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США, Япония и Южная Корея договорились о новых санкциях против России - РИА Новости, 18.08.2023
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21:42 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/sanktsii-1890942033.html
США, Япония и Южная Корея договорились о новых санкциях против России
США, Япония и Южная Корея договорились о новых санкциях против России - РИА Новости, 18.08.2023
США, Япония и Южная Корея договорились о новых санкциях против России
США, Япония и Южная Корея готовы вводить скоординированные санкции против России и сокращать зависимость от ее энергоносителей, продолжая поддержку Украины,... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T21:42
2023-08-18T21:42
сша
япония
южная корея
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. США, Япония и Южная Корея готовы вводить скоординированные санкции против России и сокращать зависимость от ее энергоносителей, продолжая поддержку Украины, говорится в заявлении лидеров трех стран."Мы обязуемся продолжать оказывать поддержку Украине, вводя скоординированные и чувствительные санкции против России и ускоряя снижения зависимости от российских энергоносителей", - сказано в документе.Президент США Джо Байден принимает премьер-министра Японии Фумио Кисиду и президента Южной Кореи Юн Сок Еля в своей загородной резиденции Кемп-Дэвид.
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сша, япония, южная корея, в мире
США, Япония, Южная Корея, В мире
США, Япония и Южная Корея договорились о новых санкциях против России

США, Япония и Южная Корея готовы снижать зависимость от российских ресурсов

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. США, Япония и Южная Корея готовы вводить скоординированные санкции против России и сокращать зависимость от ее энергоносителей, продолжая поддержку Украины, говорится в заявлении лидеров трех стран.
"Мы обязуемся продолжать оказывать поддержку Украине, вводя скоординированные и чувствительные санкции против России и ускоряя снижения зависимости от российских энергоносителей", - сказано в документе.
Президент США Джо Байден принимает премьер-министра Японии Фумио Кисиду и президента Южной Кореи Юн Сок Еля в своей загородной резиденции Кемп-Дэвид.
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