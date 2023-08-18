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Российские войска сорвали попытку ВСУ закрепиться в северной части Работино
Российские войска сорвали попытку ВСУ закрепиться в северной части Работино - РИА Новости, 18.08.2023
Российские войска сорвали попытку ВСУ закрепиться в северной части Работино
Российские войска сорвали попытку ВСУ закрепиться в северной части запорожского села Работино, враг понес потери и отступил, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T11:39
2023-08-18T11:39
2023-08-18T11:39
специальная военная операция на украине
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Российские войска сорвали попытку ВСУ закрепиться в северной части запорожского села Работино, враг понес потери и отступил, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Идут постоянные попытки штурма, причем большей частью без тяжелой техники, а просто живой силой просочиться и зайти внутрь населенного пункта. С утра опять поперли и пытались закрепиться в северной части села, но их перемололи. Работино остается под нашим контролем, а противник, понеся потери, был вынужден отступить", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, минувшей ночью фронтовая авиация нанесла удары по позициям ВСУ в подконтрольном им городе Орехов. "Ночью качественно отработала наша фронтовая авиация. Были точные прилеты бомб ФАБ-500 по скоплению живой силы противника и техники в Орехове и ближайшем пригороде. После одного из прилетов произошла продолжительная повторная детонация, что говорит о том, что, скорее всего, накрыли один из складов с оружием", - заметил Рогов. Село Работино упоминается в сводках Минобороны РФ почти каждый день. Так, накануне ведомство сообщило, что в районе Работино было нанесено комплексное огневое поражение штурмовым отрядам 46-й аэромобильной бригады ВСУ.
https://ria.ru/20230815/spetsoperatsiya-1890149349.html
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владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Запорожская область
Российские войска сорвали попытку ВСУ закрепиться в северной части Работино
Рогов: ВС России сорвали попытку ВСУ закрепиться в северной части села Работино