздрав. Речь о здоровье людей. И раз уж шаурма остается самым популярным фаст-фудом, а тревожные новости людей не останавливают, нам нужен серьезный контроль качества", - сообщил политик РИА Новости. По его словам, стандарт должен быть федеральным. "Российский стандарт шаурмы должен работать просто. Все точки, где готовят из свежих продуктов без лишних кулинарных выкрутасов, жирных соусов и вредных добавок, нужно отметить специальными наклейками – знаком качества. Чтобы люди знали, где можно поесть быстро и без вреда для здоровья", - отметил он.
https://ria.ru/20230525/strelba-1874004173.html
https://ria.ru/20230707/shaurma-1882738174.html
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россия, владислав даванков
Россия, Владислав Даванков
Даванков подготовит обращение в Минздрав о федеральном стандарте шаурмы
Даванков подготовит спецобращение в Минздрав о федеральном стандарте шаурмы
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков заявил РИА Новости, что готовит специальное обращение в Минздрав о стандарте шаурмы, потому что покупатели ей травятся.
Политик заявил, что в стране началась "эпидемия отравлений шаурмой".
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"Новости только за сегодня: в Братске отравились 35 человек, 11 оказались в больнице, в том числе пятеро подростков. Во Владимирской области сальмонеллу подхватили 56 человек, из них 13 - дети", - сообщил он, ссылаясь на собственные данные.
Он отметил, что предлагал ранее разработать московский стандарт шаурмы, чтобы "люди не ели что попало".
"Роспотребнадзор медлит с ответом. Готовлю дополнительное обращение в Минздрав. Речь о здоровье людей. И раз уж шаурма остается самым популярным фаст-фудом, а тревожные новости людей не останавливают, нам нужен серьезный контроль качества", - сообщил политик РИА Новости.
По его словам, стандарт должен быть федеральным.
"Российский стандарт шаурмы должен работать просто. Все точки, где готовят из свежих продуктов без лишних кулинарных выкрутасов, жирных соусов и вредных добавок, нужно отметить специальными наклейками – знаком качества. Чтобы люди знали, где можно поесть быстро и без вреда для здоровья", - отметил он.
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