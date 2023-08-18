https://ria.ru/20230818/putin-1890832728.html
Путин: укрепление судебной системы является базой для развития России
Путин: укрепление судебной системы является базой для развития России - РИА Новости, 18.08.2023
Путин: укрепление судебной системы является базой для развития России
Российская судебная система развивается в соответствии с потребностями экономики страны, защиты прав человека, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T14:11
2023-08-18T14:11
2023-08-18T15:56
россия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российская судебная система развивается в соответствии с потребностями экономики страны, защиты прав человека, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым."Самое главное, что она развивается в соответствии с потребностями экономики, прежде всего, наших граждан – в защиту своих законных прав и интересов. Это самое главное. Вы даете импульсы развития, четко и ясно показываете - как и куда, каким темпом надо двигаться", - сказал президент.Он добавил, что Россия проходит очень сложный путь своего развития, укрепление судебной системы страны является базой для существования российской государственности."Наша страна проходит очень сложный путь своего развития, очень сложный. И укрепление судебной системы и вообще судебная система, правовая система страны, безусловно, является базой не только развития, для существования российской государственности", - сказал Путин.Во время встречи Путин вручил Лебедеву орден Святого апостола Андрея Первозванного "За выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы".
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россия
Путин: укрепление судебной системы является базой для развития России
Путин: укрепление судебной системы является базой для развития экономики России
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российская судебная система развивается в соответствии с потребностями экономики страны, защиты прав человека, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым.
"Самое главное, что она развивается в соответствии с потребностями экономики, прежде всего, наших граждан – в защиту своих законных прав и интересов. Это самое главное. Вы даете импульсы развития, четко и ясно показываете - как и куда, каким темпом надо двигаться", - сказал президент.
Он добавил, что Россия проходит очень сложный путь своего развития, укрепление судебной системы страны является базой для существования российской государственности.
"Наша страна проходит очень сложный путь своего развития, очень сложный. И укрепление судебной системы и вообще судебная система, правовая система страны, безусловно, является базой не только развития, для существования российской государственности", - сказал Путин.
Во время встречи Путин вручил Лебедеву орден Святого апостола Андрея Первозванного "За выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы".
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