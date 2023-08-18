https://ria.ru/20230818/rossiya-1890921224.html

Россия внесла в стоп-лист 54 британских граждан

Россия внесла в стоп-лист 54 британских граждан - РИА Новости, 18.08.2023

Россия внесла в стоп-лист 54 британских граждан

Москва в ответ на агрессивную политику Лондона внесла в стоп-лист 54 британских граждан. Об этом сообщил МИД России на своем сайте. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T18:56

2023-08-18T18:56

2023-08-18T19:48

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Москва в ответ на агрессивную политику Лондона внесла в стоп-лист 54 британских граждан. Об этом сообщил МИД России на своем сайте.В перечень лиц, против которых ввели санкции, попали:Ограничения затронут функционеров и корреспондентов британских СМИ: Би-би-си, Guardian Media Group и The Daily Telegraph. Их обвинили в создании и продвижении фейков о действиях России.Под персональные санкции попало руководство частной военно-разведывательной компании "Prevail Partners". Ее специалисты собирают данные на иностранных и российских граждан, а также на военных, задействованных в спецоперации, и передают их украинским спецслужбам.Въезд на российскую территорию также запретили представителям нескольких пиар-агентств: "Института общественных связей", "Международной ассоциации связей с общественностью", "Ассоциации общественных связей и коммуникаций".Министерство предупредило, что Москва продолжит расширять стоп-лист, если Лондон будет и дальше вводить санкции против России.

https://ria.ru/20230705/sanktsii-1882346764.html

https://ria.ru/20230817/sanktsii-1890516355.html

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