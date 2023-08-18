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Американские горки для рубля: с обществом надо разговаривать - РИА Новости, 18.08.2023
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08:00 18.08.2023 (обновлено: 12:54 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/rubl-1890665431.html
Американские горки для рубля: с обществом надо разговаривать
Американские горки для рубля: с обществом надо разговаривать - РИА Новости, 18.08.2023
Американские горки для рубля: с обществом надо разговаривать
Ралли рубля в последние две недели напоминало американские горки (с моментами свободного падения) и изрядно потрепало нервы гражданам. Особенно неприятна была... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T08:00
2023-08-18T12:54
аналитика
россия
деньги
экономика
рубль
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
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Ралли рубля в последние две недели напоминало американские горки (с моментами свободного падения) и изрядно потрепало нервы гражданам. Особенно неприятна была давящая информационная тишина, в которой все происходило. Бах — и доллар уже по сто. Соцсети кипят, а официальной информации — ноль.Казалось бы, финансовые власти в такой момент должны быть на связи круглосуточно: объяснять причины происходящего, докладывать, какие меры принимаются, обрисовывать перспективу.Но там очевидно решили, что нечего разгонять панику и действовали согласно максиме "деньги любят тишину". Проблема в том, что тишину не любят люди, особенно в непростые моменты.В тревожной атмосфере болезненно воспринимались даже вполне невинные заявления. Запомнилось высказывание главы комитета Госдумы по финансовому рынку: "Республика (депутат имел в виду Чувашию) живет полноценной жизнью, на лицах улыбки и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к ста рублям".Граждане у нас финансово грамотные — жизнь научила — и прекрасно понимают, что если сначала ослабевший рубль ударит лишь по тем людям, кто ездит за границу, то очень скоро волна инфляции накроет всех. Процент импорта у нас пока еще очень большой. Легко не будет. Раздраженные люди жестко раскритиковали в соцсетях высказывание депутата.Сейчас, когда нацвалюта наконец укрепилась — на момент написания заметки доллар стоил около 92 рублей, — хотелось бы серьезного и обстоятельного разговора о том, что все это было и чего нам ждать дальше. Потому что в информационном вакууме плодятся самые дикие слухи и подозрения. Люди начинают обвинять финансовое руководство страны в предательстве национальных интересов, моментально забыв о том, как эффективно те же самые руководители вытащили нашу экономику из санкционной пропасти в 2022-м.Россия тогда показала чудеса устойчивости, нет, наверное, ни одной экономики в мире, которая справилась бы так же успешно. Это дает надежду, что и из нынешнего кризиса страна выйдет, усилившись.Тем более что ослабление рубля было неизбежно. Мир вошел в эпоху валютных войн. И Америка по факту девальвирует сегодня доллар — его подъедает неслыханная с 1970-х инфляция. И Евросоюз обесценивает евро — это выражается в чумовом росте цен на еду и коммуналку. И даже Китай за последний год ослабил юань примерно на восемь процентов — для КНР это очень решительный шаг. Что уж говорить про Турцию и Аргентину? А ведь все это крупнейшие экономики мира.В чем очевидное благо девальвации? Главная цель валютных войн — вытеснить со своего рынка импорт и помочь отечественному производителю. То есть, в сущности, запустить суверенный экономический механизм, не зависящий от американской финансовой гегемонии.Да, последнее повышение ставки ЦБ делает кредиты очень дорогими, однако рынки воспринимают это повышение как сугубо временную меру. В целом же ослабление рубля расчищает дорогу на рынок отечественному производителю. У нас поле непаханое в этом плане и очень позитивная динамика.Припомним, как в 2014-2015 годах на отечественный продовольственный рынок триумфально ворвались наши производители. Мы тогда с изумлением дегустировали наши пармезаны и горгонзолы, искали отличия с оригиналами. Но ведь произошло это на фоне обрушения рубля практически в два раза — с 34 рублей за доллар в 2014-м до 69 в 2015-м. Рубль потом отскочил, а наш пармезан остался с нами.