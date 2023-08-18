https://ria.ru/20230818/saransk-1890935369.html

В Саранске стартовал молодежный фестиваль национальных культур

В Саранске стартовал молодежный фестиваль национальных культур - РИА Новости, 18.08.2023

В Саранске стартовал молодежный фестиваль национальных культур

Открытие Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур "Мы вместе!" состоялось в пятницу в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T20:34

2023-08-18T20:34

2023-08-18T20:34

республика мордовия

россия

саранск

ольга любимова

президентский фонд культурных инициатив

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Открытие Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур "Мы вместе!" состоялось в пятницу в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии. Мордовия впервые принимает это масштабное мероприятие. В Саранск приехали творческие коллективы из девяти регионов России. С видеообращением к гостям и участникам фестиваля обратилась министр культуры РФ Ольга Любимова. Она также поприветствовала участников Всероссийского форума финно-угорских народов, который проходит в Саранске 17-18 августа. "Финно-угорские народы являются носителями уникального материального и нематериального культурного наследия России. Его сохранение – наша общая задача, ведь развитие этносов в нашей стране всегда было неразрывно связано с культурной общностью, нашим единым наследием. А во Всероссийском молодежном фестивале национальных культур "Мы вместе!" примут участие молодые коллективы и признанные мастера из множества регионов страны", - сказала Любимова. Мероприятия фестиваля проходят на шесть площадках в Саранске, 19 августа фестиваль продолжится в районах республики. Фестиваль "Мы вместе!" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

https://ria.ru/20230818/muzyka-1890820194.html

россия

саранск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, саранск, ольга любимова, президентский фонд культурных инициатив