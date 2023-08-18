https://ria.ru/20230818/rolf-1890834164.html
Прокурор попросил дать девять лет колонии бывшему топ-менеджеру "Рольфа"
Прокурор попросил дать девять лет колонии бывшему топ-менеджеру "Рольфа" - РИА Новости, 18.08.2023
Прокурор попросил дать девять лет колонии бывшему топ-менеджеру "Рольфа"
Прокурор запросил 9 лет колонии бывшему топ-менеджеру автодилера "Рольф" Анатолию Кайро, который обвиняется в выводе денег на Кипр организованной группой в... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T14:14
2023-08-18T14:14
2023-08-18T16:39
происшествия
кипр
россия
анатолий кайро
рольф
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Прокурор запросил 9 лет колонии бывшему топ-менеджеру автодилера "Рольф" Анатолию Кайро, который обвиняется в выводе денег на Кипр организованной группой в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в Черемушкинском районном суде Москвы, где слушается дело. "Гособвинитель в прениях сторон попросил назначить Кайро в качестве наказания 9 лет колонии со штрафом 500 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. По данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем "Рольфа" Сергеем Петровым. Согласно обвинительному заключению, ООО "Рольф" приобрело по завышенной в несколько раз цене в 4 миллиарда рублей акции "Рольф Эстейт" у кипрской компании "Панабел Лимитед", впоследствии деньги были выведены на Кипр и похищены Петровым. Следствие в 2019 году возбудило уголовное дело по статье о переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов (193.1 УК РФ). Фигурантами стали Петров, Кайро и еще два бизнесмена - все кроме Кайро объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Кайро находится под запретом определенных действий, ему запрещено покидать жилище в ночное время и общаться со свидетелями по делу. Максимальное наказание, которое предусматривает УК РФ по вменяемой статье, может составлять до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20191120/1561156755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кипр, россия, анатолий кайро, рольф
Происшествия, Кипр, Россия, Анатолий Кайро, Рольф
Прокурор попросил дать девять лет колонии бывшему топ-менеджеру "Рольфа"
Прокурор попросил дать девять лет колонии бывшему топ-менеджеру "Рольфа" Кайро
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Прокурор запросил 9 лет колонии бывшему топ-менеджеру автодилера "Рольф" Анатолию Кайро, который обвиняется в выводе денег на Кипр организованной группой в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в Черемушкинском районном суде Москвы, где слушается дело.
«
"Гособвинитель в прениях сторон попросил назначить Кайро в качестве наказания 9 лет колонии со штрафом 500 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
По данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем "Рольфа" Сергеем Петровым. Согласно обвинительному заключению, ООО "Рольф" приобрело по завышенной в несколько раз цене в 4 миллиарда рублей акции "Рольф Эстейт" у кипрской компании "Панабел Лимитед", впоследствии деньги были выведены на Кипр и похищены Петровым.
Следствие в 2019 году возбудило уголовное дело по статье о переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов (193.1 УК РФ). Фигурантами стали Петров, Кайро и еще два бизнесмена - все кроме Кайро объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
Кайро находится под запретом определенных действий, ему запрещено покидать жилище в ночное время и общаться со свидетелями по делу. Максимальное наказание, которое предусматривает УК РФ по вменяемой статье, может составлять до 10 лет лишения свободы.
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