https://ria.ru/20230818/sanktsii-1890942033.html
США, Япония и Южная Корея договорились о новых санкциях против России
США, Япония и Южная Корея договорились о новых санкциях против России - РИА Новости, 18.08.2023
США, Япония и Южная Корея договорились о новых санкциях против России
США, Япония и Южная Корея готовы вводить скоординированные санкции против России и сокращать зависимость от ее энергоносителей, продолжая поддержку Украины,... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T21:42
2023-08-18T21:42
2023-08-18T21:42
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южная корея
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ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. США, Япония и Южная Корея готовы вводить скоординированные санкции против России и сокращать зависимость от ее энергоносителей, продолжая поддержку Украины, говорится в заявлении лидеров трех стран."Мы обязуемся продолжать оказывать поддержку Украине, вводя скоординированные и чувствительные санкции против России и ускоряя снижения зависимости от российских энергоносителей", - сказано в документе.Президент США Джо Байден принимает премьер-министра Японии Фумио Кисиду и президента Южной Кореи Юн Сок Еля в своей загородной резиденции Кемп-Дэвид.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, япония, южная корея, в мире
США, Япония, Южная Корея, В мире
США, Япония и Южная Корея договорились о новых санкциях против России
США, Япония и Южная Корея готовы снижать зависимость от российских ресурсов
ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. США, Япония и Южная Корея готовы вводить скоординированные санкции против России и сокращать зависимость от ее энергоносителей, продолжая поддержку Украины, говорится в заявлении лидеров трех стран.
"Мы обязуемся продолжать оказывать поддержку Украине, вводя скоординированные и чувствительные санкции против России и ускоряя снижения зависимости от российских энергоносителей", - сказано в документе.
Президент США Джо Байден принимает премьер-министра Японии Фумио Кисиду и президента Южной Кореи Юн Сок Еля в своей загородной резиденции Кемп-Дэвид.
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