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Российские войска сорвали попытку ВСУ закрепиться в северной части Работино

Российские войска сорвали попытку ВСУ закрепиться в северной части Работино - РИА Новости, 18.08.2023

Российские войска сорвали попытку ВСУ закрепиться в северной части Работино

Российские войска сорвали попытку ВСУ закрепиться в северной части запорожского села Работино, враг понес потери и отступил, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T11:39

2023-08-18T11:39

2023-08-18T11:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Российские войска сорвали попытку ВСУ закрепиться в северной части запорожского села Работино, враг понес потери и отступил, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Идут постоянные попытки штурма, причем большей частью без тяжелой техники, а просто живой силой просочиться и зайти внутрь населенного пункта. С утра опять поперли и пытались закрепиться в северной части села, но их перемололи. Работино остается под нашим контролем, а противник, понеся потери, был вынужден отступить", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, минувшей ночью фронтовая авиация нанесла удары по позициям ВСУ в подконтрольном им городе Орехов. "Ночью качественно отработала наша фронтовая авиация. Были точные прилеты бомб ФАБ-500 по скоплению живой силы противника и техники в Орехове и ближайшем пригороде. После одного из прилетов произошла продолжительная повторная детонация, что говорит о том, что, скорее всего, накрыли один из складов с оружием", - заметил Рогов. Село Работино упоминается в сводках Минобороны РФ почти каждый день. Так, накануне ведомство сообщило, что в районе Работино было нанесено комплексное огневое поражение штурмовым отрядам 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

https://ria.ru/20230815/spetsoperatsiya-1890149349.html

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владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, запорожская область