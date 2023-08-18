https://ria.ru/20230818/sanktsii-1890942033.html

США, Япония и Южная Корея договорились о новых санкциях против России

США, Япония и Южная Корея договорились о новых санкциях против России - РИА Новости, 18.08.2023

США, Япония и Южная Корея договорились о новых санкциях против России

США, Япония и Южная Корея готовы вводить скоординированные санкции против России и сокращать зависимость от ее энергоносителей, продолжая поддержку Украины,... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T21:42

2023-08-18T21:42

2023-08-18T21:42

сша

япония

южная корея

в мире

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ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. США, Япония и Южная Корея готовы вводить скоординированные санкции против России и сокращать зависимость от ее энергоносителей, продолжая поддержку Украины, говорится в заявлении лидеров трех стран."Мы обязуемся продолжать оказывать поддержку Украине, вводя скоординированные и чувствительные санкции против России и ускоряя снижения зависимости от российских энергоносителей", - сказано в документе.Президент США Джо Байден принимает премьер-министра Японии Фумио Кисиду и президента Южной Кореи Юн Сок Еля в своей загородной резиденции Кемп-Дэвид.

https://ria.ru/20230809/avtodiler-1888977712.html

сша

япония

южная корея

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, япония, южная корея, в мире