Рейтинг@Mail.ru
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 18.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/putin-1890873043.html
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 18.08.2023
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Большинство россиян (72,6%) одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента РФ, 76,7% опрошенных доверяют ему, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T16:01
2023-08-18T16:01
россия
общество
владимир путин
вциом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890449404_0:136:3074:1865_1920x0_80_0_0_835939a7b08f1cb9a6d01a164009b65e.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Большинство россиян (72,6%) одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента РФ, 76,7% опрошенных доверяют ему, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно опубликованным данным, деятельность президента РФ в целом одобряет 72,6% респондентов, не одобряет - 17%. Доверие к Путину выразили 76,7% опрошенных, о своем недоверии заявили 19,1%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ -Спутник" был проведен с 7 по 13 августа 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.
https://ria.ru/20230810/sanktsii-1889347669.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890449404_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e3322798bdecbd9d6f0767364e367f8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, владимир путин, вциом
Россия, Общество, Владимир Путин, ВЦИОМ
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ

Опрос ВЦИОМ показал, что 72,6 процента россиян одобряют деятельность Путина

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Большинство россиян (72,6%) одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента РФ, 76,7% опрошенных доверяют ему, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Согласно опубликованным данным, деятельность президента РФ в целом одобряет 72,6% респондентов, не одобряет - 17%.
Доверие к Путину выразили 76,7% опрошенных, о своем недоверии заявили 19,1%.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ -Спутник" был проведен с 7 по 13 августа 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.
Отдыхающие в Москве - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Опрос: более половины россиян считают, что санкции не повлияли на их жизнь
10 августа, 18:05
 
РоссияОбществоВладимир ПутинВЦИОМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала