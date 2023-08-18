https://ria.ru/20230818/serpukhov-1890808599.html

Власти Серпухова не подтвердили сообщения о пролете беспилотника

Власти Серпухова не подтвердили сообщения о пролете беспилотника - РИА Новости, 18.08.2023

Власти Серпухова не подтвердили сообщения о пролете беспилотника

Сообщения о пролете беспилотников над подмосковным Серпуховом не подтверждаются, сигналов от местных жителей о БПЛА не поступало, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T12:49

2023-08-18T12:49

2023-08-18T13:55

серпухов

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сообщения о пролете беспилотников над подмосковным Серпуховом не подтверждаются, сигналов от местных жителей о БПЛА не поступало, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации одноименного городского округа.Ранее в телеграм-каналах появилось видео с группой летательных аппаратов, похожих на беспилотники. Утверждалось, что объекты заметили над Серпуховом, аппараты летели в сторону Москвы."Не подтверждается", - ответили РИА Новости в пресс-службе Серпухова на вопрос о том, подтверждается ли пролет беспилотников над городским округом. Также в пресс-службе рассказали, что сообщений от местных жителей о нахождении БПЛА в воздушном пространстве Серпухова не поступали "ни по линии 112, ни в правоохранительные органы".

https://ria.ru/20230817/prilozhenie-1890595274.html

серпухов

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

серпухов, происшествия, московская область (подмосковье)