Рейтинг@Mail.ru
Психологический эффект. Надолго ли рубль отыграл позиции - РИА Новости, 18.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 18.08.2023 (обновлено: 10:32 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/rubl-1890684795.html
Психологический эффект. Надолго ли рубль отыграл позиции
Психологический эффект. Надолго ли рубль отыграл позиции - РИА Новости, 18.08.2023
Психологический эффект. Надолго ли рубль отыграл позиции
Центробанк пока не планирует ужесточать валютный контроль. Экспортеры увеличат продажу выручки добровольно, а государство ограничится мониторингом их действий... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T08:00
2023-08-18T10:32
экономика
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
курс рубля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_0:116:3077:1847_1920x0_80_0_0_903c4f3946b177abf71a2653b6e037e3.jpg
МОСКВА,18 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. Центробанк пока не планирует ужесточать валютный контроль. Экспортеры увеличат продажу выручки добровольно, а государство ограничится мониторингом их действий. В случае невозврата зарубежных доходов в страну для корпораций поднимут налоги. Как будут развиваться события — в материале РИА Новости.Что к чемуПовышение ключевой ставки с 8,5 до 12 процентов не остановило падение рубля. На экстренном совещании президента с ЦБ и Минфином предполагалось ввести принудительную продажу валютной выручки для компаний экспортеров. В последние дни ситуацию обсуждали с корпорациями, пытаясь донести до руководства, что оставлять доходы за рубежом неприемлемо.В целом с традиционными донорами бюджета — энергетическими компаниями — проблем не было. Но предприятия другого профиля игнорировали необходимость реализации иностранной валюты на внутреннем рынке. В результате встал вопрос о поднятии налогов. Однако кабмину удалось договориться с бизнесом неформально, и в ближайшее время контроль ограничится наблюдением за экспортерами. Нормировать продажу и ограничивать движение капитала пока не будут, но, если ситуация не изменится, предполагается перейти к крайним мерам — ужесточить фискальную политику.Ослабление национальной валюты хоть и позволяет экспортерам увеличить рублевую денежную массу и обеспечивает наполнение бюджета, но влечет за собой повышение цен — и весьма существенное, учитывая зависимость ряда отраслей от импортных материалов и комплектующих. Продажа больших объемов валютной выручки снизит давление на рубль.План действийНеофициальное обязательство будет касаться предприятий всех секторов и размеров, объясняют эксперты. "К ним относятся не только экспортеры нефти, природного газа, угля, черных и цветных металлов, минеральных удобрений, фактически являющихся наполнителями федерального бюджета, но также агрохолдинги и зерновые трейдеры, машиностроительные заводы, поставляющие товары за границу", — говорит экономист Леонид Хазанов.Продаже будут подлежать все виды валют: доллары, евро, рупии, юани и любые другие. Обмен — по рыночному курсу. Часть средств направят на внутренний рынок, остальное — в Фонд национального благосостояния.Вместе с тем для большинства компаний практически ничего не изменится, уверен финансовый аналитик Михаил Беляев. "Они и так продают в среднем около 80 процентов валютных доходов, — отмечает он. — Конечно, определенную часть надо оставлять для закупок за рубежом, но значительную долю корпорации расходуют в стране. Это зарплаты, инвестиции, аренда, налоги. Продажу подхлестывает и ослабление рубля — компании получают больше средств для решения оперативных проблем".ЦБ справедливо посчитал, что дополнительные жесткие ограничения навредят хозяйственной деятельности предприятий, составляющих основу российской экономики. Поэтому решил не давить слишком сильно. Это позволит сгладить хотя бы конъюнктурные причины падения рубля и в срочном порядке подкорректировать курс. Однако сильного восстановления тоже не стоит ждать, указывают эксперты.Глубинные проблемыАналитики объясняют, что национальная валюта — это всегда отражение производства и хозяйственной деятельности. "Причины роста доллара в том, что отечественная экономика уступает в эффективности американской", — говорит Беляев. По его мнению, за последнее время ситуация значительно ухудшилась из-за рестрикционной денежно-кредитной политики. Даже 7,5 процента — довольно высокая ставка для нормального функционирования предприятий, а с замедлением темпов производства слабеет и рубль."До весны российская экономика двигалась по инерции, а когда ресурс оказался исчерпан, национальная валюта стала стремительно дешеветь. Манипуляции с куплей-продажей — лишь корректировка на фоне общей тенденции. Поэтому, когда пройдет психологический эффект от повышения ключевой ставки, рубль продолжит снижение", — прогнозирует эксперт. Тем не менее, добавляет он, российская экономика устойчива и развивается даже под большим давлением. А курс будет ограничен на уровне 100-110 рублей за доллар.Другие финансисты считают, что американская валюта не поднимется до прежних значений в ближайшее время. Хазанов предполагает, что она зафиксируется в диапазоне 93-96 рублей, а дальнейшего снижения будут добиваться либо очередным поднятием ставки, либо массовой скупкой нацвалюты. Однако, если не изменить подход к предпринимательскому корпусу, тренд на понижение продолжится.
https://ria.ru/20230816/stavka-1890264092.html
https://ria.ru/20230812/dollar-1889563275.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_485276d9f1d04e2c72c16d69dba553be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), курс рубля
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России), Курс рубля

Психологический эффект. Надолго ли рубль отыграл позиции

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА,18 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. Центробанк пока не планирует ужесточать валютный контроль. Экспортеры увеличат продажу выручки добровольно, а государство ограничится мониторингом их действий. В случае невозврата зарубежных доходов в страну для корпораций поднимут налоги. Как будут развиваться события — в материале РИА Новости.

