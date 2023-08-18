https://ria.ru/20230818/sanktsii-1890907231.html
Под санкции Канады попали заместители министра юстиции и главы СК России
Под санкции Канады попали заместители министра юстиции и главы СК России - РИА Новости, 18.08.2023
Под санкции Канады попали заместители министра юстиции и главы СК России
Под санкции Канады попали первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук и первый заместитель председателя Следственного комитета Эдуард Кабурнеев,... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T17:40
2023-08-18T17:40
2023-08-18T17:40
канада
россия
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Под санкции Канады попали первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук и первый заместитель председателя Следственного комитета Эдуард Кабурнеев, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте правительства Канады. "Канада расширила положение о специальных экономических мерах в отношении России… Эти лица являются членами юридических и правоохранительных органов, в том числе высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета и судьями", - сказано в пресс-релизе. Суммарно Канада ввела санкции против 15 физических лиц в рамках мер против России, сообщает правительство страны. Помимо этого, санкции были введены против Басманного, Хамовнического и Московского городского судов.
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, россия, санкции в отношении россии, в мире
Канада, Россия, Санкции в отношении России, В мире
Под санкции Канады попали заместители министра юстиции и главы СК России
Под санкции Канады попали замминистра юстиции Забарчук и замглавы СК Кабурнеев