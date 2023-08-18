https://ria.ru/20230818/rls-1890795038.html

Источник: артиллеристы уничтожили под Херсоном американскую РЛС AN/TPQ

Источник: артиллеристы уничтожили под Херсоном американскую РЛС AN/TPQ - РИА Новости, 18.08.2023

Источник: артиллеристы уничтожили под Херсоном американскую РЛС AN/TPQ

Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки под Херсоном украинские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, два 120-миллиметровых... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T12:07

2023-08-18T12:07

2023-08-18T12:07

специальная военная операция на украине

безопасность

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херсонская область

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 18 авг - РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки под Херсоном украинские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, два 120-миллиметровых минометных расчета, лодку и 27 боевиков, сообщил в пятницу РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки, в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: РЛС AN/TPQ-36, 5 боевиков ВСУ, 120- миллиметровый миномет, расчет и боекомплект к нему, потери: 5 боевиков ВСУ уничтожены, 2 получили ранения", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, в районе островов, расположенных в дельте Днепра, уничтожена лодка с 5 украинскими боевиками и 120 миллиметровый миномет, расчет и боекомплект к нему, 3 боевика ВСУ уничтожены, 4 получили ранения. На каховском направлении российские военные уничтожили место дислокации одного из подразделений украинской армии, 9 боевиков ВСУ, 2 единицы автомобильной техники выведены из строя.

https://ria.ru/20230725/porty-1885992439.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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