https://ria.ru/20230818/samolet-1890759691.html

Самолет, летевший в Египет, вынужденно вернулся в Москву

Самолет, летевший в Египет, вынужденно вернулся в Москву - РИА Новости, 18.08.2023

Самолет, летевший в Египет, вынужденно вернулся в Москву

Самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший из аэропорта Жуковский в Шарм-эль-Шейх, вынуждено вернулся из-за ухудшения здоровья пассажира, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T10:07

2023-08-18T10:07

2023-08-18T10:07

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший из аэропорта Жуковский в Шарм-эль-Шейх, вынуждено вернулся из-за ухудшения здоровья пассажира, сообщил РИА Новости перевозчик. "Восемнадцатого августа рейс WZ-3025, который вылетел из Москвы аэропорт Жуковский в Шарм-эль-Шейх, вынужденно вернулся обратно в связи с ухудшением здоровья пассажира", - сообщили в авиакомпании. Командир воздушного судна принял решение о возврате судна в аэропорт вылета. "В аэропорту борт ожидает машина скорой помощи с бригадой врачей", - добавили в авиакомпании. Там уточнили, что на борту было 410 человек. Плохо стало мужчине 50 лет - он неоднократно терял сознание. Самолет приземлился в 8.45 мск. Пассажира, у которого ухудшилось здоровье во время полета, приняли врачи скорой помощи.

https://ria.ru/20230816/redwings-1890429306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

москва, происшествия, жуковский, египет, россия, новости - туризм