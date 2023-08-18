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Власти Серпухова не подтвердили сообщения о пролете беспилотника - РИА Новости, 18.08.2023
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12:49 18.08.2023 (обновлено: 13:55 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/serpukhov-1890808599.html
Власти Серпухова не подтвердили сообщения о пролете беспилотника
Власти Серпухова не подтвердили сообщения о пролете беспилотника - РИА Новости, 18.08.2023
Власти Серпухова не подтвердили сообщения о пролете беспилотника
Сообщения о пролете беспилотников над подмосковным Серпуховом не подтверждаются, сигналов от местных жителей о БПЛА не поступало, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T12:49
2023-08-18T13:55
серпухов
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сообщения о пролете беспилотников над подмосковным Серпуховом не подтверждаются, сигналов от местных жителей о БПЛА не поступало, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации одноименного городского округа.Ранее в телеграм-каналах появилось видео с группой летательных аппаратов, похожих на беспилотники. Утверждалось, что объекты заметили над Серпуховом, аппараты летели в сторону Москвы."Не подтверждается", - ответили РИА Новости в пресс-службе Серпухова на вопрос о том, подтверждается ли пролет беспилотников над городским округом. Также в пресс-службе рассказали, что сообщений от местных жителей о нахождении БПЛА в воздушном пространстве Серпухова не поступали "ни по линии 112, ни в правоохранительные органы".
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серпухов
московская область (подмосковье)
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серпухов, происшествия, московская область (подмосковье)
Серпухов, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Власти Серпухова не подтвердили сообщения о пролете беспилотника

Власти Серпухова не получали от жителей информацию о пролете беспилотника

© РИА Новости / Юрий Артамонов | Перейти в медиабанкВид на город Серпухов
Вид на город Серпухов - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Юрий Артамонов
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Вид на город Серпухов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сообщения о пролете беспилотников над подмосковным Серпуховом не подтверждаются, сигналов от местных жителей о БПЛА не поступало, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации одноименного городского округа.
Ранее в телеграм-каналах появилось видео с группой летательных аппаратов, похожих на беспилотники. Утверждалось, что объекты заметили над Серпуховом, аппараты летели в сторону Москвы.
"Не подтверждается", - ответили РИА Новости в пресс-службе Серпухова на вопрос о том, подтверждается ли пролет беспилотников над городским округом. Также в пресс-службе рассказали, что сообщений от местных жителей о нахождении БПЛА в воздушном пространстве Серпухова не поступали "ни по линии 112, ни в правоохранительные органы".
Google Play - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
В Google Play появилось приложение, через которое можно сообщить о БПЛА
Вчера, 12:47
 
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