Сегодня ниш на рынке для отечественных производителей еще полно. Почему бы, по примеру дружественных стран, не завалить страну косметикой, мылом, шампунями, кремами своего производства? Вся огромная Индия, например, моется, мажется и красится своими средствами ухода — они дешевы, экологичны и хранят лучшие вековые традиции местного производства. А у нас по-прежнему на полках супермаркетов практически все средства ухода импортные, причем из глубоко недружественных нам стран.Та же история и с фармпроизводством — нам нужны собственные лекарства, дешевые и качественные, вся линейка, а не отдельные позиции. Ведь какие великолепные традиции есть у нас в этом плане.Еще один чисто русский тренд, "наш ответ Керзону" — это спасение рублевых накоплений инвестициями в недвижимость. Каждый раз ослабление рубля приводило к тому, что граждане массово вкладывались в дома и квартиры, успешно решая таким образом жилищный вопрос на поколения вперед.Самое главное — наши граждане в эпоху глобальных финансовых кризисов и валютных войн научились не терять голову, не вкладываться в пирамиды, не толпиться в очередях к обменникам. Не устраивать панику, одним словом. Может, у нас при этом нет на лицах улыбок, но это просто здоровая озабоченность людей, думающих о своем финансовом благополучии.И вот эта наша психологическая устойчивость — это ценнейший ресурс, с которым нужно обходиться очень бережно. Для его сохранения с людьми нужно говорить — честно, детально, объективно. Не прятаться за птичий язык финансистов, а внятно разъяснять логику происходящих процессов. Понять, что не человек существует для экономики, а экономика для человека. Что благосостояние наших граждан должно быть главной целью всего — валютных войн, биржевых игр, любой финансовой деятельности.Взаимопонимание сплачивает, а объединившись, мы сможем выиграть любую войну — в том числе и валютную. И вместе добиться того, чтобы ослабление рубля привело к усилению России.
https://ria.ru/20230816/tury-1890401434.html
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Виктория Никифорова
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аналитика, россия, деньги, экономика, рубль, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Аналитика, Россия, Деньги, Экономика, Рубль, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)

Американские горки для рубля: с обществом надо разговаривать

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина у пункта обмена валют в Москве
Мужчина у пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Ралли рубля в последние две недели напоминало американские горки (с моментами свободного падения) и изрядно потрепало нервы гражданам. Особенно неприятна была давящая информационная тишина, в которой все происходило. Бах — и доллар уже по сто. Соцсети кипят, а официальной информации — ноль.
Казалось бы, финансовые власти в такой момент должны быть на связи круглосуточно: объяснять причины происходящего, докладывать, какие меры принимаются, обрисовывать перспективу.
Посетители выбирают тур в туристическом агентстве - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Эксперты рассказали, отказываются ли туристы от путевок из-за курса валют
16 августа, 19:00
Но там очевидно решили, что нечего разгонять панику и действовали согласно максиме "деньги любят тишину". Проблема в том, что тишину не любят люди, особенно в непростые моменты.
В тревожной атмосфере болезненно воспринимались даже вполне невинные заявления. Запомнилось высказывание главы комитета Госдумы по финансовому рынку: "Республика (депутат имел в виду Чувашию) живет полноценной жизнью, на лицах улыбки и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к ста рублям".
Граждане у нас финансово грамотные — жизнь научила — и прекрасно понимают, что если сначала ослабевший рубль ударит лишь по тем людям, кто ездит за границу, то очень скоро волна инфляции накроет всех. Процент импорта у нас пока еще очень большой. Легко не будет. Раздраженные люди жестко раскритиковали в соцсетях высказывание депутата.
Купюры номиналом одна тысяча рублей - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
По-старому больше не будет. Российскую экономику ждут масштабные изменения
6 августа, 08:00
Сейчас, когда нацвалюта наконец укрепилась — на момент написания заметки доллар стоил около 92 рублей, — хотелось бы серьезного и обстоятельного разговора о том, что все это было и чего нам ждать дальше. Потому что в информационном вакууме плодятся самые дикие слухи и подозрения. Люди начинают обвинять финансовое руководство страны в предательстве национальных интересов, моментально забыв о том, как эффективно те же самые руководители вытащили нашу экономику из санкционной пропасти в 2022-м.
