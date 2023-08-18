https://ria.ru/20230818/putin-1890873043.html

Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ

Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 18.08.2023

Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ

Большинство россиян (72,6%) одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента РФ, 76,7% опрошенных доверяют ему, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T16:01

2023-08-18T16:01

2023-08-18T16:01

россия

общество

владимир путин

вциом

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Большинство россиян (72,6%) одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента РФ, 76,7% опрошенных доверяют ему, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно опубликованным данным, деятельность президента РФ в целом одобряет 72,6% респондентов, не одобряет - 17%. Доверие к Путину выразили 76,7% опрошенных, о своем недоверии заявили 19,1%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ -Спутник" был проведен с 7 по 13 августа 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20230810/sanktsii-1889347669.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, владимир путин, вциом