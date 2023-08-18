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Сербию будут пытаться изолировать из-за позиции по России, заявил Вучич - РИА Новости, 18.08.2023
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10:46 18.08.2023 (обновлено: 11:39 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/serbiya-1890764503.html
Сербию будут пытаться изолировать из-за позиции по России, заявил Вучич
Сербию будут пытаться изолировать из-за позиции по России, заявил Вучич - РИА Новости, 18.08.2023
Сербию будут пытаться изолировать из-за позиции по России, заявил Вучич
Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире РТС, что ожидает усиления внешнеполитического давления на республику и попытки изоляции Белграда на... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T10:46
2023-08-18T11:39
в мире
сербия
россия
александр вучич
евросоюз
санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 18 авг — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире РТС, что ожидает усиления внешнеполитического давления на республику и попытки изоляции Белграда на международной арене. Он обратил внимание на критические публикации, появившиеся в западных СМИ в последние дни."Что произошло за эти пять дней, что мы сделали? Ничего. Видите, что речь идет об организованной кампании, о подготовке к тому, что будет на следующей неделе. Ожидаю самое тяжелое до сих пор давление по введению санкций против России", — сказал сербский лидер.По его мнению, ситуация обострится в конце августа и сентябре, но Белград постарается сохранить свою позицию. "Удастся ли или нет, увидим, в политике должны быть принципы. И когда не можете их соблюдать, честно нужно сказать народу: не соблюдаем их не потому, что их нет, а потому, что мы недостаточно сильны, чтобы их соблюдать", — считает Вучич.Он отметил также, что ожидает попытки внешнеполитической изоляции сербского руководства, разговоры о чем слышит уже десять лет. "Сербия никогда не будет изолирована. Не можете ее изолировать, мы проводим серьезную и разумную политику, но ситуация нелегка", — добавил Вучич, призвав сограждан быть "ни на стороне США, ни России, но на стороне Сербии".По словам сербского президента, сейчас всем стало ясно, что Украина не может победить Россию на поле боя, поэтому Западу важно укрепить общий антироссийский фронт. "Поэтому давление на Сербию будет максимально сильным — и их не волнует, что у них до сих порт товарооборот с Россией намного больше, чем у Сербии, и что сотрудничают с Россией намного больше Сербии, и что врали, &lt;…&gt; что поставляем туда оружие", — заключил он.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это не раз заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230622/serbiya-1879822700.html
https://ria.ru/20230803/serbiya-1888083153.html
https://ria.ru/20230607/serbiya-1876585042.html
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в мире, сербия, россия, александр вучич, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Сербия, Россия, Александр Вучич, Евросоюз, Санкции в отношении России
Сербию будут пытаться изолировать из-за позиции по России, заявил Вучич

Вучич: на Сербию будут давить из-за позиции по России

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 18 авг — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире РТС, что ожидает усиления внешнеполитического давления на республику и попытки изоляции Белграда на международной арене.
Он обратил внимание на критические публикации, появившиеся в западных СМИ в последние дни.
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"Что произошло за эти пять дней, что мы сделали? Ничего. Видите, что речь идет об организованной кампании, о подготовке к тому, что будет на следующей неделе. Ожидаю самое тяжелое до сих пор давление по введению санкций против России", — сказал сербский лидер.
По его мнению, ситуация обострится в конце августа и сентябре, но Белград постарается сохранить свою позицию.
"Удастся ли или нет, увидим, в политике должны быть принципы. И когда не можете их соблюдать, честно нужно сказать народу: не соблюдаем их не потому, что их нет, а потому, что мы недостаточно сильны, чтобы их соблюдать", — считает Вучич.
Он отметил также, что ожидает попытки внешнеполитической изоляции сербского руководства, разговоры о чем слышит уже десять лет.
"Сербия никогда не будет изолирована. Не можете ее изолировать, мы проводим серьезную и разумную политику, но ситуация нелегка", — добавил Вучич, призвав сограждан быть "ни на стороне США, ни России, но на стороне Сербии".
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По словам сербского президента, сейчас всем стало ясно, что Украина не может победить Россию на поле боя, поэтому Западу важно укрепить общий антироссийский фронт.
"Поэтому давление на Сербию будет максимально сильным — и их не волнует, что у них до сих порт товарооборот с Россией намного больше, чем у Сербии, и что сотрудничают с Россией намного больше Сербии, и что врали, <…> что поставляем туда оружие", — заключил он.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это не раз заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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