Россия тогда показала чудеса устойчивости, нет, наверное, ни одной экономики в мире, которая справилась бы так же успешно. Это дает надежду, что и из нынешнего кризиса страна выйдет, усилившись.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
"Учитесь экономить". Для России наступил непростой период
16 августа, 08:00
Тем более что ослабление рубля было неизбежно. Мир вошел в эпоху валютных войн. И Америка по факту девальвирует сегодня доллар — его подъедает неслыханная с 1970-х инфляция. И Евросоюз обесценивает евро — это выражается в чумовом росте цен на еду и коммуналку. И даже Китай за последний год ослабил юань примерно на восемь процентов — для КНР это очень решительный шаг. Что уж говорить про Турцию и Аргентину? А ведь все это крупнейшие экономики мира.
В чем очевидное благо девальвации? Главная цель валютных войн — вытеснить со своего рынка импорт и помочь отечественному производителю. То есть, в сущности, запустить суверенный экономический механизм, не зависящий от американской финансовой гегемонии.
Да, последнее повышение ставки ЦБ делает кредиты очень дорогими, однако рынки воспринимают это повышение как сугубо временную меру. В целом же ослабление рубля расчищает дорогу на рынок отечественному производителю. У нас поле непаханое в этом плане и очень позитивная динамика.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Эксперт назвал повышение ключевой ставки Центробанком недостаточной мерой
16 августа, 10:09
Припомним, как в 2014-2015 годах на отечественный продовольственный рынок триумфально ворвались наши производители. Мы тогда с изумлением дегустировали наши пармезаны и горгонзолы, искали отличия с оригиналами. Но ведь произошло это на фоне обрушения рубля практически в два раза — с 34 рублей за доллар в 2014-м до 69 в 2015-м. Рубль потом отскочил, а наш пармезан остался с нами.
Сегодня ниш на рынке для отечественных производителей еще полно. Почему бы, по примеру дружественных стран, не завалить страну косметикой, мылом, шампунями, кремами своего производства? Вся огромная Индия, например, моется, мажется и красится своими средствами ухода — они дешевы, экологичны и хранят лучшие вековые традиции местного производства. А у нас по-прежнему на полках супермаркетов практически все средства ухода импортные, причем из глубоко недружественных нам стран.
Та же история и с фармпроизводством — нам нужны собственные лекарства, дешевые и качественные, вся линейка, а не отдельные позиции. Ведь какие великолепные традиции есть у нас в этом плане.
Девушка надевает контактные линзы - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
В России вырос спрос на отечественные контактные линзы
15 августа, 14:34
Еще один чисто русский тренд, "наш ответ Керзону" — это спасение рублевых накоплений инвестициями в недвижимость. Каждый раз ослабление рубля приводило к тому, что граждане массово вкладывались в дома и квартиры, успешно решая таким образом жилищный вопрос на поколения вперед.
Самое главное — наши граждане в эпоху глобальных финансовых кризисов и валютных войн научились не терять голову, не вкладываться в пирамиды, не толпиться в очередях к обменникам. Не устраивать панику, одним словом. Может, у нас при этом нет на лицах улыбок, но это просто здоровая озабоченность людей, думающих о своем финансовом благополучии.
Долларовая банкнота прикреплена к экрану компьютера трейдера на Нью-Йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
Сбросить балласт. Копить в долларах и евро теперь небезопасно
12 августа, 08:00
И вот эта наша психологическая устойчивость — это ценнейший ресурс, с которым нужно обходиться очень бережно. Для его сохранения с людьми нужно говорить — честно, детально, объективно. Не прятаться за птичий язык финансистов, а внятно разъяснять логику происходящих процессов. Понять, что не человек существует для экономики, а экономика для человека. Что благосостояние наших граждан должно быть главной целью всего — валютных войн, биржевых игр, любой финансовой деятельности.
Взаимопонимание сплачивает, а объединившись, мы сможем выиграть любую войну — в том числе и валютную. И вместе добиться того, чтобы ослабление рубля привело к усилению России.
 
АналитикаРоссияДеньгиЭкономикаРубльГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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