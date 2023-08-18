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В Саранске стартовал молодежный фестиваль национальных культур - РИА Новости, 18.08.2023
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
20:34 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/saransk-1890935369.html
В Саранске стартовал молодежный фестиваль национальных культур
В Саранске стартовал молодежный фестиваль национальных культур - РИА Новости, 18.08.2023
В Саранске стартовал молодежный фестиваль национальных культур
Открытие Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур "Мы вместе!" состоялось в пятницу в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T20:34
2023-08-18T20:34
республика мордовия
россия
саранск
ольга любимова
президентский фонд культурных инициатив
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Открытие Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур "Мы вместе!" состоялось в пятницу в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии. Мордовия впервые принимает это масштабное мероприятие. В Саранск приехали творческие коллективы из девяти регионов России. С видеообращением к гостям и участникам фестиваля обратилась министр культуры РФ Ольга Любимова. Она также поприветствовала участников Всероссийского форума финно-угорских народов, который проходит в Саранске 17-18 августа. "Финно-угорские народы являются носителями уникального материального и нематериального культурного наследия России. Его сохранение – наша общая задача, ведь развитие этносов в нашей стране всегда было неразрывно связано с культурной общностью, нашим единым наследием. А во Всероссийском молодежном фестивале национальных культур "Мы вместе!" примут участие молодые коллективы и признанные мастера из множества регионов страны", - сказала Любимова. Мероприятия фестиваля проходят на шесть площадках в Саранске, 19 августа фестиваль продолжится в районах республики. Фестиваль "Мы вместе!" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
https://ria.ru/20230818/muzyka-1890820194.html
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россия, саранск, ольга любимова, президентский фонд культурных инициатив
Республика Мордовия, Россия, Саранск, Ольга Любимова, Президентский фонд культурных инициатив
В Саранске стартовал молодежный фестиваль национальных культур

В Саранске состоялось открытие фестиваля национальных культур "Мы вместе"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОбновленный фасад театра оперы и балета имени Яушева в Саранске
Обновленный фасад театра оперы и балета имени Яушева в Саранске - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Обновленный фасад театра оперы и балета имени Яушева в Саранске. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Открытие Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур "Мы вместе!" состоялось в пятницу в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
Мордовия впервые принимает это масштабное мероприятие. В Саранск приехали творческие коллективы из девяти регионов России.
С видеообращением к гостям и участникам фестиваля обратилась министр культуры РФ Ольга Любимова. Она также поприветствовала участников Всероссийского форума финно-угорских народов, который проходит в Саранске 17-18 августа.
"Финно-угорские народы являются носителями уникального материального и нематериального культурного наследия России. Его сохранение – наша общая задача, ведь развитие этносов в нашей стране всегда было неразрывно связано с культурной общностью, нашим единым наследием. А во Всероссийском молодежном фестивале национальных культур "Мы вместе!" примут участие молодые коллективы и признанные мастера из множества регионов страны", - сказала Любимова.
Мероприятия фестиваля проходят на шесть площадках в Саранске, 19 августа фестиваль продолжится в районах республики.
Фестиваль "Мы вместе!" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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Вчера, 13:36
 
Республика МордовияРоссияСаранскОльга ЛюбимоваПрезидентский фонд культурных инициатив
 
 
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