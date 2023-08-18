https://ria.ru/20230818/pvo-1890762930.html

Британия заключила контракты на поставку Украине систем ПВО

Британия заключила контракты на поставку Украине систем ПВО - РИА Новости, 18.08.2023

Британия заключила контракты на поставку Украине систем ПВО

Великобритания от имени Международного фонда для Украины заключила три контракта на поставку Киеву систем противовоздушной обороны на общую сумму в 90 миллионов РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T10:36

2023-08-18T10:36

2023-08-18T10:36

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Великобритания от имени Международного фонда для Украины заключила три контракта на поставку Киеву систем противовоздушной обороны на общую сумму в 90 миллионов фунтов стерлингов, следует из заявления, опубликованного в пятницу на сайте британского правительства. "Три контракта на поставку средств противовоздушной обороны на Украину на сумму более 90 миллионов фунтов стерлингов были подписаны министерством обороны от имени Международного фонда для Украины", - сказано в тексте. В число контрактов входит ранее озвученный норвежской международной технологической группой Kongsberg Gruppen контракт на сумму в 56 миллионов фунтов, в рамках которого Украине будет поставлена антидроновая система CORTEX Typhon. Подробности о двух других соглашениях не приводятся. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230817/pvo-1890604865.html

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в мире, украина, великобритания