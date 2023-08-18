https://ria.ru/20230818/rossiya-1890921224.html
Россия внесла в стоп-лист 54 британских граждан
Россия внесла в стоп-лист 54 британских граждан - РИА Новости, 18.08.2023
Россия внесла в стоп-лист 54 британских граждан
Москва в ответ на агрессивную политику Лондона внесла в стоп-лист 54 британских граждан. Об этом сообщил МИД России на своем сайте. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T18:56
2023-08-18T18:56
2023-08-18T19:48
москва
россия
международный уголовный суд
лондон
великобритания
в мире
guardian media group
би-би-си
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Москва в ответ на агрессивную политику Лондона внесла в стоп-лист 54 британских граждан. Об этом сообщил МИД России на своем сайте.В перечень лиц, против которых ввели санкции, попали:Ограничения затронут функционеров и корреспондентов британских СМИ: Би-би-си, Guardian Media Group и The Daily Telegraph. Их обвинили в создании и продвижении фейков о действиях России.Под персональные санкции попало руководство частной военно-разведывательной компании "Prevail Partners". Ее специалисты собирают данные на иностранных и российских граждан, а также на военных, задействованных в спецоперации, и передают их украинским спецслужбам.Въезд на российскую территорию также запретили представителям нескольких пиар-агентств: "Института общественных связей", "Международной ассоциации связей с общественностью", "Ассоциации общественных связей и коммуникаций".Министерство предупредило, что Москва продолжит расширять стоп-лист, если Лондон будет и дальше вводить санкции против России.
https://ria.ru/20230705/sanktsii-1882346764.html
https://ria.ru/20230817/sanktsii-1890516355.html
москва
россия
лондон
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:0:1801:1350_1920x0_80_0_0_1c72f8657b7c0299b7ad633819da5370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, международный уголовный суд, лондон, великобритания, в мире, guardian media group, би-би-си
Москва, Россия, Международный уголовный суд, Лондон, Великобритания, В мире, Guardian Media Group, Би-би-си
Россия внесла в стоп-лист 54 британских граждан
Россия закрыла въезд для 54 граждан Британии в качестве ответной меры
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости.
Москва в ответ на агрессивную политику Лондона внесла в стоп-лист 54 британских граждан. Об этом сообщил МИД России на своем сайте
.
В перечень лиц, против которых ввели санкции, попали:
- министр по делам культуры, СМИ и спорта Люси Фрейзер — за лоббирование международной спортивной изоляции России;
- заместитель министра обороны Аннабель Голди — за поставки на Украину вооружений, включая снаряды с обедненным ураном;
- прокурор Международного уголовного суда Карим Хан — за выдачу ордера на арест российского руководства.
Ограничения затронут функционеров и корреспондентов британских СМИ: Би-би-си, Guardian Media Group
и The Daily Telegraph. Их обвинили в создании и продвижении фейков о действиях России.
Британия сняла санкции с российской компании ТД "Синс Авиа"
Под персональные санкции попало руководство частной военно-разведывательной компании "Prevail Partners". Ее специалисты собирают данные на иностранных и российских граждан, а также на военных, задействованных в спецоперации, и передают их украинским спецслужбам.
Въезд на российскую территорию также запретили представителям нескольких пиар-агентств: "Института общественных связей", "Международной ассоциации связей с общественностью", "Ассоциации общественных связей и коммуникаций".
Министерство предупредило, что Москва продолжит расширять стоп-лист, если Лондон будет и дальше вводить санкции против России.
В конгрессе США признали провал антироссийских санкций