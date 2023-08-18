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"Как он посмел": в США припомнили слова Трампа о России

"Как он посмел": в США припомнили слова Трампа о России - РИА Новости, 18.08.2023

"Как он посмел": в США припомнили слова Трампа о России

Американские власти неадекватно оценили стремление экс-президента США Дональда Трампа к укреплению отношений с Россией, пишет обозреватель Hill Джон Фиери. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T02:00

2023-08-18T02:00

2023-08-18T02:00

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Американские власти неадекватно оценили стремление экс-президента США Дональда Трампа к укреплению отношений с Россией, пишет обозреватель Hill Джон Фиери."Позиция Трампа (по России. — Прим. ред.) возмутила экспертов. Как смеет какой-либо разумный политический лидер думать, что установление более теплых отношений с самым мощным ядерным соперником в мире, возможно, имеет какой-то смысл? Трампа надо как-то скомпрометировать, кричали они", — отметил журналист.Он добавил, что органы разведки также ненавидели бывшего президента и стремились подорвать его авторитет из-за того, что тот "склонен был думать" о вечных войнах как о "пустой трате денег и крови". Кроме того, автор считает, что именно желание политика сблизиться с Москвой поспособствовал появлению обвинений во вмешательстве России в выборы в 2016 году.В начале августа Трамп заявил, что работал над улучшением отношений с Москвой, тогда как сейчас американские власти ведут с ней гибридную войну через Украину. Он предположил, что конфликт может перерасти в третью мировую войну.

https://ria.ru/20230730/tramp-1887142939.html

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в мире, россия, сша, москва, хиллари клинтон, дональд трамп