https://ria.ru/20230818/sanktsii-1890907231.html

Под санкции Канады попали заместители министра юстиции и главы СК России

Под санкции Канады попали заместители министра юстиции и главы СК России - РИА Новости, 18.08.2023

Под санкции Канады попали заместители министра юстиции и главы СК России

Под санкции Канады попали первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук и первый заместитель председателя Следственного комитета Эдуард Кабурнеев,... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T17:40

2023-08-18T17:40

2023-08-18T17:40

канада

россия

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Под санкции Канады попали первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук и первый заместитель председателя Следственного комитета Эдуард Кабурнеев, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте правительства Канады. "Канада расширила положение о специальных экономических мерах в отношении России… Эти лица являются членами юридических и правоохранительных органов, в том числе высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета и судьями", - сказано в пресс-релизе. Суммарно Канада ввела санкции против 15 физических лиц в рамках мер против России, сообщает правительство страны. Помимо этого, санкции были введены против Басманного, Хамовнического и Московского городского судов.

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

канада

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

канада, россия, санкции в отношении россии, в мире