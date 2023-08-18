https://ria.ru/20230818/putin-1890832728.html

Путин: укрепление судебной системы является базой для развития России

Путин: укрепление судебной системы является базой для развития России - РИА Новости, 18.08.2023

Путин: укрепление судебной системы является базой для развития России

Российская судебная система развивается в соответствии с потребностями экономики страны, защиты прав человека, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T14:11

2023-08-18T14:11

2023-08-18T15:56

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890871205_0:301:2941:1955_1920x0_80_0_0_6b4c8dd294babdc6ddb87a943e25c9ed.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российская судебная система развивается в соответствии с потребностями экономики страны, защиты прав человека, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым."Самое главное, что она развивается в соответствии с потребностями экономики, прежде всего, наших граждан – в защиту своих законных прав и интересов. Это самое главное. Вы даете импульсы развития, четко и ясно показываете - как и куда, каким темпом надо двигаться", - сказал президент.Он добавил, что Россия проходит очень сложный путь своего развития, укрепление судебной системы страны является базой для существования российской государственности."Наша страна проходит очень сложный путь своего развития, очень сложный. И укрепление судебной системы и вообще судебная система, правовая система страны, безусловно, является базой не только развития, для существования российской государственности", - сказал Путин.Во время встречи Путин вручил Лебедеву орден Святого апостола Андрея Первозванного "За выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы".

https://ria.ru/20230405/mask-1863059721.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия