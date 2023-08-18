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Источник: артиллеристы уничтожили под Херсоном американскую РЛС AN/TPQ - РИА Новости, 18.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:07 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/rls-1890795038.html
Источник: артиллеристы уничтожили под Херсоном американскую РЛС AN/TPQ
Источник: артиллеристы уничтожили под Херсоном американскую РЛС AN/TPQ - РИА Новости, 18.08.2023
Источник: артиллеристы уничтожили под Херсоном американскую РЛС AN/TPQ
Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки под Херсоном украинские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, два 120-миллиметровых... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T12:07
2023-08-18T12:07
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
сша
херсон
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 18 авг - РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки под Херсоном украинские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, два 120-миллиметровых минометных расчета, лодку и 27 боевиков, сообщил в пятницу РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки, в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: РЛС AN/TPQ-36, 5 боевиков ВСУ, 120- миллиметровый миномет, расчет и боекомплект к нему, потери: 5 боевиков ВСУ уничтожены, 2 получили ранения", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, в районе островов, расположенных в дельте Днепра, уничтожена лодка с 5 украинскими боевиками и 120 миллиметровый миномет, расчет и боекомплект к нему, 3 боевика ВСУ уничтожены, 4 получили ранения. На каховском направлении российские военные уничтожили место дислокации одного из подразделений украинской армии, 9 боевиков ВСУ, 2 единицы автомобильной техники выведены из строя.
https://ria.ru/20230725/porty-1885992439.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, США, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Источник: артиллеристы уничтожили под Херсоном американскую РЛС AN/TPQ

Группировка "Днепр" уничтожила РЛС AN/TPQ украинских войск в Херсонской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 18 авг - РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки под Херсоном украинские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, два 120-миллиметровых минометных расчета, лодку и 27 боевиков, сообщил в пятницу РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"За прошедшие сутки, в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: РЛС AN/TPQ-36, 5 боевиков ВСУ, 120- миллиметровый миномет, расчет и боекомплект к нему, потери: 5 боевиков ВСУ уничтожены, 2 получили ранения", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, в районе островов, расположенных в дельте Днепра, уничтожена лодка с 5 украинскими боевиками и 120 миллиметровый миномет, расчет и боекомплект к нему, 3 боевика ВСУ уничтожены, 4 получили ранения.
На каховском направлении российские военные уничтожили место дислокации одного из подразделений украинской армии, 9 боевиков ВСУ, 2 единицы автомобильной техники выведены из строя.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСШАХерсонХерсонская областьВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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