https://ria.ru/20230818/serpukhov-1890808599.html
Власти Серпухова не подтвердили сообщения о пролете беспилотника
Власти Серпухова не подтвердили сообщения о пролете беспилотника - РИА Новости, 18.08.2023
Власти Серпухова не подтвердили сообщения о пролете беспилотника
Сообщения о пролете беспилотников над подмосковным Серпуховом не подтверждаются, сигналов от местных жителей о БПЛА не поступало, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T12:49
2023-08-18T12:49
2023-08-18T13:55
серпухов
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сообщения о пролете беспилотников над подмосковным Серпуховом не подтверждаются, сигналов от местных жителей о БПЛА не поступало, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации одноименного городского округа.Ранее в телеграм-каналах появилось видео с группой летательных аппаратов, похожих на беспилотники. Утверждалось, что объекты заметили над Серпуховом, аппараты летели в сторону Москвы."Не подтверждается", - ответили РИА Новости в пресс-службе Серпухова на вопрос о том, подтверждается ли пролет беспилотников над городским округом. Также в пресс-службе рассказали, что сообщений от местных жителей о нахождении БПЛА в воздушном пространстве Серпухова не поступали "ни по линии 112, ни в правоохранительные органы".
https://ria.ru/20230817/prilozhenie-1890595274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
серпухов, происшествия, московская область (подмосковье)
Серпухов, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Власти Серпухова не подтвердили сообщения о пролете беспилотника
Власти Серпухова не получали от жителей информацию о пролете беспилотника