https://ria.ru/20230818/rls-1890795038.html
Источник: артиллеристы уничтожили под Херсоном американскую РЛС AN/TPQ
Источник: артиллеристы уничтожили под Херсоном американскую РЛС AN/TPQ - РИА Новости, 18.08.2023
Источник: артиллеристы уничтожили под Херсоном американскую РЛС AN/TPQ
Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки под Херсоном украинские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, два 120-миллиметровых... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T12:07
2023-08-18T12:07
2023-08-18T12:07
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 18 авг - РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки под Херсоном украинские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, два 120-миллиметровых минометных расчета, лодку и 27 боевиков, сообщил в пятницу РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки, в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: РЛС AN/TPQ-36, 5 боевиков ВСУ, 120- миллиметровый миномет, расчет и боекомплект к нему, потери: 5 боевиков ВСУ уничтожены, 2 получили ранения", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, в районе островов, расположенных в дельте Днепра, уничтожена лодка с 5 украинскими боевиками и 120 миллиметровый миномет, расчет и боекомплект к нему, 3 боевика ВСУ уничтожены, 4 получили ранения. На каховском направлении российские военные уничтожили место дислокации одного из подразделений украинской армии, 9 боевиков ВСУ, 2 единицы автомобильной техники выведены из строя.
https://ria.ru/20230725/porty-1885992439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Источник: артиллеристы уничтожили под Херсоном американскую РЛС AN/TPQ
Группировка "Днепр" уничтожила РЛС AN/TPQ украинских войск в Херсонской области