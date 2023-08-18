https://ria.ru/20230818/shainyan-1890804689.html

МВД объявило в розыск видеоблогера Шаиняна*

МВД объявило в розыск видеоблогера Шаиняна* - РИА Новости, 18.08.2023

МВД объявило в розыск видеоблогера Шаиняна*

МВД объявило в розыск видеоблогера Карена Шаиняна*. Об этом сообщается в ведомственной базе разыскиваемых. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T12:29

2023-08-18T12:29

2023-08-18T13:07

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890803968_207:319:2753:1751_1920x0_80_0_0_5caeb56179baa390aea80d38644c79d0.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. МВД объявило в розыск видеоблогера Карена Шаиняна*. Об этом сообщается в ведомственной базе разыскиваемых. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке Шаиняна*. Статья, по которой его разыскивают, не указывается. В июле Шаинян пополнил перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20230817/makarevich-1890677018.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)