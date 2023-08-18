https://ria.ru/20230818/serbiya-1890764503.html

Сербию будут пытаться изолировать из-за позиции по России, заявил Вучич

Сербию будут пытаться изолировать из-за позиции по России, заявил Вучич - РИА Новости, 18.08.2023

Сербию будут пытаться изолировать из-за позиции по России, заявил Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире РТС, что ожидает усиления внешнеполитического давления на республику и попытки изоляции Белграда на... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T10:46

2023-08-18T10:46

2023-08-18T11:39

в мире

сербия

россия

александр вучич

евросоюз

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg

БЕЛГРАД, 18 авг — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире РТС, что ожидает усиления внешнеполитического давления на республику и попытки изоляции Белграда на международной арене. Он обратил внимание на критические публикации, появившиеся в западных СМИ в последние дни."Что произошло за эти пять дней, что мы сделали? Ничего. Видите, что речь идет об организованной кампании, о подготовке к тому, что будет на следующей неделе. Ожидаю самое тяжелое до сих пор давление по введению санкций против России", — сказал сербский лидер.По его мнению, ситуация обострится в конце августа и сентябре, но Белград постарается сохранить свою позицию. "Удастся ли или нет, увидим, в политике должны быть принципы. И когда не можете их соблюдать, честно нужно сказать народу: не соблюдаем их не потому, что их нет, а потому, что мы недостаточно сильны, чтобы их соблюдать", — считает Вучич.Он отметил также, что ожидает попытки внешнеполитической изоляции сербского руководства, разговоры о чем слышит уже десять лет. "Сербия никогда не будет изолирована. Не можете ее изолировать, мы проводим серьезную и разумную политику, но ситуация нелегка", — добавил Вучич, призвав сограждан быть "ни на стороне США, ни России, но на стороне Сербии".По словам сербского президента, сейчас всем стало ясно, что Украина не может победить Россию на поле боя, поэтому Западу важно укрепить общий антироссийский фронт. "Поэтому давление на Сербию будет максимально сильным — и их не волнует, что у них до сих порт товарооборот с Россией намного больше, чем у Сербии, и что сотрудничают с Россией намного больше Сербии, и что врали, <…> что поставляем туда оружие", — заключил он.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это не раз заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230622/serbiya-1879822700.html

https://ria.ru/20230803/serbiya-1888083153.html

https://ria.ru/20230607/serbiya-1876585042.html

сербия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, россия, александр вучич, евросоюз, санкции в отношении россии