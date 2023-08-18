https://ria.ru/20230818/samolet-1890759691.html
Самолет, летевший в Египет, вынужденно вернулся в Москву
Самолет, летевший в Египет, вынужденно вернулся в Москву - РИА Новости, 18.08.2023
Самолет, летевший в Египет, вынужденно вернулся в Москву
Самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший из аэропорта Жуковский в Шарм-эль-Шейх, вынуждено вернулся из-за ухудшения здоровья пассажира, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T10:07
2023-08-18T10:07
2023-08-18T10:07
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший из аэропорта Жуковский в Шарм-эль-Шейх, вынуждено вернулся из-за ухудшения здоровья пассажира, сообщил РИА Новости перевозчик. "Восемнадцатого августа рейс WZ-3025, который вылетел из Москвы аэропорт Жуковский в Шарм-эль-Шейх, вынужденно вернулся обратно в связи с ухудшением здоровья пассажира", - сообщили в авиакомпании. Командир воздушного судна принял решение о возврате судна в аэропорт вылета. "В аэропорту борт ожидает машина скорой помощи с бригадой врачей", - добавили в авиакомпании. Там уточнили, что на борту было 410 человек. Плохо стало мужчине 50 лет - он неоднократно терял сознание. Самолет приземлился в 8.45 мск. Пассажира, у которого ухудшилось здоровье во время полета, приняли врачи скорой помощи.
https://ria.ru/20230816/redwings-1890429306.html
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Самолет, летевший в Египет, вынужденно вернулся в Москву
Самолет Red Wings рейса в Египет вернулся в Москву из-за самочувствия пассажира
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший из аэропорта Жуковский в Шарм-эль-Шейх, вынуждено вернулся из-за ухудшения здоровья пассажира, сообщил РИА Новости перевозчик.
"Восемнадцатого августа рейс WZ-3025, который вылетел из Москвы аэропорт Жуковский в Шарм-эль-Шейх, вынужденно вернулся обратно в связи с ухудшением здоровья пассажира", - сообщили в авиакомпании.
Командир воздушного судна принял решение о возврате судна в аэропорт вылета. "В аэропорту борт ожидает машина скорой помощи с бригадой врачей", - добавили в авиакомпании.
Там уточнили, что на борту было 410 человек. Плохо стало мужчине 50 лет - он неоднократно терял сознание. Самолет приземлился в 8.45 мск. Пассажира, у которого ухудшилось здоровье во время полета, приняли врачи скорой помощи.
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