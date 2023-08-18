https://ria.ru/20230818/shainyan-1890804689.html
МВД объявило в розыск видеоблогера Шаиняна*
МВД объявило в розыск видеоблогера Шаиняна* - РИА Новости, 18.08.2023
МВД объявило в розыск видеоблогера Шаиняна*
МВД объявило в розыск видеоблогера Карена Шаиняна*. Об этом сообщается в ведомственной базе разыскиваемых. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T12:29
2023-08-18T12:29
2023-08-18T13:07
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. МВД объявило в розыск видеоблогера Карена Шаиняна*. Об этом сообщается в ведомственной базе разыскиваемых. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке Шаиняна*. Статья, по которой его разыскивают, не указывается. В июле Шаинян пополнил перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20230817/makarevich-1890677018.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
МВД объявило в розыск видеоблогера Шаиняна*
МВД России объявило в розыск видеоблогера Шаиняна
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. МВД объявило в розыск видеоблогера Карена Шаиняна*. Об этом сообщается в ведомственной базе разыскиваемых.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке Шаиняна*. Статья, по которой его разыскивают, не указывается.
В июле Шаинян пополнил перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.
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