https://ria.ru/20230818/putin-1890873043.html
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 18.08.2023
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Большинство россиян (72,6%) одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента РФ, 76,7% опрошенных доверяют ему, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T16:01
2023-08-18T16:01
2023-08-18T16:01
россия
общество
владимир путин
вциом
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Большинство россиян (72,6%) одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента РФ, 76,7% опрошенных доверяют ему, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно опубликованным данным, деятельность президента РФ в целом одобряет 72,6% респондентов, не одобряет - 17%. Доверие к Путину выразили 76,7% опрошенных, о своем недоверии заявили 19,1%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ -Спутник" был проведен с 7 по 13 августа 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин, вциом
Россия, Общество, Владимир Путин, ВЦИОМ
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Опрос ВЦИОМ показал, что 72,6 процента россиян одобряют деятельность Путина