Что к чему

Повышение ключевой ставки с 8,5 до 12 процентов не остановило падение рубля. На экстренном совещании президента с ЦБ и Минфином предполагалось ввести принудительную продажу валютной выручки для компаний экспортеров. В последние дни ситуацию обсуждали с корпорациями, пытаясь донести до руководства, что оставлять доходы за рубежом неприемлемо.
В целом с традиционными донорами бюджета — энергетическими компаниями — проблем не было. Но предприятия другого профиля игнорировали необходимость реализации иностранной валюты на внутреннем рынке. В результате встал вопрос о поднятии налогов. Однако кабмину удалось договориться с бизнесом неформально, и в ближайшее время контроль ограничится наблюдением за экспортерами. Нормировать продажу и ограничивать движение капитала пока не будут, но, если ситуация не изменится, предполагается перейти к крайним мерам — ужесточить фискальную политику.
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
Ослабление национальной валюты хоть и позволяет экспортерам увеличить рублевую денежную массу и обеспечивает наполнение бюджета, но влечет за собой повышение цен — и весьма существенное, учитывая зависимость ряда отраслей от импортных материалов и комплектующих. Продажа больших объемов валютной выручки снизит давление на рубль.

План действий

Неофициальное обязательство будет касаться предприятий всех секторов и размеров, объясняют эксперты. "К ним относятся не только экспортеры нефти, природного газа, угля, черных и цветных металлов, минеральных удобрений, фактически являющихся наполнителями федерального бюджета, но также агрохолдинги и зерновые трейдеры, машиностроительные заводы, поставляющие товары за границу", — говорит экономист Леонид Хазанов.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
"Учитесь экономить". Для России наступил непростой период
16 августа, 08:00
Продаже будут подлежать все виды валют: доллары, евро, рупии, юани и любые другие. Обмен — по рыночному курсу. Часть средств направят на внутренний рынок, остальное — в Фонд национального благосостояния.
Вместе с тем для большинства компаний практически ничего не изменится, уверен финансовый аналитик Михаил Беляев. "Они и так продают в среднем около 80 процентов валютных доходов, — отмечает он. — Конечно, определенную часть надо оставлять для закупок за рубежом, но значительную долю корпорации расходуют в стране. Это зарплаты, инвестиции, аренда, налоги. Продажу подхлестывает и ослабление рубля — компании получают больше средств для решения оперативных проблем".
ЦБ справедливо посчитал, что дополнительные жесткие ограничения навредят хозяйственной деятельности предприятий, составляющих основу российской экономики. Поэтому решил не давить слишком сильно. Это позволит сгладить хотя бы конъюнктурные причины падения рубля и в срочном порядке подкорректировать курс. Однако сильного восстановления тоже не стоит ждать, указывают эксперты.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве

Глубинные проблемы

Аналитики объясняют, что национальная валюта — это всегда отражение производства и хозяйственной деятельности. "Причины роста доллара в том, что отечественная экономика уступает в эффективности американской", — говорит Беляев. По его мнению, за последнее время ситуация значительно ухудшилась из-за рестрикционной денежно-кредитной политики. Даже 7,5 процента — довольно высокая ставка для нормального функционирования предприятий, а с замедлением темпов производства слабеет и рубль.
"До весны российская экономика двигалась по инерции, а когда ресурс оказался исчерпан, национальная валюта стала стремительно дешеветь. Манипуляции с куплей-продажей — лишь корректировка на фоне общей тенденции. Поэтому, когда пройдет психологический эффект от повышения ключевой ставки, рубль продолжит снижение", — прогнозирует эксперт. Тем не менее, добавляет он, российская экономика устойчива и развивается даже под большим давлением. А курс будет ограничен на уровне 100-110 рублей за доллар.
Долларовая банкнота прикреплена к экрану компьютера трейдера на Нью-Йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
Сбросить балласт. Копить в долларах и евро теперь небезопасно
12 августа, 08:00
Другие финансисты считают, что американская валюта не поднимется до прежних значений в ближайшее время. Хазанов предполагает, что она зафиксируется в диапазоне 93-96 рублей, а дальнейшего снижения будут добиваться либо очередным поднятием ставки, либо массовой скупкой нацвалюты. Однако, если не изменить подход к предпринимательскому корпусу, тренд на понижение продолжится.
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Курс рубля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала