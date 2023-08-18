В Саранске стартовал молодежный фестиваль национальных культур
В Саранске состоялось открытие фестиваля национальных культур "Мы вместе"
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОбновленный фасад театра оперы и балета имени Яушева в Саранске
Обновленный фасад театра оперы и балета имени Яушева в Саранске. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Открытие Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур "Мы вместе!" состоялось в пятницу в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
Мордовия впервые принимает это масштабное мероприятие. В Саранск приехали творческие коллективы из девяти регионов России.
С видеообращением к гостям и участникам фестиваля обратилась министр культуры РФ Ольга Любимова. Она также поприветствовала участников Всероссийского форума финно-угорских народов, который проходит в Саранске 17-18 августа.
"Финно-угорские народы являются носителями уникального материального и нематериального культурного наследия России. Его сохранение – наша общая задача, ведь развитие этносов в нашей стране всегда было неразрывно связано с культурной общностью, нашим единым наследием. А во Всероссийском молодежном фестивале национальных культур "Мы вместе!" примут участие молодые коллективы и признанные мастера из множества регионов страны", - сказала Любимова.
Мероприятия фестиваля проходят на шесть площадках в Саранске, 19 августа фестиваль продолжится в районах республики.
Фестиваль "Мы вместе!" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.