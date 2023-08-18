https://ria.ru/20230818/rumyniya-1890881640.html

Румыния попросила Украину признать, что молдавского языка не существует

Румыния попросила Украину признать, что молдавского языка не существует - РИА Новости, 18.08.2023

Румыния попросила Украину признать, что молдавского языка не существует

Премьер Румынии Марчел Чолаку обратился к украинскому коллеге Денису Шмыгалю с просьбой защитить права румынских граждан на украинской территории, а также... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T16:24

2023-08-18T16:24

2023-08-18T16:24

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румыния

украина

денис шмыгаль

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КИШИНЕВ, 18 авг - РИА Новости. Премьер Румынии Марчел Чолаку обратился к украинскому коллеге Денису Шмыгалю с просьбой защитить права румынских граждан на украинской территории, а также признать, что молдавского языка не существует. Шмыгаль находится в Бухаресте с официальным визитом по приглашению румынского коллеги. "Что касается темы прав лиц, принадлежащих к румынскому меньшинству на Украине, я довел до сведения премьер-министра законные опасения Румынии в этой сфере. Я напомнил о твердой позиции Румынии по этому вопросу. Мы показали, что ожидаем от украинских властей открытости и вовлеченности, что является нормальным для двух государств, связанных такой сильной солидарностью", - заявил Чолаку на брифинге. Он пояснил, что Бухарест хочет для румын на Украине тех же прав, которыми пользуются украинцы в Румынии. "Касательно проблемы так называемого "молдавского" языка я напомнил прежнюю просьбу румынской стороны о том, чтобы власти Украины признали его несуществующим и приняли соответствующие правовые и административные меры. Я напомнил, что Молдавия недавно приняла нормативный акт, согласно которому она признает официальным языком румынский", - добавил Чолаку. Парламент Молдавии в марте голосами одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.

https://ria.ru/20230813/zerno-1889831021.html

https://ria.ru/20230330/rumyniya-1861880494.html

https://ria.ru/20230328/razdel-1861113621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, румыния, украина, денис шмыгаль